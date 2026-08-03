송미령 "농특세 확대는 농업 도약 기회…새로운 전략 마련할 것"

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농특세 활용 성장전략 전문가 간담회

농촌소멸·기후위기 대응 투자 방향 모색

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 송미령 농림축산식품부 장관이 농어촌특별세 확대를 계기로 농업·농촌의 미래 성장전략 마련에 나서야 한다고 강조했다.

농식품부는 송 장관이 3일 서울 프레스센터에서 '농특세를 활용한 농업·농촌 성장전략 전문가 간담회'를 주재하고, 농업·농촌의 지속 가능한 성장 기반 마련을 위한 투자 방향과 재정혁신 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 간담회는 농특세 세입 확대가 예상되는 상황에서 한정된 재원을 미래 성장 분야에 전략적으로 활용하기 위한 중장기 투자 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

송미령 농림축산식품부 장관은 3일 서울 프레스센터에서 '농특세를 활용한 농업·농촌 성장전략 전문가 간담회'를 주재했다. [사진=농식품부] 2026.08.03 rang@newspim.com

농식품부에 따르면 올해 6월 기준 누적 농특세 수납액은 10조1366억원으로, 지난해 같은 기간보다 175.1% 증가했다.

이날 간담회에 참석한 전문가들은 농촌소멸과 기후변화, 농업인력 감소 등 농업·농촌의 구조적 변화에 대응하기 위해 선택과 집중에 기반한 전략적 투자가 필요하다고 제언했다.

주요 과제로는 ▲농업 규모화·집적화 ▲농업 과학기술의 현장 실증과 확산 ▲농촌지역 이동권 보장 ▲농업·농촌 AI 확산 ▲청년농 지원 강화 등이 제시됐다.

아울러 제한된 재원을 보다 효율적으로 활용할 수 있도록 재정 운용 방식을 개선하는 등 재정혁신 방향에 대해서도 다양한 의견이 나왔다.

송 장관은 "농특세 확대는 농업·농촌의 새로운 도약을 위한 계기"라며 "오늘 제시된 다양한 의견을 바탕으로 농업·농촌 성장전략을 마련하고, 전략적이고 효율적인 재정혁신 방안도 함께 추진하겠다"고 강조했다.

송미령 농림축산식품부 장관은 3일 서울 프레스센터에서 '농특세를 활용한 농업·농촌 성장전략 전문가 간담회'를 주재했다. [사진=농식품부] 2026.08.03 rang@newspim.com

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