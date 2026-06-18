[2026WC] 시종일관 웅크렸던 가나, 극장 역습 골로 파나마 1-0 제압

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 대회 개막 불과 두 달 전 지휘봉을 잡은 카를로스 케이로스 감독이 가나를 승리로 이끌었다.

가나는 18일(한국시간) 캐나다 온타리오주 토론토 스타디움(BMO 필드)에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 L조 1차전에서 파나마를 1-0으로 제압했다.

[토론토 로이터=뉴스핌] 가나의 이렌키가 18일 열린 파나마와의 경기에서 극장 결승골을 넣고 세리머니 하고 있다. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

이날 승리로 가나는 승점 3점을 확보하며 같은 날 크로아티아를 4-2로 꺾은 잉글랜드에 이어 조 2위에 올랐다. 반면 파나마는 승점 획득에 실패하며 조 3위로 내려앉았다.

객관적인 경기 내용만 놓고 보면 가나의 우세라고 보기 어려웠다. 파나마가 점유율 56%를 기록하며 경기를 주도했고 슈팅 수도 11개로 가나(7개)보다 많았다. 하지만 가나는 케이로스 감독 특유의 조직적인 수비 축구를 앞세워 상대 공세를 끈질기게 버텨냈다.

경기 초반부터 두 팀은 신중하게 접근했다. 서로를 조별리그 첫 승 제물로 여긴 만큼 무리한 공격보다 안정적인 운영에 집중했다.

파나마는 측면을 활용한 크로스 공격과 뒷공간 침투를 노렸다. 반면 가나는 수비 숫자를 늘린 뒤 역습 한 방을 노리는 전략으로 맞섰다.

전반전은 파나마가 주도권을 잡았다. 점유율에서 우위를 보였고 적극적으로 공격을 시도했다. 하지만 가나 수비진은 쉽게 공간을 허용하지 않았다. 결정적인 기회가 좀처럼 나오지 않으면서 양 팀 모두 득점 없이 전반을 마쳤다.

[토론토 로이터=뉴스핌] 가나의 스타 세메뇨가 18일 열린 파나마와의 경기에서 극장 결승골이 터지자 기뻐하고 있다. 026.06.18 wcn05002@newspim.com

후반에도 비슷한 흐름이 이어졌다. 파나마는 계속해서 볼을 소유하며 공격을 시도했지만 마무리 단계에서 번번이 막혔다. 시간이 흐를수록 선수들의 체력도 떨어지면서 공격의 날카로움도 줄어들었다.

반면 가나는 기회를 기다렸다. 후반 들어 수비 안정에 더욱 집중하며 승부를 연장전 직전까지 끌고 갔다.

그리고 마침내 후반 추가시간 승부가 갈렸다. 후반 추가시간 5분 교체 투입된 브랜던 토마스 아산테가 중앙에서 패스를 받은 뒤 상대 수비수의 태클을 뚫고 왼쪽 측면을 돌파했다. 이어 문전으로 낮고 빠른 크로스를 연결했고, 이를 칼렙 이렌키가 오른발로 침착하게 밀어 넣으며 결승골을 터뜨렸다. 90분 동안 이어진 팽팽한 균형을 깨뜨린 순간이었다.

극적인 실점을 허용한 파나마도 마지막까지 포기하지 않았다. 후반 종료 직전 얻은 프리킥 상황에서는 골키퍼 올란도 모스케라까지 공격에 가담하는 승부수를 던졌다.

모스케라는 크로스를 헤더로 문전 중앙에 연결했고, 이를 이스마엘 디아스가 다시 머리로 방향을 바꿨다. 하지만 슈팅은 가나 골키퍼 정면으로 향하며 동점골 기회가 무산됐다.

경기 막판에는 선수들 사이에 신경전까지 벌어질 정도로 긴장감이 높아졌지만 결과는 바뀌지 않았다. 종료 휘슬이 울리자 가나 선수들은 서로를 끌어안으며 값진 승리를 자축했다.

[토론토 로이터=뉴스핌] 가나의 케이로스 감독. 026.06.18 wcn05002@newspim.com

이번 승리는 더욱 의미가 크다. 가나는 월드컵 개막을 불과 두 달 앞둔 시점에 감독 교체라는 큰 변화를 겪었다. 지난 3월 A매치에서 오스트리아에 1-5, 독일에 1-2로 연달아 패한 뒤 오토 아도 감독을 경질했고, 경험 많은 명장 케이로스를 새 사령탑으로 선임했다.

준비 시간이 충분하지 않았지만 케이로스 감독은 짧은 기간 동안 조직력을 끌어올리는 데 집중했다. 그 결과 월드컵 본선 첫 경기에서 실리 축구의 진수를 보여주며 승리를 챙겼다.

결국 가나는 압도적인 경기력보다 효율적인 축구로 승리를 가져왔다. 케이로스 감독 체제의 첫 월드컵 경기에서 값진 승점 3점을 획득한 가나는 32강 진출 경쟁에서 유리한 위치를 선점했다.

이제 가나는 조 선두 잉글랜드와의 맞대결을 준비한다.

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