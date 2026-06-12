보훈부, '2026 북중미 월드컵' 유엔참전국 응원 이벤트

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6·25전쟁 전투·의료지원 15개국 대상 응원 이벤트

인스타그램 '좋아요' 누르고 응원댓글 이벤트 참여

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 국가보훈부가 '2026 북중미 월드컵' 본선에 진출한 유엔참전국 응원 이벤트를 열었다.

보훈부는 12일 "6·25전쟁 당시 대한민국을 위해 헌신한 국가들에 대한 감사의 마음을 국민과 함께 나누기 위해 오는 22일까지 온라인 응원 이벤트를 진행한다"고 밝혔다.

국가보훈부가 12~22일 '2026 북중미 월드컵' 본선에 진출한 유엔 참전국 온라인 응원 이벤트를 진행한다. [그래픽=보훈부]

이벤트 대상은 미국과 영국(잉글랜드·스코틀랜드), 캐나다, 튀르키예, 호주, 네덜란드, 콜롬비아, 뉴질랜드, 벨기에, 프랑스, 남아프리카공화국 12개 전투지원국이다. 노르웨이와 스웨덴, 독일 의료지원국 3개 나라 해서 모두 15개국이다.

참여 방법은 간단하다. 보훈부 공식 인스타그램을 팔로우하고 원하는 참전국 게시물에 '좋아요'와 응원 댓글을 남기면 된다. 친구를 태그하면 당첨 확률도 올라간다

이벤트는 보훈부 공식 인스타그램 계정을 팔로우 한 뒤 응원하는 유엔참전국 게시물에 '좋아요'를 누르고 응원 댓글을 작성하는 방식으로 진행된다.

여러 나라에 중복 참여를 할 수 있으며 추첨을 통해 50명에게 치킨·콜라 세트 모바일 쿠폰이 증정된다.

권오을 보훈부 장관은 "오늘의 자유롭고 번영된 대한민국은 유엔 참전용사와 참전국 희생과 헌신 위에 서 있다"며 "이번 이벤트를 통해 세계인의 축제인 월드컵을 즐기면서 대한민국을 위해 기꺼이 손을 내밀어 주었던 유엔 참전국을 기억하고 감사의 마음을 전하는 뜻깊은 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

hyun9@newspim.com