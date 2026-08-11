함영주 하나금융 회장 "국가유공자와 유가족에게 힘 되는 금융 실천"

AI 핵심 요약beta
- 하나금융이 11일 국가보훈부와 묘역 개선 협약을 맺었다.
- 국립현충원 노후 묘비 약 2000기를 정비하기로 했다.
- 서울·대전현충원에 스마트 그늘막 15개를 설치한다.
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현충원 노후 묘비 정비 및 스마트 그늘막 설치 등
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나금융그룹이 광복 81주년을 맞아 국가보훈부와 손잡고 국립현충원 묘역 정비와 참배환경 개선 등 국가유공자 예우 강화에 나선다.
하나금융은 지난 10일 서울 동작구 국립서울현충원에서 국가보훈부와 '국립묘지 묘역 및 참배환경 개선을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 11일 밝혔다.
이번 협약은 노후화된 국립현충원 묘비를 정비하고 참배객들의 이용 환경을 개선해 국가유공자에 대한 예우를 높이고 유가족과 방문객들이 보다 안전하고 쾌적하게 참배할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.
협약식에는 권오을 국가보훈부 장관과 함영주 하나금융 회장 등 양측 관계자들이 참석해 국가유공자의 희생과 헌신을 기리고 보훈문화 확산과 국가유공자 예우 강화를 위한 협력 방안을 논의했다.
하나금융은 국립대전현충원의 독립유공자 묘역과 국립서울현충원 장병묘역 등에 있는 노후 묘비 약 2000기를 정비할 계획이다. 도색과 줄눈 보수, 오염 제거 등을 통해 묘역 환경을 개선하고 국가유공자에 대한 예우를 높인다는 방침이다.
참배객 편의시설도 확충한다. 국립대전현충원에 10개, 국립서울현충원에 5개 등 총 15개의 스마트 그늘막을 설치할 예정이다.
태양광을 활용한 스마트 그늘막은 온도와 풍속을 자동으로 감지해 개폐되고 원격 제어 기능도 갖춰 참배객들이 보다 안전한 환경에서 현충원을 이용할 수 있도록 지원한다.
함영주 회장은 "국가유공자의 희생과 헌신은 오늘의 대한민국을 만든 소중한 기반"이라며 "앞으로도 감사와 존경의 마음을 담아 국가유공자와 유가족에게 실질적인 도움이 되는 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
한편 하나금융은 어린이집 건립 프로젝트와 장애인 복지시설 개보수, 차량 지원, 소상공인 지원 사업 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 사회적 책임을 확대하고 있다.
peterbreak22@newspim.com