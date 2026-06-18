제주영어교육도시 5번째 국제학교 착공...한화포레나 제주에듀시티 주목

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미국 명문 사립학교 '풀턴 사이언스 아카데미 애서튼' 기공식 개최

제주영어교육도시 인근에 위치한 '한화포레나 제주에듀시티' 관심

[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 제주영어교육도시 내 5번째 국제학교 설립 공사가 시작되면서 인근에서 분양 중인 '한화포레나 제주에듀시티'에 대한 관심이 커지고 있다.

18일 제주국제자유도시개발센터(JDC)에 따르면 '풀턴 사이언스 아카데미 애서튼(이하 FSAA)'이 오는 28일 오후 2시 제주신화월드에서 기공식을 개최한다. FSAA는 미국 조지아주 애틀랜타의 사립학교인 '풀턴 사이언스 아카데미(이하 FSA)'의 첫 글로벌 캠퍼스로, STEM(과학·기술·공학·수학) 교육을 중심으로 운영될 예정이다.

한화포레나 제주에듀시티 단지 내 전경. [자료=한화 건설부문]

유치원부터 12학년까지 총 1354명을 정원으로 운영할 계획이며, 올해 3분기 온라인 학교설명회와 2027년 8월 입학설명회를 거쳐 2028년 8월 개교를 목표로 하고 있다.

FSA는 졸업생 다수가 미국 상위권 대학에 진학하는 학교로 알려져 있다. 글로벌 캠퍼스 조성이 본격화되면서 제주영어교육도시에 대한 관심도 이어지고 있다. 학생 정원이 늘어날 예정인 만큼 인근에서 분양 중인 '한화포레나 제주에듀시티'에도 관심이 모이고 있다.

㈜한화 건설부문이 분양 중인 한화포레나 제주에듀시티는 서귀포시 대정읍 보성리 일원에 지하 1층~지상 5층, 29개 동, 전용면적 84~210㎡, 총 503가구 규모로 조성됐다. 준공을 마쳐 즉시 입주가 가능하다.

단지는 제주영어교육도시에서 차량으로 약 5분 거리에 있으며, 셔틀버스를 운영해 통학과 출퇴근을 지원한다. 제주영어교육도시에는 한국국제학교 제주(KIS), 노스런던컬리지에잇스쿨 제주(NLCS), 브랭섬홀 아시아(BHA), 세인트존스베리아카데미 제주(SJA) 등 국제학교가 운영되고 있다.

단지는 일반 아파트보다 30cm 높은 2.6m 천장고를 적용했으며, 층간소음 저감을 위해 60mm 완충재를 사용했다. 골프 트레이닝센터, 피트니스센터, GX룸, 게스트하우스, 독서실, 스터디룸 등 커뮤니티 시설도 마련됐다. 세대당 1.92대 규모의 지하주차장을 조성해 지상은 공원형 공간으로 계획했다.

㈜한화 건설부문 조성준 분양소장은 "FSAA 기공식 이후 한화포레나 제주에듀시티에 대한 분양 문의가 늘고 있다"며 "국제학교 교육 수요에 대한 관심이 이어지면서 단지에도 관심이 높아지고 있다"고 말했다.

leedh@newspim.com