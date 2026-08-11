최용철 소방청장 직무대행, 괴산 쌍곡계곡·음성소방서 현장점검...물놀이 폭염대응

AI 핵심 요약beta
- 최용철 소방청장 직무대행이 10일 충북 현장을 점검했다.
- 괴산 쌍곡계곡서 물놀이 안전관리와 구조체계를 살폈다.
- 음성소방서서 폭염 대응 119구급대 운영상황을 확인했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 최용철 소방청장 직무대행이 여름 휴가철 물놀이 안전사고와 폭염에 대비한 현장 대응 태세를 점검했다.
소방청은 최 직무대행이 지난 10일 오후 충북 괴산군 쌍곡계곡과 음성소방서를 잇달아 방문해 물놀이 안전관리 실태와 온열질환자 발생에 대비한 119구급대 운영 상황을 점검했다고 밝혔다.
최 직무대행은 먼저 괴산군 쌍곡계곡을 찾아 119시민수상구조대의 근무 체계와 장비 운용 상태를 살폈다. 괴산소방서장으로부터 안전사고 대응 상황과 유관기관 협력 체계를 보고받은 뒤 계곡 순찰 강화와 신속한 대응 태세 유지를 당부했다.
쌍곡계곡 119시민수상구조대는 지난 7월 1일부터 오는 8월 31일까지 운영된다. 물놀이 장소 순찰과 위험요인 제거, 안전지도, 응급처치, 수난사고 발생 시 인명구조 등의 임무를 수행한다.
최 직무대행은 이어 충북 음성소방서로 이동해 폭염 대응 119구급대의 운영 상황과 출동 태세를 점검했다.
음성소방서는 온열질환자 발생에 대비해 지난 5월 15일부터 오는 9월 30일까지 폭염 대응 119구급대를 운영하고 있다.
구급차와 펌뷸런스에는 얼음조끼와 얼음팩, 체온계, 생리식염수, 전해질음료 등 온열질환자 응급처치에 필요한 장비와 물품을 비치하고 있다.
최 직무대행은 구급차량에 비치된 폭염 대응 장비와 물품 관리상태를 확인하고, 현장대원들의 애로사항과 건의사항도 청취했다.
최 직무대행은 "물놀이 사고와 온열질환은 짧은 순간에도 생명과 직결될 수 있는 만큼 위험요인을 미리 살피고 사고 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 준비가 무엇보다 중요하다"며 "국민들이 남은 여름을 안전하게 보낼 수 있도록 취약지역 예방활동과 현장 대응 태세를 더욱 세심하게 살펴달라"고 당부했다.
이어 "무더위 속에서도 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 현장을 지키고 있는 소방대원과 의용소방대원들의 노고에 감사드린다"며 "현장대원들의 안전과 건강관리에도 각별히 신경 써 달라"고 말했다.
abc123@newspim.com