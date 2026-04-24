[글로벌 부동산] 3년 관망 끝낸 유럽 자본, 지금 어디로 향하고 있나

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사

지난 3년간 유럽 부동산 시장을 지배한 정서는 막연한 기대가 아닌 냉혹한 관망이었습니다. 기록적인 금리 인상과 글로벌 인플레이션의 파고 속에서 투자자들은 거래를 멈춘 채 하방 지지선을 확인하는 데 주력했고, 시장은 사실상 기능 정지에 가까운 침묵의 시간을 보냈습니다.

그러나 2026년 현재, 이 대기 국면은 명확한 변곡점을 맞이하고 있습니다. 통화 정책이 안정기에 접어들며 불확실성의 안개가 걷히자 자본은 다시금 움직이기 시작했습니다. 이제 시장의 질문은 단순합니다. "언제 살 것인가"가 아니라 "무엇을 선택할 것인가"입니다. 유럽 부동산 시장은 지금 '가격의 회복'이 아니라 '질서의 재편'이라는 더 본질적인 변화의 국면에 진입하고 있습니다.

가장 먼저 주목할 지점은 유럽 내 자본 흐름의 다각화와 수익률 격차의 확대입니다. 프랑스와 독일 등 전통적 코어 시장은 여전히 안정성을 제공하지만, 캡레이트 압축과 가격 피로 누적으로 인해 추가 상승 여력은 제한적입니다.

반면 헝가리(+21.2%)와 스페인(+12.9%) 등 남·동유럽 시장이 보여주는 가파른 상승세는 자본의 이동 경로가 재편되고 있음을 시사합니다. 이는 단순히 저평가 지역의 일시적 반등이 아니라, 수익률 격차를 활용하려는 자본의 전략적 이동입니다.

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사 사장.

다만 이러한 고수익 시장에는 외국인 자본 유입에 따른 규제 강화라는 잠재적 리스크가 잠복해 있기에, 단순 수치에 매몰된 접근보다 현지 정책 변동성을 면밀히 살피는 혜안이 필요합니다. 결국 숫자만을 좇는 접근은 오히려 위험해질 수 있습니다.

더욱 본질적인 변화는 자산 가치의 평가 기준 자체가 바뀌고 있다는 점입니다. 과거 부동산 가치 평가의 대부분이 입지에 있었다면, 이제는 에너지 성능과 운영 효율이 그 자리를 대체하고 있습니다. 강화된 환경 규제에 따라 에너지 성능이 낮은 자산은 매매 가격 하락은 물론, 금융 조달 과정에서도 '브라운 디스카운트'를 적용받고 있습니다.

유럽 내 금융기관들은 대출 심사 시 리노베이션 비용을 부채로 산정하기 시작했으며, 이는 에너지 효율이 낮은 건물일수록 자본 비용이 눈에 띄게 상승함을 의미합니다. 결과적으로 동일한 입지에 위치한 자산이라 하더라도, 운영 전략과 물리적 성능에 따라 전혀 다른 가치 곡선을 그리게 됩니다. 이는 부동산 자산관리 역량이 곧 자산 가격을 결정하는 핵심 변수로 전면 부상했음을 의미합니다.

도심과 외곽 지역의 관계 설정 역시 근본적으로 뒤바뀌고 있습니다. 런던과 베를린 등 주요 도시에서 관찰되는 흐름은 자명합니다. 하이브리드 근무의 정착과 도심 주거비 부담 가중은 수요의 외곽 이전을 가속화하고 있으며, 이는 도심 핵심 지역의 자본 이득률을 둔화시키는 결과를 낳고 있습니다.

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특히 임차인 보호 정책이 강화된 국가일수록 개인 임대인의 이탈과 기업형 임대 주택의 부상이 뚜렷해지고 있습니다. 자본은 이제 '중심지'라는 상징적 권위에 안주하기보다, 실질적 주거 효용이 높고 규제 리스크를 분산할 수 있는 전략적 거점으로 빠르게 이동하고 있습니다.

공급 측면의 제약은 여전히 시장의 하방을 지지하는 강력한 구조적 동력입니다. 숙련된 인력의 부족과 원가 상승은 유럽 전역의 신규 공급을 구조적으로 제한하고 있습니다. 금리가 하향 안정화되더라도 건설 비용의 하락 폭이 크지 않기에, 신규 공급의 공백은 상당 기간 지속될 전망입니다.

이는 기존 우량 자산의 희소성을 더욱 부각하는 요인으로 작용합니다. 건설 산업은 양적 확대가 아닌 효율 개선으로 방향을 전환하고 있으며, 경쟁력의 핵심은 얼마나 많이 짓느냐가 아니라 얼마나 정교하게 원가를 통제하느냐로 이동하고 있습니다.

2026년 유럽 부동산은 '보편적 상승'이 아닌 '선별적 가치 극대화'의 장이 될 것입니다. 국가 간 성장 격차, 에너지 성능에 따른 가치 분화, 도심과 외곽의 구조적 재편, 공급 제약이 동시에 작동하는 복합 시장에서 해외 부동산 투자와 중소형빌딩 전략 역시 이 새로운 구조 위에서 재정의되어야 합니다.

'불패의 입지'라는 과거의 공식은 이미 해체되고 있으며, 에너지 효율 개선과 정교한 운영 전략, 변화된 입지에 대한 재해석을 선제적으로 반영한 자산만이 이 거대한 재편의 시기에 지속 가능한 수익을 확보할 수 있을 것입니다.

*글로벌PMC 김용남 대표이사는 중소형 빌딩 자산관리 분야에서 차별화된 전문성으로 주목받고 있다. 2004년 글로벌PMC를 설립한 김 대표는 지난 20년간 빌딩 매입부터 관리, 매각까지 전 과정을 아우르는 종합 솔루션을 구축하며 시장을 개척해왔다. 부동산학 박사(PhD)이자 미국 상업용 부동산 투자분석사(CCIM), 영국 감정평가사(FRICS) 등 국제 자격을 두루 갖춘 최고 전문가다. 한국CCIM협회 및 한국부동산자산관리학회 회장을 역임했으며, 현재는 서울경기부동산자산관리조합 이사장과 한국경제신문 칼럼니스트로 활동하며 전문 지식을 전파하고 있다. 특히 글로벌PMC는 세계적인 부동산 네트워크 'CORFAC International'의 유일한 한국 파트너로서 미국, 일본, UAE 등 글로벌 시장으로 보폭을 넓히고 있다.