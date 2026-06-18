[2026WC] 호날두 또 침묵했지만... 포르투갈 감독 "세계 최고 골잡이를 왜 빼나"

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = '슈퍼스타' 크리스티아누 호날두가 또다시 침묵했다. 그러나 포르투갈 대표팀의 로베르토 마르티네스 감독은 오히려 호날두를 신뢰했다.

포르투갈은 18일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 K조 1차전에서 콩고민주공화국과 1-1로 비겼다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 포르투갈의 호날두가 18일 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 K조 1차전 콩고민주공화국과 경기에 출전했지만 무득점에 그쳤다. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

FIFA 랭킹 5위 포르투갈은 이번 대회 우승 후보 중 하나로 꼽힌다. 반면 콩고민주공화국은 FIFA 랭킹 46위로 객관적인 전력에서 열세로 평가받았다. 하지만 결과는 예상과 달랐다. 포르투갈은 승점 1점 확보에 만족해야 했다.

출발은 좋았다. 포르투갈은 전반 6분 페드루 네투의 크로스를 주앙 네베스가 헤더로 마무리하며 선제골을 터뜨렸다. 쉽게 경기를 풀어가는 듯했지만 이후 흐름을 놓쳤다.

오히려 전반 추가시간 콩고민주공화국의 반격에 당했다. 아르튀르 마수아쿠의 크로스를 요안 위사가 헤더로 연결하며 동점골을 뽑아냈다. 이는 콩고민주공화국이 월드컵 본선에서 기록한 역사적인 첫 골이었다.

이후 포르투갈은 압도적인 점유율에도 불구하고 좀처럼 상대 수비를 무너뜨리지 못했다. 경기 종료 시점 점유율은 75%-25%까지 벌어졌지만 유효슈팅은 오히려 1-2로 뒤졌다. 패스 횟수 역시 크게 앞섰지만 실질적인 위협 장면은 많지 않았다.

무엇보다 시선은 호날두에게 쏠렸다. 2006 독일 월드컵부터 2026 북중미 월드컵까지 통산 6번째 월드컵 무대에 오른 호날두는 이날 최전방 공격수로 선발 출전해 90분을 모두 소화했다. 이로써 그는 아르헨티나의 리오넬 메시와 함께 역대 두 번째로 6개 월드컵에 출전한 선수가 됐다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 포르투갈의 호날두가 18일 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 K조 1차전 콩고민주공화국과 경기에 출전했지만 무득점에 그쳤다. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

하지만 기록적인 출전에도 공격 포인트는 없었다. 슈팅 3개를 시도했지만 모두 골문을 벗어났고 유효슈팅은 단 하나도 기록하지 못했다. 볼 터치 역시 25회에 그쳐 선발 출전한 포르투갈 선수들 가운데 가장 적었다.

후반 23분 프란시스쿠 콘세이상의 컷백 패스를 받아 결정적인 기회를 맞았지만 슈팅은 골문을 크게 벗어났다. 후반 29분 브루누 페르난데스의 패스를 받은 장면 역시 마찬가지였다. 후반 추가시간 헤더 슈팅도 득점으로 연결되지 않았다.

이로써 호날두는 월드컵 5경기 연속 무득점에 머물렀다. 또한 월드컵과 유럽축구선수권대회(유로)를 포함한 메이저 국제대회 기준으로는 10경기 연속 골 침묵을 이어가게 됐다. 특히 필드골 기준으로는 2021년 유로 2020 독일전 이후 메이저 대회에서 골을 넣지 못하고 있다.

경기 중에도 비판은 나왔다. BBC 해설위원 크리스 서튼은 "호날두를 교체하지 않는 이유를 모르겠다"라며 "그의 위대한 커리어는 인정하지만 감독은 과감한 결정을 내려야 한다"라고 주장했다.

그러나 마르티네스 감독의 생각은 달랐다. 그는 경기 후 기자회견에서 "골이 필요한 경기에서 세계 축구 역사상 최고의 득점자를 경기장에서 빼는 것은 아무 의미가 없다"라고 잘라 말했다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 포르투갈의 마르티네스 감독. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

이어 "우리는 선제골 이후 지나치게 공을 소유하려고 했다. 전방으로 과감하게 나가지 못했고 공간을 찾지 못했다"라며 "문제는 특정 선수 개인이 아니라 팀 전체 경기 운영에 있었다"라고 분석했다.

또 "월드컵에서는 이런 일이 일어나기 마련이다. 아르헨티나도 2022년 카타르 월드컵 첫 경기에서 사우디아라비아에 패했지만 결국 우승했다. 2010년 스페인도 첫 경기에서 스위스에 졌지만 정상에 올랐다"라고 강조했다.

결국 포르투갈은 승점 1점 확보에 그치며 불안한 출발을 했다. 반면 52년 만에 월드컵 본선에 복귀한 콩고민주공화국은 역사적인 첫 득점과 첫 승점을 동시에 챙기며 대회 초반 최대 이변의 주인공으로 떠올랐다.

포르투갈은 오는 24일 우즈베키스탄과 조별리그 2차전을 치른다.

wcn05002@newspim.com