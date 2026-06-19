LIG D&A, 보훈부에 1억 기부…"국가유공자 복지 증진"

보훈부 "모두의 보훈 드림 통해 민간 나눔 문화 확산 기대"
[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = LIG D&A(구 LIG넥스원)가 창립 50주년을 맞아 국가유공자 복지 증진을 위한 기부금 1억원을 국가보훈부에 전달한다.
19일 보훈부에 따르면 보훈부와 LIG D&A는 오는 20일 오전 서울 올림픽공원 피크닉장에서 열리는 거북이 마라톤 대회에 앞서 기부금 전달식을 연다. 이날 전달식에는 강윤진 보훈부 차관과 신익현 LIG D&A 대표이사가 참석한다.
기부금은 국가유공자와 유가족의 주거 안정과 생계 지원의 다양한 복지사업에 활용될 예정이다. 양 기관은 전달식 이후 지속적인 국가유공자 지원을 위한 협력 방안도 논의할 계획이다.
강윤진 보훈부 차관은 "보훈부는 민간기업을 비롯해 국민이 국가유공자 복지를 위해 직접 기부에 참여할 수 있도록 '모두의 보훈드림' 사업을 추진하고 있다"며 "이번 기부를 계기로 국가를 위해 헌신하신 분들을 위한 따뜻한 나눔의 보훈 문화가 사회 저변으로 확산되기를 기대한다"고 희망했다.
hyun9@newspim.com