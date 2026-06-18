전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.18 (목)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[2026WC] 멕시코전 앞둔 홍명보 감독 "준비 끝났다, 2002년 4강 기록 넘었으면"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국 축구대표팀이 19일 멕시코와 A조 1위 결정전을 치른다고 밝혔다
  • 홍명보 감독은 멕시코의 기술·창의적 midfield에 대비해 일주일간 전술과 조직력을 준비했다고 했다
  • 홍 감독은 원정 첫 8강 이상 진출을 목표로 베스트11 구상을 마쳤으며, 드론 논란엔 유감을 표했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 홍명보호가 개최국 멕시코와 사실상 A조 1위 결정전을 치른다. 홍명보 감독은 "베스트11 구상은 끝났다"며 선수단의 자신감을 강조했다. 동시에 2002년 한일 월드컵 4강 신화를 넘어서는 도전을 향한 바람도 숨기지 않았다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 과달라하라 스타디움에서 멕시코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 19일에 열리는 멕시코전을 앞두고 기자회견에 참석한 홍명보 감독. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

한국과 멕시코는 나란히 1차전에서 승리를 거뒀다. 한국은 체코를 상대로 먼저 실점했지만 황인범과 오현규의 연속골로 2-1 역전승을 거뒀다. 멕시코는 개막전에서 남아프리카공화국을 2-0으로 꺾었다.

두 팀 모두 승점 3을 확보했지만 골득실에서 멕시코가 +2, 한국이 +1로 멕시코가 조 1위에 올라 있다. 이번 맞대결에서 승리하는 팀은 조 1위와 32강 토너먼트 진출에 상당히 가까워진다.

홍 감독도 경기의 중요성을 잘 알고 있다. 그는 18일 과달라하라 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 "홈팀 멕시코와의 경기는 우리 조에서 가장 중요한 경기"라며 "멕시코는 가장 강한 팀이고 홈 이점까지 안고 있다. 하지만 선수들이 잘 극복해서 좋은 경기를 할 수 있도록 준비하겠다"라고 밝혔다.

멕시코는 한국이 1차전에서 만난 체코와는 완전히 다른 성격의 팀이다. 체코가 높이와 피지컬을 앞세운 팀이었다면, 멕시코는 빠른 템포와 기술, 창의적인 미드필더 움직임을 바탕으로 경기를 풀어간다.

홍 감독은 "멕시코는 체코와 플레이 스타일부터 모든 것이 다르다. 전체적인 선수들의 기량이 좋고, 특히 미드필더들의 움직임이 굉장히 창의적"이라며 "그 부분에 대해 이번 주 내내 선수들과 충분히 공유했고 잘 준비했다고 믿는다"라고 설명했다. 이어 "상대가 분명히 강하게 나올 것이다. 우리는 그런 부분에 잘 대비해야 한다"라고 덧붙였다.

그는 "체코전에서 선수들이 마지막까지 포기하지 않고 각자의 역할을 충실히 하며 승리했다. 그 결과 선수들이 강한 자신감을 갖고 있다"라며 "그 모습이 멕시코전 경기장에서도 잘 나타났으면 좋겠다"라고 말했다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 19일에 열리는 멕시코전을 앞두고 기자회견에 참석한 홍명보 감독. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

한국은 지난해 9월 미국에서 멕시코와 평가전을 치러 2-2로 비긴 바 있다. 당시 손흥민과 오현규가 골을 넣었다. 홍 감독은 이 경험도 이번 경기에 도움이 될 것으로 봤다.

그는 "지난해 9월 멕시코와 평가전은 우리에게 큰 도움이 될 것이다. 선수들이 그 경기에서 얻은 것이 있었다"라고 했다.

이번 대회는 48개국 체제로 확대되면서 조별리그 경기 간 준비 시간이 이전보다 길어졌다. 한국도 체코전 이후 멕시코전까지 일주일 동안 회복과 전술 준비를 병행했다.

홍 감독은 "일주일이라는 시간은 선수들이 회복하기에도, 상대를 분석하고 준비하기에도 충분했다"라며 "다만 경기는 상대성이 있다. 준비한 대로 모든 것이 나오지는 않는다. 경기 중 발생하는 변수를 얼마나 제어하느냐가 중요하다"라고 강조했다.

멕시코는 개최국이다. 과달라하라 스타디움은 멕시코 팬들의 일방적인 응원으로 가득 찰 가능성이 크다. 체코전에서 한국을 응원했던 현지 팬들은 이제 상대편이 된다.

