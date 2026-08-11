토스, '토스스코어'로 중저신용자 대출 문턱 낮춘다

AI 핵심 요약beta
- 토스·고려저축은행·PFCT가 11일 MOU를 맺었다.
- 대안신용평가 토스스코어로 여신심사를 고도화했다.
- 중저신용자 금융 접근성 확대에 나섰다.
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하반기부터 맞춤형 신용평가모델 단계적 도입
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 토스와 고려저축은행, PFCT가 대안신용평가를 활용한 신용평가 체계 고도화에 나서며 중저신용자의 금융 접근성 확대에 힘을 모은다.
토스는 고려저축은행, PFCT와 함께 대안신용평가 모델인 '토스스코어'를 활용해 고려저축은행의 여신심사 체계를 고도화하는 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.
이번 협약은 저축은행에 특화된 맞춤형 신용평가 모형을 개발하고 이를 PFCT의 실시간 여신전략운영 솔루션에 적용해 하나의 신용평가 체계로 구축하는 첫 사례다.
기존 금융거래 정보만으로는 평가하기 어려웠던 고객까지 분석 범위를 확대해 여신심사의 정확도를 높이는 것이 핵심이다.
토스스코어는 토스와 한국평가데이터(KoDATA)가 공동 개발한 대안신용평가 모델이다. 계좌 거래와 카드 사용, 투자, 보험 납입 등 다양한 금융활동 데이터를 분석해 기존 신용평가에서 충분히 반영되지 않았던 고객의 상환 능력을 평가할 수 있도록 설계됐다.
토스는 대안정보를 활용한 맞춤형 신용평가 모형을 개발하고, PFCT는 이를 자사 실시간 여신전략운영 솔루션인 '에어팩 스튜디오'에 탑재해 금융회사가 대안정보를 효율적으로 활용할 수 있도록 지원한다.
고려저축은행은 해당 모델을 실제 대출 심사에 적용해 여신심사의 정밀도를 높일 계획이다. 올해 하반기부터 토스스코어를 단계적으로 도입하고 적용 범위를 확대할 예정이다.
3사는 이번 협력을 계기로 중저신용 고객의 금융 접근성을 높이고 포용금융 확대를 위한 협력을 지속한다는 방침이다.
신현호 토스 금융사업부문 부사장은 "토스의 대안정보는 기존 신용평가가 놓치기 쉬웠던 고객의 상환 능력을 보다 정교하게 보여줄 수 있다"며 "신용 이력이 부족하거나 신용점수가 낮아 불리했던 고객들도 자신의 상환 능력을 제대로 평가받아 적정한 조건으로 금융 서비스를 이용할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com