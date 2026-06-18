프리즘, 신라모노그램 강릉 레지던스 프로모션 진행

AI 핵심 요약beta
- RXC가 18일 신라모노그램 강릉 레지던스 여름 프로모션을 진행한다고 밝혔다.
- 디럭스·패밀리 객실과 조식·수영장·올인클루시브, 펫 프렌들리 패키지를 판매한다.
- 라이브 방송은 18일 열리며 구매는 21일까지, 투숙은 8월 31일까지 가능하다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 리테일 미디어 플랫폼 프리즘(PRIZM)을 운영하는 RXC가 신라모노그램 강릉 레지던스 여름 시즌 상품 프로모션을 진행한다고 18일 밝혔다.
신라모노그램 강릉 레지던스는 신라호텔이 국내에서 선보이는 신라모노그램 브랜드 호텔이다. 프리즘은 이번 프로모션을 통해 디럭스 더블 객실과 패밀리 오션뷰 객실을 비롯해 조식, 수영장, 올인클루시브 패키지 등을 판매할 예정이다.
또한 반려동물 동반 고객을 위한 펫 프렌들리 패키지도 함께 운영한다.
라이브 방송은 18일 오후 8시에 진행되며, 상품 구매는 21일까지 가능하다. 투숙 기간은 8월 31일까지다.
프로모션 기간에는 객실 상품과 함께 일부 부가 혜택이 제공된다. 프리즘은 라이브 방송과 연계한 할인 쿠폰, 구매 인증 이벤트, 경매 이벤트 등도 운영할 계획이라고 밝혔다.
RXC는 프리즘을 통해 호텔·여행 상품 관련 라이브 커머스와 프로모션을 운영하고 있다.
유한익 RXC 대표는 "여름 시즌에 맞춰 신라모노그램 강릉 레지던스 상품을 선보이게 됐다"고 말했다.
whitss@newspim.com