홍 감독은 "1차전 때 멕시코 팬들이 우리를 열렬히 응원해준 것에 감사드린다"라며 "내일은 적으로 만나겠지만, 선수들은 홈팀이 갖는 이점을 충분히 알고 있다"라고 말했다.

그러면서도 "우리 선수들은 많은 관중 앞에서 뛴 경험이 있다. 예전과는 다르다. 경기의 주도권과 리듬을 어느 시점에 찾아오느냐가 중요하다"라고 말했다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 19일에 열리는 멕시코전을 앞두고 기자회견에 참석한 홍명보 감독(왼쪽)과 황인범. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

멕시코 공격진에 대한 경계도 늦추지 않았다. 멕시코에는 라울 히메네스, 훌리안 키뇨네스 등 위협적인 공격 자원이 있다. 홍 감독은 수비의 핵심 김민재의 역할을 강조하면서도 개인 능력만으로 막을 수 있는 상대는 아니라고 봤다.

그는 "김민재의 역할은 우리 팀에 굉장히 중요하다. 하지만 수비는 한 사람의 능력도 중요하지만 조직적인 부분이 함께 필요하다"라며 "상대 공격수들은 순간적으로 뒤로 움직이며 공간을 만든다. 순간적으로 놓칠 수 있기 때문에 수비 조직력과 선수 간 호흡이 중요하다"라고 말했다.

멕시코전 선발 구상은 이미 마친 상태다. 홍 감독은 "베스트11 구상은 끝났다. 선수들은 모두 좋은 컨디션으로 느낀다"라고 밝혔다.

한국 축구는 2002년 한일 월드컵에서 4강 신화를 썼다. 하지만 원정 월드컵 최고 성적은 2010년 남아공 대회와 2022년 카타르 대회의 16강이다. 이번 대회에서 홍명보호는 사상 첫 원정 8강 이상을 목표로 하고 있다.

2002년 4강 신화의 주역이기도 한 홍 감독은 멕시코 기자의 관련 질문에 "우리 선수들이 그 기록을 넘어섰으면 좋겠다"라고 답했다.

한편 전날(17일) 한국 대표팀 비공개 훈련장에서는 불법 드론이 출현해 논란이 일었다. 다행히 본격적인 전술 훈련 전에 발견돼 전력 노출은 피했다.

홍 감독은 "큰 영향을 받지는 않았지만 경기를 준비하는 가장 중요한 시점에 그런 일이 벌어진 것은 매우 유감"이라고 말했다.

