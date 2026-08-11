트럼프 "이란과 벌어질 일 두고보면 알 것...호르무즈 기뢰 모두 제거"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 미국 대통령이 10일 이란의 배상 요구를 거부했다.
- 그는 향후 대응에 대해 두고 보면 알게 될 것이라며 여지를 뒀다.
- 호르무즈 해협은 미 해군이 통제한다며 100% 장악을 주장했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 배상 요구를 거부한 가운데 향후 대응과 관련해 "두고 보면 알게 될 것"이라며 추가 긴장 고조 가능성을 열어뒀다.
트럼프 대통령은 10일(현지시간) ABC뉴스의 메리 브루스 기자가 이란과 관련해 앞으로 어떤 조치가 나올지 묻자 "두고 보면 알게 될 것(you'll find out)"이라고 답했다.
추가적인 긴장 고조 가능성이 여전히 열려 있느냐는 질문에도 트럼프 대통령은 "우리가 원한다면 그렇게 할 수 있는 능력은 확실히 갖고 있다"며 "그래, 두고 보면 알게 될 것"이라고 거듭 말했다.
트럼프 대통령은 이란이 미국에 배상해야 한다는 기존 요구도 재차 강조했다.
호르무즈 해협에 대해서는 미국이 현재 해협을 통제하고 있다고 주장했다.
이날 트럼프 대통령은 백악관 집무실에서 기자들에게 "지금 호르무즈 해협을 통제하고 있는 유일한 주체는 미 해군"이라며 "우리는 해협 전체에서 기뢰 제거 작업을 마쳤다"고 말했다.
앞서 ABC뉴스 인터뷰에서도 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 "지금도 열려 있다"고 주장하며 미국이 해협을 "100%" 통제하고 있다고 밝혔다. 다만 이란이 해협에서 "문제를 일으킬" 가능성은 인정했다.
kwonjiun@newspim.com