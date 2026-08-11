LK삼양, 국방부 교육용 드론 사업에 카메라 모듈 공급

AI 핵심 요약beta
- LK삼양이 11일 국방부 드론 사업에 카메라 모듈을 공급한다고 밝혔다.
- 에이럭스·에이디시스템에 광각 렌즈 기반 FHD 모듈을 납품한다.
- 국내 드론 부품 공급망 확대와 국방·우주항공 진출을 노린다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = LK삼양이 국방부가 추진하는 '교육용 상용 드론 구매 사업'에 최종 선정된 드론 제조업체에 드론용 카메라 모듈을 공급한다고 11일 밝혔다.
공급 대상은 이번 사업의 최종 낙찰 업체 3곳 가운데 에이럭스와 에이디시스템이다. LK삼양은 자체 개발한 드론용 카메라 모듈을 두 업체에 공급할 예정이다.
이번에 공급하는 제품은 LK삼양의 광각 렌즈 기술에 이미지센서와 영상 처리 보드를 결합한 통합 카메라 모듈이다. 기존 단품 렌즈 공급에서 이미지센서와 영상처리 기능을 포함한 모듈 형태로 사업 범위를 넓힌 제품이다.
LK삼양은 자율주행과 우주항공, 드론 등 산업용 광학 분야에 연구개발을 진행해 왔다. 해외 드론 제조사에는 항공촬영용 렌즈를 제조업자개발생산(ODM) 방식으로 공급해 왔으며, 이번 국방 사업에서는 렌즈에 이미지센서와 영상 처리 보드를 통합한 카메라 모듈을 공급한다.
회사가 개발한 제품은 광각 렌즈 설계 기술을 기반으로 주요 부품을 국산화한 풀HD(FHD)급 카메라 모듈이다. LK삼양은 국내 드론용 카메라·렌즈 모듈의 해외 의존도가 높은 상황에서 이번 공급이 국내 드론 부품 공급망 확대에 기여할 것으로 기대하고 있다.
LK삼양 관계자는 "이번 국방부 사업 진출은 LK삼양이 광학 부품에서 드론·국방 분야로 사업 영역을 확대하는 계기"라며 "앞으로 국방과 우주항공 등 첨단 산업 분야에서 관련 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.
국방부의 '교육용 상용 드론 구매 사업'은 장병의 드론 운용 교육 확대를 위해 추진되는 사업이다. 회사는 올해부터 교육용 드론 도입이 단계적으로 진행될 것으로 보고 이번 공급을 계기로 국방용 광학·카메라 모듈 사업을 확대할 계획이다.
dconnect@newspim.com