wcn05002@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'마이 케이팝 스타', 예선 진출자 200팀 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 글로벌 K팝 오디션 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'가 예선 진출자 200팀을 발표하며 본격적인 경쟁의 막을 올렸다. 종합 뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 '마이 케이팝 스타'는 국적과 나이에 제한 없이 누구나 참여할 수 있는 글로벌 오디션이다. 지난 12일 접수를 마감한 가운데 국내외 참가자들의 뜨거운 관심 속에 총 60개국에서 지원자가 몰리며 글로벌 규모를 입증했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '마이 케이팝 스타' 포스터. 2026.04.09 alice09@newspim.com 예선 사전 심사를 거쳐 선발된 진출자는 총 200팀이다. 국내 참가자 100팀, 해외 참가자 100팀으로 구성됐으며, 한국, 미국, 일본, 중국, 태국, 필리핀, 인도네시아, 브라질, 프랑스 등 총 37개국 출신 참가자들이 이름을 올렸다. 이번 예선 진출자들은 탄탄한 보컬과 퍼포먼스 실력을 갖춘 참가자들로 구성됐다. 아이돌 연습생 출신은 물론 SNS에서 활발히 활동 중인 크리에이터, 해외 K팝 커버 아티스트 등 다양한 배경을 지닌 참가자들이 대거 포함돼 눈길을 끈다. 개인 참가자뿐 아니라 듀엣, 그룹, 밴드 등 다양한 형태의 팀도 진출하며 다채로운 무대를 예고했다. 예선 진출자들의 영상은 오는 22일부터 공개된다. 뉴스핌 공식 유튜브와 틱톡 등 SNS 채널을 통해 매일 10팀씩 순차적으로 업로드되며, 총 200팀의 무대가 20일간 전 세계 시청자들과 만날 예정이다. 영상 공개가 모두 마무리된 뒤에는 대중 평가가 진행된다. '마이 케이팝 스타'는 전문 심사위원 없이 시청자가 직접 우승자를 결정하는 100% 대중 참여형 오디션으로 운영된다. 조회수와 좋아요 수를 기반으로 본선 진출자 30팀이 선정되며, 참가자의 실력뿐 아니라 대중성과 화제성 역시 중요한 평가 요소가 된다. 대회는 온라인 영상 예선, 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자에게는 1억원의 상금이 수여되며, 국내 참가자 2위부터 10위까지는 각 200만원의 상금이 지급된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액이 지원된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보 및 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 기회가 제공된다. 또한 K팝 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 다양한 특전이 마련돼 차세대 K팝 스타를 꿈꾸는 참가자들의 관심을 모으고 있다. moonddo00@newspim.com 2026-06-17 17:51
사진
스페이스X, 상장 후 첫 하락 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 로켓·AI 기업 스페이스X의 주가가 사상 최대 기업공개(IPO) 이후 17일(현지시간) 처음으로 하락하고 있다. 이로써 아마존을 제치고 세계 5위 기업으로 올라서게 했던 사흘간의 랠리에 제동이 걸렸다. 스페이스X의 주가는 이날 오전 11시21분 전장보다 5.16% 내린 191.38달러를 기록했다. 이번 하락으로 주가는 공모가 135달러보다 거의 50% 높은 수준까지 끌어올렸던 사흘 연속 상승 흐름을 마감할 처지에 놓였다.  스페이스X 주식을 보유한 댈러스 소재 파운더 펀즈의 마이클 모너핸 파트너 겸 포트폴리오 매니저는 블룸버그통신에 "결론적으로 지금까지는 그냥 노이즈라고 본다"며 "정말 더 많이 떨어진다면 아마 추가 매수할 것"이라고 말했다. 스페이스X 주식의 높은 변동성 거래는 부분적으로 적은 유통 물량(플로트) 탓이다. 거래 가능한 스페이스X 주식 비중은 상대적으로 작아 상장 첫날 전체 주식의 약 4.2%만 거래 가능했다. 향후 몇 달간 내부자 매도를 막는 보호예수(락업)가 만료되면 주가에 하방 압력을 더할 수 있다. 스페이스X [사진=로이터 뉴스핌] 이날 하락 전까지 스페이스X는 IPO 이후 개인 투자자들이 가장 많이 사들인 주식이었다. 반다 리서치 자료에 따르면 이는 엔비디아와 알파벳, 아마존, 메타 플랫폼스와 나스닥 100·S&P500 지수를 추종하는 주요 상장지수펀드(ETF)의 매수를 합친 것과 맞먹는 규모다. 같은 기간 테슬라는 약 6100만 달러의 순매도를 기록했다. 반다는 투자 노트에서 "어쩌면 우리는 한 머스크 연계 거래에서 다른 거래로의 이동을 보고 있는지도 모른다"며 "스페이스X가 점점 더 깔끔한 AI·기술 노출 수단으로 여겨지고 있다"고 적었다. 전날에는 일부 거래소에서 스페이스X 옵션 계약 거래도 시작됐다. 주식에 더 큰 변동성을 부추길 수 있는 이벤트로 거래량은 170만 계약에 달했다.  옵션 흐름의 대부분은 매수 시 주가 상승에 베팅하는 콜옵션이었으나 시간이 지나면서 더 균형을 이뤘다. 전날 마감 기준 거래된 옵션의 44%가 풋옵션이었다. 매수 시 주가 하락에 대비한 보험으로 쓰일 수 있는 풋옵션 비중이 높아진 것은 일부 투자자들이 머스크가 이끄는 로켓 기업의 밸류에이션에 비관적임을 보여주는 신호다. 영화 '빅쇼트'로 유명해진 투자자 마이클 버리는 전날 서브스택 게시물에서 지금까지 약세 베팅인 스페이스X 풋옵션이 너무 비싸서 현재로서는 사지 않았다고 밝혔다. 향후 몇 주 내 지수 편입 가능성도 있다. 나스닥은 스페이스X 같은 거대 기업의 신속 편입을 허용하도록 규정을 변경했다. 이 경우 나스닥 100 같은 지수를 추종하는 펀드들은 주식을 매입해야 한다. 반면 S&P 다우존스 지수는 신규 IPO의 신속 편입을 허용하는 규정 변경을 하지 않기로 했다.   mj72284@newspim.com 2026-06-18 00:28

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동