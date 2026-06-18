중국 단오절 경제, 민속 활동 결합으로 내수소비 확대 견인

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국의 전통 명절인 단오절(端午節)이 민속 소비 활동을 촉진하며 현지 소비 경제에 새로운 활력을 불어넣고 있다. 2026년 단오절은 6월 19일로 증시를 비롯한 중국 주요 기관및 회사들은 이날부터 주말까지 3일 동안 쉰다.

18일 중국 관영 환구망 보도에 따르면 쫑즈(粽子·대나무 잎에 싸서 찐 찹쌀밥) 소비, 쑥 매달기, 단오 나들이 등 수천 년간 이어져 온 단오절 민속 활동이 현대적인 소비 트렌드와 결합하고 있다. 단오절 소비가 단순한 명절 필수품 구매에서 벗어나, 산업 체인 전체와 다양한 소비 시나리오가 융합된 종합적인 경제 활동으로 진화하고 있다는 분석이다.

단오절 대표 음식인 '쫑즈' 산업의 경우, 과거 가정식 수작업 위주에서 벗어나 현재 원료 재배, 대규모 가공 생산, 맞춤형 브랜드 판매 및 선물 세트 시장으로 이어지는 완성도 높은 산업 체인을 구축했다.

최근에는 웰빙 수요에 맞춰 퀴노아, 흑미 등을 활용한 저당·잡곡 쫑즈가 건강식으로 인기를 끌고 있으며, 커피·밀크티·해산물 맛 등 크로스오버 제품도 잇따라 출시돼 젊은 소비자를 사로잡고 있다. 중국 기업 정보 플랫폼 텐옌차(天眼查)에 따르면 현재 중국 내 쫑즈 관련 기업은 2,900개가 넘으며, 광둥성·후난성·하이난성 등 남부 지역이 전체의 30% 이상을 차지하고 있다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 2026.06.18 chk@newspim.com

재액을 쫓고 건강을 기원하며 문에 걸어두던 '쑥(艾草)' 역시 건강·웰빙 트렌드와 애국 소비를 뜻하는 '궈차오(国潮)' 바람을 타고 화려하게 변신했다.

생쑥의 천연 성분을 활용한 향주머니, 족욕제, 베개, 뜸 패치 등이 출시되며 명절 특수성에서 벗어나 연중 상시 판매되는 생활 밀착형 상품으로 자리 잡았다. 특히 젊은 층 사이에서는 디자인을 가미한 '쑥 꽃다발'이 큰 인기를 끌며 단오절의 새로운 아이콘이 됐다. 현재 중국 내 쑥 관련 기업은 5,000여 개사에 달하며, 허난성(河南省)이 전체의 약 37.7%를 차지해 가장 높은 비중을 나타냈다.

사흘간의 단오절 연휴는 중단거리 여행과 지역 플리마켓(시집) 경제의 활성화로 이어지며 문화관광 소비 잠재력을 폭발시키고 있다. 각 지역에서는 용선(龙舟) 경연 대회, 전통 무형문화재 체험 등 참여형 프로그램을 선보이며 관광객 유치에 나서고 있다.

텐옌차 데이터에 따르면 중국의 마켓(시집) 관련 기업은 13万 8,000여 개를 넘어섰으며, 2026년 들어서만 약 1만 2,000개 이상의 기업이 신규 등록되는 등 꾸준한 성장세를 보이고 있다.

중국의 단오절 경제는 수천 년을 이어온 전통 민속 문화를 현대적 상업 활동과 접목하면서 소비 경제에 활력을 불어넣고 있다. 특히 건강, 미학, 트렌드라는 소비자 요구에 맞춰 진화하며 중국 경제의 새로운 성장점으로 확고히 자리 잡고 있다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com