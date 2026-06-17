[2026WC] '눈 찢기' 인종차별 당한 유튜버, FIFA 초청으로 멕시코전 본다

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 국제축구연맹(FIFA)이 2026 북중미 월드컵 경기장에서 인종차별 피해를 당한 한국인 인플루언서를 경기장에 공식 초청했다.

FIFA는 17일(한국시간) 성명을 통해 "구독자 660만 명을 보유한 '이노냥'(본명 윤수진) 씨를 오는 19일 멕시코 과달라하라에서 열리는 한국과 멕시코의 조별리그 2차전에 초청했다"고 밝혔다. 윤 씨 역시 FIFA의 제안을 수락했다. 경기 당일은 '세계 혐오 표현 대응의 날'이다. FIFA는 윤 씨와 함께 경기 현장에서 존중과 포용의 메시지를 전달할 계획이다.

앞서 윤 씨는 지난 12일 과달라하라 스타디움에서 열린 한국과 체코의 조별리그 1차전을 관람하던 중 인종차별 피해를 입었다. 윤 씨가 SNS에 공개한 영상에는 한 현지 남성이 카메라를 향해 양손으로 눈을 옆으로 길게 찢는 제스처를 취하는 모습이 포착됐다. 이는 아시아인을 비하하는 대표적인 인종차별 행위다.

12일 체코전 관람 당시 멕시코 남성에게 '눈 찢기' 인종 차별을 당한 인플루언서 '이노냥'. [사진=유튜브 채널 '이노냥 inoCat' 캡처]

영상이 확산하며 국내외에서 거센 비판이 일었다. 조사 결과 가해 남성은 멕시코 할리스코주 토목·지형·기하학·엔지니어 협회(CITGEJ) 회장인 울리세스 페르난도 베르날 미라몬테스로 밝혀졌다. 미라몬테스는 논란이 커지자 SNS에 사과문을 게재하고 협회 회장직에서 물러났다.

FIFA도 즉각 강력한 조치에 나섰다. 가해자의 신원을 확인한 뒤 해당 인물의 월드컵 입장권 예매 계정을 전면 차단했다. FIFA는 성명을 통해 "모든 형태의 인종차별과 증오를 강력히 규탄한다"며 "이러한 행동은 축구와 월드컵, 그리고 사회 어느 곳에서도 설 자리가 없다"고 엄정 대응 의지를 천명했다.

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