교보생명, 알림톡으로 '보험금 보상 제외' 상세 내역 제공

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 교보생명은 보험금 지급과 동시에 고객에게 전송되는 카카오톡 알림톡 메시지를 통해 상세 지급 내역을 즉시 확인할 수 있는 서비스를 도입했다고 18일 밝혔다. 알림톡은 보험사가 사고보험금 심사 결과를 안내하는 모바일 메시지 기반 서비스다.

앞서 교보생명이 지난 3월 실시한 고객 만족도 조사 결과, 최근 1년 동안 보험금을 청구했던 가입자 중 가장 많은 비중인 24.7%가 '보험금 세부 지급 내역'을 필요 서비스로 꼽았다.

기존에는 지급 총액 위주로 안내문이 발송돼 세부적인 내역을 파악하려면 홈페이지에 로그인하거나 고객센터에 유선으로 접수해야 하는 불편함이 있었다. 교보생명은 가입자들의 이 같은 애로사항을 청취해 수령 과정에서의 금융 소비자 경험을 개선하고자 제도를 개편했다.

교보생명 본사. [사진=교보생명]

이번 세부 내역 안내 서비스의 주된 특징은 수령한 보험금 액수뿐 아니라 심사 과정에서 제외된 보상 항목과 그 사유까지 명시한다는 점이다. 가입자는 ▲진단비 ▲수술비 ▲입원비 등 담보별 지급액은 물론, 외래비용이나 도수치료 처방 등 유형별 세부 내역을 일자별로 볼 수 있어 청구 건에 대한 보상 여부를 직관적으로 파악할 수 있다.

통상 실손의료보험의 경우 보장 담보와 본인부담금 공제 비율, 보상 제외 대상 등이 다양해 가입자가 지급 결과를 이해하는 데 혼선을 빚는 경우가 많았다. 교보생명은 이번 모바일 안내 서비스 고도화를 통해 보험금 수급 내역과 지급 불가 항목의 근거를 정확히 전달함으로써 수령 절차의 투명성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이번 안내 서비스 확대는 교보생명이 지속적으로 추진해 온 금융소비자 보호 조치의 일환이다. 가입자가 보험금 정산 과정을 정확하게 인지하고 약관상 계약된 보장을 차질 없이 수령할 수 있도록 지원하겠다는 방침이다.

한편 교보생명은 이번 안내 시스템 개편과 더불어 진단 질환별 맞춤형 케어 메시지도 연계했다. 기존 암 진단 및 사망보험금 수령자에게만 발송하던 맞춤 안내 범위를 뇌혈관·심혈관 질환 진단금 수령자까지 넓혔다. 이를 통해 해당 질환 가입자에게 위로의 메시지와 함께 향후 치료 및 예후 관리에 필요한 맞춤형 건강 콘텐츠를 함께 전달할 예정이다.

교보생명 관계자는 "보험금 지급은 회사가 가입자와 체결한 계약을 이행하는 가장 핵심적인 절차"라며 "고객이 보험 가입부터 보험금 지급까지의 전 과정에서 더 나은 경험을 할 수 있도록 지속해서 서비스를 고도화하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com