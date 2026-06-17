[2026WC] 홍명보호 훈련 중 불법 드론 출현…현지 경찰 수사

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호의 철통 보안 훈련 중 불법 드론이 침투하는 소동이 벌어졌다. 군경의 신속한 대응으로 전술 유출 등의 최악의 사태는 면했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 17일 오전 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 베르데 바예 훈련장에서 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전 멕시코전을 대비한 전면 비공개 훈련을 진행했다. 전날 15분만 훈련을 공개했던 대표팀은 본격적인 전술 담금질을 위해 이날 이틀 전 훈련장 출입을 전면 통제했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 훈련 중 휴식을 취하는 옌스 카스트로프와 조규성. [사진=KFA] 2026.06.17 psoq1337@newspim.com

선수단이 준비운동을 하던 중 훈련장 상공에 정체불명의 드론이 출현했다. 대표팀 보안요원이 이를 즉각 발견했고 베이스캠프에 배치된 멕시코군의 드론 차단 요원이 전파 방해 장비(재머)를 이용해 해당 드론을 추락시켰다.

추락 직후 대표팀 안전담당관과 현지 군경이 추락 지점으로 급파됐으나 조종자로 추정되는 남성 2명이 이미 드론을 수거해 도주한 뒤였다. 이들의 도주 장면은 훈련장 내 대표팀 영상팀의 카메라에 포착됐다. 현재 신원과 국적은 불분명한 상태다. 선수단에 파견된 FIFA 안전요원은 현지 경찰에 즉각 수사를 의뢰했고 대한축구협회 역시 FIFA 측에 재발 방지를 강력히 요청했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 황인범 [사진=KFA] 2026.06.17 psoq1337@newspim.com

대표팀 관계자는 "전술 훈련이 시작되기 전인 워밍업 단계에서 상황이 종료돼 전력 노출은 없었다"고 밝혔다. 상대국의 전력 탐색인지 극성 미디어나 일반인의 소행인지는 아직 단정할 수 없는 상황이다.

소동이 끝난 뒤 대표팀은 정상적으로 훈련을 마무리했다. 부상에서 회복한 배준호(스토크시티)와 김태현(가시마)을 포함해 선수단 28명 전원이 그라운드에서 땀방울을 흘렸다.

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