풀무원다논, '액티비아UP' 3종 당 함량 낮춰 리뉴얼

AI 핵심 요약beta
- 풀무원다논이 11일 액티비아UP 3종을 저당 리뉴얼했다.
- 플레인·딸기·복숭아 210ml 제품의 당 함량을 낮췄다.
- 단백질 6g과 칼슘 230mg은 유지하며 경쟁력을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 풀무원다논이 '액티비아'의 마시는 요거트 '액티비아UP' 3종을 당 함량을 낮춰 리뉴얼했다고 11일 밝혔다.
'액티비아UP'은 건강을 중시하는 소비 트렌드를 겨냥한 지방 0%의 드링킹 요거트로, 헬시플레저 트렌드에 힘입어 지난해 1년간 편의점 채널에서만 1.2초에 1병인 약 2700만 병이 판매됐다. 풀무원다논은 이번 리뉴얼을 통해 당 함량을 식약처 농후발효유 당류 평균값보다 약 11% 낮춰 제품 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
리뉴얼한 제품은 210ml 용량의 플레인, 딸기, 복숭아 3종 전 제품으로, 깔끔하고 부드러운 맛을 유지하면서 당의 부담을 낮추는 데 주력했다. 당 함량을 줄이면서도 단백질 6g과 칼슘 230mg 이상 등 주요 영양 성분은 유지했으며, 36.5℃에서 배양돼 장 끝까지 살아가는 액티비아의 '체온 활동 유산균'과 프로바이오틱스 700억 CFU 이상을 담았다.
풀무원다논 액티비아 김동진 팀장은 "편의점 인기 발효유로 자리매김한 '액티비아UP'이 꾸준한 인기를 얻으며 건강한 제품에 대한 소비자들의 높은 관심을 다시 한번 확인했다"고 말했다.
fineview@newspim.com