보훈부, 백범 김구 탄생 150주년 기념 문화상품 3종 출시

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키링·마그넷·배지 K-Heritage Store·인천공항 판매

8월 신규 추가 상품·11월 전통공예 상품도 출시 예정

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 국가보훈부와 국가유산진흥원이 백범 김구 탄생 150주년 유네스코 기념해를 맞아 김구 선생 관련 보훈 문화상품(굿즈) 3종을 9일 출시했다.

이번 상품은 키링·마그넷·배지 3종으로 구성됐다. '김구 서명문 태극기 찾기 키링'은 김구 선생이 1947년 광복 이후 남긴 '독립만세' 유묵을 숨은그림찾기 형식으로 디자인한 제품이다.

김구 탄생 150주년 기념 문화상품 3종. [사진=국가보훈부]

'서명문 태극기 렌티큘러 마그넷'은 빛의 각도에 따라 변화하는 입체적 시각 효과를 담았다. 선생이 즐겨 착용하던 안경과 두루마기를 모티프로 삼은 금속 배지 2종도 함께 선보였다.

상품은 이날부터 온라인 쇼핑몰 케이 헤리티지 스토어(K-Heritage Store)에서 살 수 있다. 인천국제공항 한국문화센터에서도 만나볼 수 있다.

보훈부와 국가유산진흥원은 소비자 취향을 반영해 일반 굿즈와 전통공예 상품을 구분 개발하고 있다. 오는 8월 신규 일반 상품에 이어 11월에는 무형유산 전승자가 제작하는 전통공예 상품도 출시할 예정이다.

권오을 보훈부 장관은 "김구 선생의 독립 정신과 사상을 일상에서 자연스럽게 향유할 수 있도록 문화상품을 개발했다는 점에서 의미가 깊다"며 "앞으로도 보훈의 역사와 문화가 접목된 다양한 콘텐츠를 개발해 국민과 함께 공유할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

hyun9@newspim.com