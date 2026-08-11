"가족·음식 어떤 소재라도 환영" …오뚜기, 푸드 에세이 공모전

AI 핵심 요약beta
- 오뚜기가 11일 제6회 스위트홈 공모전을 열었다.
- 가족과 음식 이야기 1600~2000자로 응모받는다.
- 수상작 88편 선정, 접수는 9월 11일까지다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 오뚜기가 소중한 가족과 맛있는 음식에 담긴 기억을 글로 나누는 제6회 '스위트홈 푸드 에세이 공모전'을 개최한다고 11일 밝혔다.
올해 여섯 번째를 맞은 이번 공모전은 '가족이 함께 쓰는 맛있는 이야기'를 주제로, 가족을 이어주는 소중한 추억이자 행복이 담긴 맛있는 음식 이야기를 나누기 위해 마련됐다. 일상 속 소소한 행복이 담긴 집밥 이야기, 기념일 밥상, 처음 차려본 식탁, 가족 여행 중 음식 에피소드 등 가족과 음식이 함께하는 이야기라면 어떤 소재든 응모 가능하며, 최소 1600자에서 최대 2000자 이내로 서술하면 된다.
심사는 다산북스와 함께 총 88편의 작품을 선정할 예정이며, 총 시상 규모는 1790만 원이다. 오뚜기상(대상 1명) 300만 원, 으뜸상(최우수상 3명) 각 100만 원, 화목상(우수상 6명) 각 50만 원, 사랑상(장려상 20명) 각 30만 원의 상금이 수여되며, 특별상인 '스위트홈상' 수상자 58명에게는 오뚜기몰 마일리지 5만 원이 지급된다. 수상작 30편은 12월 발간 예정인 수상작품집에 수록된다. 올해 새롭게 마련된 '행운상'은 전체 응모자 중 50명을 매주 10명씩 무작위로 추첨해 오뚜기 제품 및 굿즈를 선물한다.
응모 자격은 연령이나 작가 등단 여부와 관계없이 대한민국 국민이라면 누구나 가능하다. 접수 기간은 8월 8일부터 9월 11일까지로, 오뚜기 홈페이지에서 온라인으로 접수할 수 있다. 수상작은 오는 10월 30일 발표되고 시상식은 12월 11일 열릴 예정이다.
오뚜기 관계자는 "가족과 음식이 함께하는 진솔한 이야기라면 어떤 소재라도 환영"이라며 "이번 공모전을 통해 오뚜기가 지향하는 '스위트홈'의 가치를 지속적으로 소통해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com