[기고] 교실이라는 작은 우주, 그 안의 외딴섬에 다리를 놓다

서울특별시교육청 학생맞춤지원담당관 다문화교육팀 이자경 장학사

"장학사님, 내일부터 우리 학교에 한국말을 한마디도 못 하는 아이가 전학을 온다고 해요. 당장 수업 시간엔 아이를 어떻게 지도하고 가정과는 어떻게 소통해야 할지 막막합니다."

서울특별시 교육청(서울다문화교육지원센터) 제 자리의 전화기가 울리면 심심치 않게 듣게 되는 일선 학교 선생님들의 다급한 호소입니다. 최근 서울의 학교 현장에는 이처럼 다양한 이주배경을 가진 학생들이 빠르게 늘어나고 있습니다. 이주배경학생 밀집 지역의 학교들은 어느 정도 인프라와 지도 경험이 축적되어 있지만, 문제는 이주배경학생이 소수인 지역입니다.

단 한두 명의 학생을 위해 별도의 학급을 만들거나 이중언어 강사를 배치하기 어렵고, 지역 사회의 지원 기관도 부족해 교사 개인의 고군분투에 기대야 하는 경우가 많습니다. 준비 없이 낯선 한국 교실에 뚝 떨어져 '외딴섬'처럼 웅크리고 있을 아이와 당장 그 막막함을 온전히 감당해야 하는 선생님의 입장을 알기에 현장의 고충이 무겁게 다가옵니다.

이러한 막막한 현장에 다리를 놓아주는 것이 바로 초록우산에서 진행하고 있는 '드림브릿지' 사업입니다. 그중 '널응원한글' 사업을 통해, 교육청의 인력과 예산만으로는 닿기 어려웠던 지역의 학교까지 초록우산의 지원을 받아 전문 강사가 직접 찾아가 기초 한국어를 가르칠 수 있게 되었습니다.

서울특별시교육청 학생맞춤지원담당관 다문화교육팀 이자경 장학사. [교육청 제공]

지원을 받는 학교에서도 한시름 걱정을 덜었다며 고마움을 전해옵니다. 하지만 현장의 폭발적인 수요를 마주할 때면 또다시 무거운 한계에 부딪히곤 합니다. 일상적인 소통을 위한 '기초 한국어'뿐만 아니라 교과 수업을 온전히 따라가기 위해 필수적인 '학습 한국어'에 대한 현장의 갈증도 갈수록 커지고 있어, 교육청의 노력과 초록우산의 지원에도 불구하고 감당하기엔 역부족이기 때문입니다. 현재 밀려드는 신청 학교 중 절반 정도밖에 지원하지 못하는 실정이며, 나머지 절반의 아이들은 여전히 언어의 장벽 앞에 대기표를 쥐고 서 있어야 하는 안타까운 상황입니다.

언어의 장벽만큼이나 높고 차가운 벽은 제도의 '사각지대'에 있습니다. 미등록 아동이나 난민 가정의 아이들은 우리 사회에서 함께 숨 쉬고 살아가면서도 서류상으로는 존재하지 않는 투명 인간과 같습니다. 절대적인 빈곤 속에서도 미등록 신분이라는 이유로 교육청이 제공하는 일반적인 교육비나 복지 혜택에서 소외되곤 합니다.

이 아이들에게 초록우산과 함께 진행하는 '사각지대 이주배경학생 교육비 지원사업'은 단순한 금전적 지원을 넘어선 희망입니다. 체육 특기생을 꿈꾸지만 도복 한 벌 살 돈이 없던 아이가 이 지원금으로 새하얀 도복을 구입해 국가대표의 꿈을 키우게 되었고, 집안 사정으로 수학여행을 포기하려던 아이가 친구들과 버스 맨 뒷자리에 앉아 평범한 학창 시절의 추억을 쌓을 수 있었습니다.

그러나 이 따뜻한 사업 이면에도 현장의 교사들을 좌절하게 만드는 서글픈 현실이 존재합니다. 지원금을 받기 위해서는 가정의 '경제적 어려움'을 증명해야 하는데, 요구되는 증빙 서류가 너무 많고 복잡하다는 점입니다. 미등록 가정은 애초에 공적인 소득 증빙 서류를 발급받을 수 없으며, 심지어 본인 명의의 통장조차 개설할 수 없어 지원금을 수령할 계좌를 증빙하는 것조차 불가능에 가깝습니다. "장학사님, 서류상 존재하지 않는 사람들에게 어떻게 공적인 서류로 가난을 증명하라고 합니까?"라는 현장 선생님들의 탄식 섞인 전화를 받을 때면, 지원의 문턱이 또 다른 장벽이 되어버린 현실에 마음이 한없이 무거워집니다.

결국 우리가 나아가야 할 방향은 분명합니다. 단편적인 지원을 넘어, 교육에서만큼은 아동의 체류 자격이나 국적과 무관하게 보편적인 교육권이 보장되어야 합니다. 넘쳐나는 한국어 교육 수요를 감당할 수 있도록 공교육 내의 언어 지원망을 더욱 촘촘히 확대하는 한편, 사각지대 아동을 위한 지원 사업은 까다로운 서류 증빙을 간소화하고 학교와 교사의 추천만으로도 긴급 지원이 이루어질 수 있도록 제도의 유연성을 확보해 나가야 합니다.

무엇보다 이러한 제도적 개선이 완전히 이루어지기 전까지, 텅 빈 공백을 메우는 가장 강력한 힘은 초록우산과 같은 지원단체들이 사각지대아동을 위한 관심을 지속적으로 가져주시는 것입니다. 국가와 제도가 미처 닿지 못하는 가장 깊고 어두운 사각지대를 밝히고, 언어의 장벽 앞에 서성이는 아이들에게 소통의 문을 열어주는 일에 초록우산의 역할은 가뭄의 단비와도 같습니다.

어느 날 갑자기 우리 교실로 걸어 들어온 낯선 아이들은 누군가의 동정을 기다리는 이방인이 아니라, 훗날 우리 사회를 이끌어갈 소중한 미래 인재입니다. 이 아이들이 교실 안의 외딴섬으로 맴돌지 않고, 서툰 한국어로라도 먼저 친구들에게 반갑게 인사를 건네며, 새 도복을 입고 땀 흘리는 당당한 주인공으로 자라날 수 있도록 초록우산의 아낌없는 지원이 앞으로도 굳건히 이어지기를 바랍니다. 이와 같은 따뜻한 손길 하나하나가 곧 낯선 세상 속으로 나아가는 가장 튼튼한 다리가 되어주리라 믿어 의심치 않습니다.