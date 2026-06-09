6·10만세운동 100주년 기념식 10일 광화문광장서 진행

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'함성이 하나로, 대한을 이루다' 주제

독립유공자 유족·학생·시민 800명 참석

독립유공자 13명 특별포상 수여

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 국가보훈부는 9일 "오는 10일 오전 11시 서울 광화문광장 놀이마당에서 일제강점기 6·10 만세운동 선열들의 숭고한 독립 의지와 애국정신을 계승하기 위한 100주년 기념식을 거행한다"고 밝혔다.

이번 행사는 독립유공자 유족과 각계 인사, 학생, 시민 등 800여 명이 참석한 가운데 약 40분간 진행된다.

국가보훈부가 오는 10일 오전 11시 서울 광화문광장 놀이마당에서 100주년 6·10만세운동 기념식을 거행한다. [포스터=보훈부]

6·10만세운동은 1926년 6월 10일 순종 인산일을 계기로 조선공산당·천도교·학생이 연합해 일제에 맞선 독립만세운동이다. 3·1운동(1919년)·학생독립운동(1929년)과 함께 일제강점기 3대 독립 만세 운동이다.

'함성이 하나로, 대한을 이루다'로 주제로 국민 의례와 기념 영상, 독립유공자 포상, 기념사, 기념 공연, 6·10만세 노래 제창, 만세삼창 순으로 진행된다.

보훈부는 이번 100주년을 계기로 6·10만세운동에 참여한 독립유공자 13명을 특별 포상한다. 훈격별로는 애국장 2명, 건국포장 2명, 대통령표창 9명이다. 기념식장에서는 고(故) 김낙기·김동진·손성엽 선생 3명의 후손에게 직접 포상이 전수된다.

3사람 모두 1926년 6월 서울에서 연희전문학교·배재고보 학생 신분으로 6·10만세운동에 참여하거나 2차 시위를 기획하다 체포돼 정학·무기정학 처분을 받은 학생운동 계열 독립유공자다.

권오을 보훈부 장관은 "6·10만세운동은 국민이 하나의 뜻으로 결집해 독립에 대한 의지를 분명히 드러낸 역사적 이정표"라고 말했다.

권 장관은 "이번 기념식이 당시 선열들이 보여준 단합과 헌신의 가치를 국민 모두가 공감하고 되새기며 함께 미래로 나아가는 뜻을 모으는 의미 있는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

hyun9@newspim.com