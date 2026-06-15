강윤진 보훈차관, 전북 정책 현장 점검·애국지사 위문

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전북동부보훈청·임실호국원 소통간담회

호남 유일 생존 이석규 애국지사 위문

전주보훈요양원 서비스·시설 상태 확인

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 강윤진 국가보훈부 차관이 15일 전북 지역을 찾아 생존 애국지사 위문과 주요 보훈 현장 점검에 나섰다. 2026년 호국보훈의 달을 맞아 현장의 목소리를 직접 듣기 위한 행보다.

강 차관은 이날 오전 전북동부보훈지청을 찾아 호국보훈의 달 사업 추진 현황을 보고받고 직원들과 소통간담회를 한다.

강윤진 국가보훈부 차관이 지난해 11월 11일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회 전체회의에서 의원 질문에 답변하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

호남 유일의 생존 애국지사인 이석규 지사(2010년 대통령표창)가 입원 중인 전주의 요양병원도 찾는다. 건강 상태와 불편 사항을 살피고 위문품을 전달한다.

이석규 지사는 1926년생으로 1943년 광주사범대 재학 중 독서회를 조직해 민족의식을 함양했다. 연합군 상륙에 맞춰 봉기를 계획하다 체포돼 옥고를 치른 바 있다.

강 차관은 인근 전주보훈요양원을 찾아 요양 서비스 현장과 시설을 점검하고 입소 중인 국가유공자와 유가족을 위로하고 위문금도 전달한다.

국립임실호국원도 찾아 묘역과 충령당 시설을 점검하고 직원들과 소통간담회를 진행한다.

강 차관은 "이번 방문은 현장에서의 애로사항과 건의 사항을 직접 듣고 국가를 위해 헌신한 국가유공자와 보훈 가족분들의 삶을 세심하게 챙기기 위한 것"이라고 밝혔다.

강 차관은 "'특별한 희생에 특별한 예우와 보상'으로 보답할 수 있도록 현장의 목소리를 듣고 정책에 반영하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

hyun9@newspim.com