디토닉, 올리브영 DX 경험 기반 美 스마트 리테일 공략

AI 핵심 요약beta
- 디토닉이 11일 CJ올리브영 미국 매장 DX·AX 경험을 바탕으로 북미 공략에 나섰다.
- 올리브영 미국 1·2호점의 디지털 환경과 ESL 적용을 지원하며 운영 경험을 쌓았다.
- 베트남·중동에도 진출해 리테일 AX와 AI 에이전트 사업을 확대했다.
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미국 리테일 사업 본격화
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 플랫폼 기업 디토닉(대표 전용주)이 CJ올리브영과 진행해 온 디지털 전환(DX)·AI 전환(AX) 사업 경험을 기반으로 미국 스마트 리테일 시장 공략에 나선다고 11일 밝혔다.
디토닉은 CJ올리브영 미국 1·2호점의 매장 운영을 위한 디지털 환경 구축과 ESL 적용을 지원했다. 미국 법인을 통해 현지 매장 서비스를 제공하면서 북미 리테일 사업의 운영 경험과 레퍼런스를 확보한다는 계획이다.
CJ올리브영은 미국 캘리포니아주 패서디나에 1호점을 개점한 데 이어 로스앤젤레스(LA) 웨스트필드 센추리시티몰에 2호점을 열었다. 회사 측은 2호점 개점 첫날 새벽부터 100m가 넘는 대기 행렬이 형성됐다고 설명했다.
디토닉은 2023년부터 CJ올리브영과 협력해 현재 국내 약 1200개 직영점의 DX를 지원하고 있다. 회사는 매장 디지털 환경 구축을 통해 현장 업무 효율성과 매장 운영 안정성을 높이고 유통 DX의 투자수익률(ROI) 개선에 기여했다고 설명했다.
디토닉은 국내 사업 경험을 CJ올리브영의 미국 매장에도 적용하고 있다. 현지 매장의 디바이스 운영 현황과 자산 상태를 통합 관리하고 데이터와 AI를 활용해 매장 운영 환경을 고도화할 계획이다. CJ올리브영의 미국 사업 확대에 맞춰 현지 운영 경험을 축적하고 이를 기반으로 북미 리테일 시장에서 사업을 확대할 예정이다.
리테일 AX 관련 기술 개발도 진행 중이다. 디토닉은 매장 방문객의 동선과 행동 데이터에 날씨와 유동인구 등 데이터를 결합해 분석하고 있다. 자체 AI 데이터 플랫폼을 기반으로 리테일 AX에 활용할 AI 에이전트도 단계적으로 개발·상용화하고 있다.
해외에서는 베트남과 중동에서 리테일·AI 관련 사업을 추진하고 있다. 베트남 법인 디토닉 비나는 지난달 베트남 유통기업 THISO 리테일과 계약을 체결하고 이마트 베트남 매장의 DX 프로젝트를 진행 중이다. 가격·프로모션·재고 정보가 수시로 변경되는 대형 유통 매장의 시스템 연계와 디지털 환경 구축을 지원한다.
중동에서는 현지 대형 유통기업과 협력을 진행했다. 최근에는 AI 기술기업 G42의 상장사 프리사이트(Presight)가 운영하는 글로벌 AI 액셀러레이터 프로그램 '코호트 II(Cohort II)'에 최종 선정됐다.
전용주 디토닉 대표는 "한국에서 증명한 신뢰성과 데이터 기술력이 미국, 베트남, 중동 등 글로벌 시장에서의 잇따른 사업 성과와 동반 진출로 연결되고 있다"며 "AI 데이터 기반 플랫폼을 지속적으로 고도화해 리테일 AX·DX 사업을 확대하겠다"고 말했다.
디토닉은 2014년 현대자동차에서 분사한 AI 플랫폼 기업이다. 자체 솔루션 'D.Hub'를 기반으로 공공기관과 기업의 데이터와 현장의 업무 경험·판단 기준을 AI가 활용할 수 있는 형태로 구성하는 사업을 하고 있다. 여러 AI 에이전트가 분석과 판단, 업무를 수행하고 주요 의사결정에는 사람이 검토·통제하는 휴먼인더루프(HITL) 방식을 적용한다.
현재 도시·국방·리테일·제조 분야를 중심으로 AX 사업을 진행하고 있으며 환경·금융 분야로 적용 범위를 넓히고 있다. 해외에서는 미국·일본·아랍에미리트(UAE)·베트남을 거점으로 사업을 전개하고 있다.
dconnect@newspim.com