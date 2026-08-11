파리바게뜨, 국내 베이커리 첫 라오스 진출…동남아 7개국으로 확대

AI 핵심 요약beta
- 파리바게뜨가 11일 라오스 1호점을 열었다.
- 동남아 진출국을 7개국으로 늘렸다.
- 비엔티안에 현지 특화 제품을 선보였다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 파리바게뜨가 국내 베이커리 업계 최초로 라오스에 첫 매장을 열며, 싱가포르·베트남·인도네시아·말레이시아·필리핀·캄보디아에 이어 동남아시아 진출국을 7개국으로 확대했다고 11일 밝혔다.
라오스는 최근 도시화와 중산층 확대로 외식·카페 시장이 빠르게 성장하고 있고, 젊은 소비층을 중심으로 K-컬처에 대한 관심이 높아지며 프리미엄 베이커리 수요도 늘고 있어 잠재력이 높은 시장으로 평가받는다. 파리바게뜨는 2024년 라오스 대표 기업 코라오 그룹(KOLAO Group)과 마스터 프랜차이즈 계약을 체결한 바 있다.
라오스 1호점은 수도 비엔티안 핵심 상권인 빠뚜사이 지역의 신축 복합쇼핑몰 '콕콕 메가몰 빠뚜사이' 1층에 약 360㎡, 72석 규모 베이커리 카페 형태로 문을 열었다. '프레시 요거트 크림 케이크', '베스트 에버 갈릭 브레드' 등 글로벌 인기 제품과 함께 '무상킹 두리안 롤케이크' 등 현지 특화 제품도 선보인다.
허진수 파리바게뜨 부회장은 "라오스 진출은 동남아시아 시장 사업 네트워크를 확대하고 글로벌 성장 동력을 강화하기 위해 중요한 의미를 갖는다"고 말했다.
파리바게뜨는 지난해 말레이시아 조호르에 할랄 인증 생산센터를 준공했고, 올해 2월 싱가포르 전 매장, 지난달 인도네시아 전 매장에 대한 할랄 인증을 각각 완료하는 등 동남아 시장 확대에 속도를 내고 있다. 현재 동남아 7개국을 비롯해 미국·캐나다·프랑스·영국·중국·몽골 등 세계 13개국에서 730여 개 글로벌 매장을 운영하고 있다.
fineview@newspim.com