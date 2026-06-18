[글로벌 부동산] AI 오피스 붐이 가려버린 미국 상업용 부동산의 역설

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사

최근 월스트리트저널(WSJ)은 미국 뉴욕 맨해튼의 오피스 임대 시장이 올해 들어 2000년 이후 가장 강력한 회복세를 기록 중이며, 그 중심에 인공지능(AI) 기술 기업들의 폭발적인 공간 수요가 있다고 보도했습니다. 서부 테크 거점인 샌프란시스코뿐만 아니라 오픈AI가 둥지를 튼 맨해튼 소호의 Puck 빌딩, 앤스로픽이 대규모 계약을 추진 중인 허드슨 스퀘어 등 과거 기술 혁신의 황금기를 구가했던 공간들이 다시 부상하고 있다는 소식입니다. 신규 계약의 상당 부분을 인공지능 기업이 차지하는 이러한 급격한 팽창은 자연스럽게 2000년대 초반 막대한 투자금만을 무기로 실질적 매출 없이 외형을 넓히다 파국을 맞았던 닷컴버블의 기억을 떠올리게 합니다. 그렇다면 지금 미국 오피스 시장에서 벌어지고 있는 현상은 또 다른 버블의 시작일까요, 아니면 새로운 부동산 패러다임의 출현일까요.

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사

그러나 거시경제적 흐름과 기업의 재무 체질을 다각도로 분석해 보면 현재 미국 오피스 시장은 과거의 맹목적 버블과는 명확한 궤를 달리합니다. 가장 결정적인 차이는 지속 가능한 현금흐름의 존재 여부입니다. 과거 인터넷 스타트업들이 무형의 기대감에만 의존했다면, 현재 시장을 주도하는 거대 인공지능 기업들은 이미 글로벌 엔터프라이즈 기업들을 고정 고객으로 확보하며 견고한 매출 기반을 증명하고 있습니다. 자산운용사와 빌딩 소유주들 또한 한 차례의 파산을 거치며 축적한 학습 효과를 바탕으로 임차인의 단순 밸류에이션이 아닌 비즈니스 모델의 펀더멘털과 장기 성장성을 현미경 검증하고 있습니다. 여기에 연방준비제도의 고금리 기조 장기화로 자본 조달 비용이 급증한 상황 속에서, 팬데믹 이후 침체되었던 공간의 개념이 고밀도 대면 협업과 강력한 인프라 활용을 위한 '필수 생산 시설'로 재정의되면서 상업용 자산의 하방 경직성을 견고하게 지지하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 투자자가 반드시 경계해야 할 구조적 리스크와 가려진 맹점은 존재합니다. 현재 미국 오피스 시장에서 관측되는 임대차 확장은 실제 인력 수요에 기반했다기보다 미래 시장 지배력을 선점하기 위해 공간을 선점하는 전략적 베팅의 성격이 짙습니다. 만약 리스크 캐피털 시장의 유동성이 급격히 경색될 경우, 아직 손익분기점을 넘지 못한 중소형 스타트업들은 순식간에 자금 압박에 직면하며 공실 리스크로 전환될 수 있습니다. 더 큰 역설은 기술의 본질인 업무 자동화와 생산성 극대화가 장기적으로는 금융, 법률, 회계 등 오피스를 가장 많이 소비하던 전통적 화이트칼라 산업의 고용을 위축시켜 전반적인 총오피스 수요를 감소시키는 부메랑이 될 수 있다는 점입니다. 단기적인 테크 기업의 유입에 매몰되어 자산의 장기적 가치를 과대평가해서는 안 되는 이유가 바로 여기에 있습니다.

이러한 패러다임의 변화는 국내 상업용 부동산 시장에도 매우 중요한 시사점을 던집니다. 국내 역시 대기업의 반도체 클러스터 조성과 판교, 강남 테헤란로 일대 연구소 및 기술기업들의 확장 움직임이 미국 시장의 축소판 형태로 전개되고 있습니다. 과거에는 단순히 조달 금리와 물리적 공급량이 자산 가치를 결정하는 절대적 변수였다면, 앞으로는 기술 자본이 어디로 흘러 들어가고 고소득 일자리가 어느 지역에 집중되는지가 오피스와 배후 주거 시장의 자산 양극화를 주도할 가능성이 높습니다. 실제로 최근 대기업의 고액 성과급 지급 이후 반도체 벨트 인근 지역의 주거 수요가 다시 주목받고 있는 현상 역시 기술 자본이 공간 권력을 재편하는 흐름과 정확히 궤를 같이합니다.

결론적으로 향후 부동산 자산관리와 해외부동산 투자의 승자는 단순히 많은 건물을 보유한 사람이 아니라, 어떤 입지와 어떤 공간이 기술 대전환의 시대에도 지속적으로 인재와 기업을 끌어들일 수 있는지를 먼저 판단하는 투자자가 될 것입니다. 지금 우리가 목격하고 있는 현상은 단순한 오피스 시장의 경기 회복이 아닙니다. 핵심 기술은 오피스를 다시 살리고 있지만, 동시에 미래의 오피스 수요를 줄일 수 있는 양날의 검이기도 합니다. 결국 투자자가 주목해야 할 것은 건물의 규모나 화려한 스토리가 아니라 장기적으로 안정적인 임차 수요와 현금흐름을 창출할 수 있는 공간 경쟁력입니다. AI는 오늘의 오피스를 살리고 있지만, 동시에 미래의 오피스 수요를 줄일 수도 있습니다. 이 역설의 시대에 결국 승자가 되는 자산은 기술 자체가 아니라 우수한 인재와 혁신 기업이 지속적으로 유입되며 안정적인 현금흐름을 창출하는 공간을 품고 있는 자산이 될 것입니다.

*김용남 대표이사 사장은 대한민국 1위 중소형 빌딩 자산관리 및 해외부동산 투자자문 기업 글로벌PMC(주)를 2004년 설립한 이후, 빌딩 매입부터 운영관리·매각에 이르는 전 과정을 직접 설계하고 실행하며 시장의 기준을 만들어온 부동산 전문가다. 부동산학 박사(PhD)로서 CCIM·FRICS·CPM·SIOR 등 국제 공인 자격을 보유하고 있으며, CCIM Institute Region 13(한국·일본·대만 총괄) 차기 회장(2028년 취임 예정)으로 선출돼 국제 무대에서도 한국 상업용 부동산 산업의 위상을 높이고 있다. 글로벌PMC는 세계적인 상업용 부동산 네트워크 CORFAC International￼의 국내 유일 회원사로서 미국·일본·유럽 시장을 아우르는 글로벌 투자자문 서비스를 제공하고 있다.