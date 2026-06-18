[2026WC] 배준호·김태현 정상 훈련... 홍명보호, 완전체로 멕시코전 나선다

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 홍명보호가 사실상의 조 1위 결정전을 앞두고 마지막 담금질을 마쳤다. 부상으로 우려를 낳았던 배준호(스토크 시티)와 김태현(가시마)까지 정상적으로 훈련에 합류하면서 대표팀은 완전체 전력으로 멕시코전에 나설 준비를 마쳤다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 과달라하라 스타디움에서 개최국 멕시코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 축구 대표팀 선수들이 멕시코전을 하루 앞둔 18일 최종 훈련을 진행했다. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

한국은 경기 하루 전인 18일 사포판에 위치한 치바스 바예 베르데 훈련장에서 최종 훈련을 진행했다. 이날 훈련은 초반 15분만 공개됐으며 선수들은 밝은 분위기 속에서 마지막 점검에 나섰다.

대표팀은 최종 명단 26명과 훈련 파트너 2명을 포함한 총 28명이 모두 참가했다. 특히 부상으로 컨디션이 우려됐던 배준호와 김태현도 정상적으로 훈련을 소화해 출전 가능성을 높였다.

배준호는 지난달 미국 솔트레이크시티에서 열린 트리니다드토바고와 평가전에서 발목을 다쳤고, 김태현은 체코와의 조별리그 1차전을 앞두고 왼쪽 발목에 통증을 느껴 우려를 자아냈다. 그러나 두 선수 모두 최근 정상 훈련에 복귀하며 멕시코전 출격 준비를 마쳤다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 축구 대표팀의 주장 손흥민(오른쪽)이 멕시코전을 하루 앞둔 18일 웃으면서 최종 훈련을 진행하고 있다. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

훈련 시작 전 선수단과 코칭스태프는 그라운드 중앙에 모여 짧은 미팅을 진행하며 결의를 다졌다. 이후 피지컬 코치의 지휘 아래 점프와 스텝, 지그재그 달리기 등 코디네이션 훈련으로 몸을 풀었다.

선수들의 표정은 밝았다. 선수들은 여유 있는 모습 속에서도 집중력을 잃지 않았다. 주장 손흥민(LAFC)은 훈련장을 찾은 2002 한일 월드컵 4강 신화의 주역 박지성, 이영표 해설위원에게 손을 들어 인사하며 반가움을 표현하기도 했다. 과거 토트넘에서 함께 뛰었던 양민혁(토트넘) 역시 훈련장을 방문해 대표팀을 응원했다.

대표팀 분위기가 좋은 이유는 분명하다. 한국은 지난 12일 체코와의 조별리그 1차전에서 0-1로 뒤지던 경기를 2-1 역전승으로 마무리하며 기분 좋게 대회를 시작했다. 황인범(페예노르트)의 동점골과 오현규(베식타시)의 결승골이 터지면서 선수단의 자신감도 한층 높아졌다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 축구 대표팀 선수들이 멕시코전을 하루 앞둔 18일 최종 훈련을 진행했다. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

이번 상대 멕시코 역시 남아프리카공화국을 2-0으로 꺾고 승점 3을 확보했다. 두 팀 모두 1승을 기록한 가운데 이번 맞대결 승자는 조 1위와 32강 진출에 유리한 고지를 점하게 된다. 사실상 A조 1위 결정전으로 평가받는 이유다.

공식 기자회견에 참석한 홍명보 감독은 "모든 준비는 끝났다. 선수들은 자신감으로 가득 차 있다"라며 "우리 선수들이 2002년 한일 월드컵 4강 신화를 뛰어넘는 성과를 만들었으면 좋겠다"라고 강조했다.

체코전에서 1골 1도움을 기록한 황인범 역시 "멕시코는 압박이 강하고 전환 속도가 빠른 팀이다. 이에 맞춰 잘 준비했다"라며 "마지막 훈련을 잘 마무리하면 좋은 결과를 가져올 수 있을 것"이라고 자신감을 드러냈다.

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