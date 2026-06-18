[2026WC] 멕시코 경계 대상 된 황인범 "우리 팀엔 더 좋은 선수들이 많다"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 홍명보호의 핵심 미드필더 황인범(페예노르트)이 개최국 멕시코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 2차전을 앞두고 강한 자신감과 함께 동료들을 향한 굳건한 신뢰를 드러냈다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 과달라하라 스타디움에서 멕시코와 대회 A조 조별리그 2차전을 치른다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 19일에 열리는 멕시코전을 앞두고 기자회견에 참석한 황인범. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

한국과 멕시코는 나란히 1차전에서 승리를 거두며 승점 3점을 확보했다. 멕시코(+2)가 골득실에서 앞서 조 선두, 한국(+1)이 2위에 올라 있지만 이번 맞대결 승자는 사실상 조 1위와 32강 진출을 예약하게 된다.

경기를 하루 앞둔 18일 공식 기자회견에 참석한 황인범은 먼저 체코전 승리에 대한 이야기를 꺼냈다.

그는 "첫 경기에서 역전승을 거두며 좋은 분위기로 마무리할 수 있었다"면서도 "그 결과를 빨리 잊으려고 노력했다. 이제는 멕시코전에만 집중하고 있다. 마지막 훈련까지 잘 마무리하면 좋은 결과를 가져올 수 있을 것이라고 생각한다"라고 말했다.

황인범은 이번 대회 첫 경기부터 강렬한 존재감을 드러냈다. 지난 12일 체코전에서 0-1로 뒤지던 상황에서 동점골을 터뜨렸고, 이후 오현규(베식타시)의 역전 결승골까지 도우며 1골 1도움을 기록했다. 한국의 2-1 역전승을 이끈 최고의 활약이었다.

이 같은 활약 덕분에 멕시코 현지 언론도 황인범을 한국 대표팀의 핵심이자 가장 경계해야 할 선수로 꼽고 있다.

하지만 황인범은 오히려 상대의 집중 견제를 반기는 듯한 반응을 보였다. 그는 "그런 평가를 받는다는 건 선수로서 감사한 일"이라며 "상대가 나를 더 많이 신경 써줬으면 좋겠다"라고 웃으며 말했다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 19일에 열리는 멕시코전을 앞두고 기자회견에 참석한 황인범. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

이어 "대표팀에는 나보다 좋은 선수들이 많다. 만약 상대가 나를 집중적으로 막는다면 그 선수들에게 더 많은 공간과 기회가 생길 것"이라며 "결국 중요한 것은 개인이 아니라 팀으로 준비한 경기력을 얼마나 보여주느냐다. 공격수들이 기회를 살려줄 것이라는 믿음도 가지고 있다"라고 강조했다.

황인범의 발언에는 현재 대표팀을 향한 자신감이 그대로 담겨 있었다. 한국은 체코전에서 손흥민(LAFC), 이강인(PSG), 황인범, 오현규 등 공격진이 유기적으로 움직이며 상대 수비를 흔들었다. 특정 선수 한 명에 의존하는 팀이 아니라 여러 선수가 동시에 위협을 가할 수 있다는 점이 홍명보호의 강점으로 평가받는다.

황인범 역시 이러한 부분을 잘 알고 있었다. 그는 "누가 경기에 나설지는 모르지만 공격수들이 기회를 득점으로 연결할 수 있다고 믿는다"라며 "내 역할은 상대가 나를 괴롭히더라도 동료들에게 좋은 패스를 연결해 찬스를 만들어주는 것"이라고 설명했다.

물론 멕시코전은 체코전과는 전혀 다른 양상이 될 것으로 전망된다. 황인범은 "체코와 멕시코는 완전히 다른 스타일의 팀"이라며 "준비 과정도 달랐다. 하지만 두 경기 모두 중요하다는 사실은 변하지 않는다"라고 말했다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 19일에 열리는 멕시코전을 앞두고 기자회견에 참석한 홍명보 감독(왼쪽)과 황인범. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

이어 "멕시코는 압박 능력이 굉장히 좋고 공수 전환 속도도 빠르다. 결국 팀으로 얼마나 압박을 벗겨내느냐가 중요할 것 같다. 그런 부분을 중점적으로 준비했다"라고 덧붙였다.

대표팀 수비의 핵심인 김민재(바이에른 뮌헨)에 대한 믿음도 드러냈다. 황인범은 "(김)민재가 내일도 수비의 중심을 잘 잡아줄 것이라고 생각한다"라며 "(김)민재뿐만 아니라 모든 선수를 믿고 있다. 결국 중요한 것은 조직력"이라고 말했다.

또한 멕시코 공격진의 핵심인 산티아고 히메네스(AC밀란)에 대한 이야기도 꺼냈다. 황인범은 페예노르트에서 히메네스와 한 팀에서 뛰었던 경험이 있다. 그는 "산티아고는 정말 좋은 스트라이커"라며 "명문 구단인 AC밀란으로 이적하면서 함께한 시간이 길지 않았던 것이 아쉽다"라고 말했다.

이어 "내일(19일) 경기에서 함께 뛰게 된다면 좋은 모습을 보여주길 바란다. 다만 어떤 부분을 조심해야 하는지에 대해서는 동료들에게 가볍게 이야기해줄 생각"이라고 밝혔다.

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