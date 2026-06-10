보훈부, 6·10만세운동 100주년 영상 공개…배우 김남길 내레이션

AI 핵심 요약beta
- 보훈부가 10일 6·10만세운동 100주년 영상을 공개했다.
- 영상은 김남길 내레이션으로 독립운동 전환점을 조명했다.
- 통합과 연대의 정신을 국내외에 확산할 예정이다.
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서경덕 "연대와 공동체 정신 되새기는 계기 되길"
[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 국가보훈부가 10일 6·10만세운동 100주년을 맞아 서경덕 성신여대 교수와 공동 기획한 홍보 영상을 공개했다.
배우 김남길 씨가 한국어 내레이션을 맡았으며 한국어·영어 버전으로 제작된 4분 분량의 영상은 이날 국가보훈부 유튜브 채널을 통해 공개됐다.
영상은 1926년 6월 10일 순종 인산일을 계기로 학생·종교계·사회단체 등 각계각층이 참여해 전개한 6·10만세운동을 조명한다.
특히 침체됐던 독립운동에 다시 불을 지핀 민족 항쟁이자, 이후 광주학생독립운동과 신간회 창립으로 이어지는 독립운동사의 중요한 전환점이었다는 점을 강조한다.
이념과 계층·지역을 넘어 독립이라는 목표 아래 하나로 힘을 모았던 '통합과 연대'의 정신이 핵심 메시지다.
영상은 보훈부와 서경덕 교수의 사회관계망서비스(SNS), 유튜브 채널을 통해 공개됐으며 해외 한인회와 유학생 커뮤니티에도 공유돼 국내외로 확산될 예정이다.
서경덕 교수는 "100주년을 맞아 선열들이 보여준 연대와 공동체 정신을 되새기는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
김남길 배우는 "많은 국민과 해외 동포들이 영상을 통해 6·10만세운동의 의미를 함께 기억해 주시길 바란다"고 희망했다.
hyun9@newspim.com