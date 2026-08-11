포톤, 서울대서 '양자 정밀제어' 냉각기술 설명회 개최

AI 핵심 요약beta
- 포톤이 5일 서울대서 차세대 냉각기술 설명회를 열었다.
- 엣지큐 양자 정밀제어 기반 열전소재 기술을 공유했다.
- 포톤은 협력 확대해 열관리 사업 상용화를 검토했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 액추에이터 부품 전문기업 포톤이 지난 5일 서울대학교에서 '양자 정밀제어 기반 차세대 냉각기술' 설명회를 개최했다고 11일 밝혔다.
이번 설명회는 포톤이 투자와 전략적 협력을 추진 중인 엣지큐(EdgeQ)의 핵심 기술과 사업화 가능성을 임직원들과 공유하기 위해 마련됐다.
설명회에는 포톤 임직원들이 참석했으며 차세대 열전소재 기술 개발에 참여한 정인 서울대학교 화학생물공학부 교수가 연사로 나섰다. 정 교수는 기술 개발 배경과 핵심 원리, 향후 산업 적용 가능성 등을 소개했다.
포톤은 최근 엣지큐와 투자 약정과 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 공동 연구개발과 사업화를 추진하고 있다. 회사는 이번 설명회를 통해 양자 정밀제어 기술에 대한 임직원들의 이해도를 높이고 향후 사업화 방향을 구체화했다고 설명했다.
이날 소개된 엣지큐의 냉각 기술은 양자 열전 전고체 소재를 이용해 열을 제어하는 방식이다. 회사 측은 기존 냉매 기반 냉각 시스템과 비교해 냉매 사용을 최소화하거나 대체할 수 있는 기술이라고 설명했다. 이를 통해 친환경성과 에너지 효율 측면에서 활용 가능성이 있다는 게 회사 측 판단이다.
연구진은 원자 단위의 소재 설계를 통해 열과 전하의 이동 특성을 정밀하게 제어하는 기술도 소개했다. 기존 생산 인프라를 활용할 수 있어 향후 상용화 과정에서도 활용 가능성이 있다고 설명했다.
포톤은 이번 설명회를 계기로 엣지큐와의 협력을 확대하고 차세대 열관리 사업의 상용화 검토를 본격화할 예정이다.
적용 대상은 ▲인공지능(AI) 데이터센터 ▲자동차 냉각 시스템 ▲에너지저장장치(ESS) ▲산업설비 등 고효율 열관리가 필요한 분야다. 포톤은 공동 연구개발과 사업화 검토를 통해 이들 분야에서 기술 적용 가능성을 확대할 계획이다.
김정욱 포톤 회장은 "이번 설명회를 통해 서울대학교 연구진이 개발한 차세대 열전소재 기술의 경쟁력과 산업 적용 가능성을 직접 확인할 수 있었다"며 "엣지큐와의 협력을 바탕으로 차세대 열관리 솔루션 사업을 추진해 미래 성장동력을 확보해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com