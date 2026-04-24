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[글로벌 부동산] 3년 관망 끝낸 유럽 자본, 지금 어디로 향하고 있나

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AI 핵심 요약

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  • 통화 정책 안정화로 유럽 부동산 시장이 3년간의 침체에서 벗어나 자본 흐름이 재편되고 있다.
  • 헝가리와 스페인 등 남·동유럽 시장의 고수익률이 부각되면서 자본이 전략적으로 이동하고 있다.
  • 에너지 성능과 운영 효율이 입지를 대체하는 가치 평가 기준으로 부상하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사

지난 3년간 유럽 부동산 시장을 지배한 정서는 막연한 기대가 아닌 냉혹한 관망이었습니다. 기록적인 금리 인상과 글로벌 인플레이션의 파고 속에서 투자자들은 거래를 멈춘 채 하방 지지선을 확인하는 데 주력했고, 시장은 사실상 기능 정지에 가까운 침묵의 시간을 보냈습니다.

그러나 2026년 현재, 이 대기 국면은 명확한 변곡점을 맞이하고 있습니다. 통화 정책이 안정기에 접어들며 불확실성의 안개가 걷히자 자본은 다시금 움직이기 시작했습니다. 이제 시장의 질문은 단순합니다. "언제 살 것인가"가 아니라 "무엇을 선택할 것인가"입니다. 유럽 부동산 시장은 지금 '가격의 회복'이 아니라 '질서의 재편'이라는 더 본질적인 변화의 국면에 진입하고 있습니다.

가장 먼저 주목할 지점은 유럽 내 자본 흐름의 다각화와 수익률 격차의 확대입니다. 프랑스와 독일 등 전통적 코어 시장은 여전히 안정성을 제공하지만, 캡레이트 압축과 가격 피로 누적으로 인해 추가 상승 여력은 제한적입니다.

반면 헝가리(+21.2%)와 스페인(+12.9%) 등 남·동유럽 시장이 보여주는 가파른 상승세는 자본의 이동 경로가 재편되고 있음을 시사합니다. 이는 단순히 저평가 지역의 일시적 반등이 아니라, 수익률 격차를 활용하려는 자본의 전략적 이동입니다.

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사 사장.

다만 이러한 고수익 시장에는 외국인 자본 유입에 따른 규제 강화라는 잠재적 리스크가 잠복해 있기에, 단순 수치에 매몰된 접근보다 현지 정책 변동성을 면밀히 살피는 혜안이 필요합니다. 결국 숫자만을 좇는 접근은 오히려 위험해질 수 있습니다.

더욱 본질적인 변화는 자산 가치의 평가 기준 자체가 바뀌고 있다는 점입니다. 과거 부동산 가치 평가의 대부분이 입지에 있었다면, 이제는 에너지 성능과 운영 효율이 그 자리를 대체하고 있습니다. 강화된 환경 규제에 따라 에너지 성능이 낮은 자산은 매매 가격 하락은 물론, 금융 조달 과정에서도 '브라운 디스카운트'를 적용받고 있습니다.

유럽 내 금융기관들은 대출 심사 시 리노베이션 비용을 부채로 산정하기 시작했으며, 이는 에너지 효율이 낮은 건물일수록 자본 비용이 눈에 띄게 상승함을 의미합니다. 결과적으로 동일한 입지에 위치한 자산이라 하더라도, 운영 전략과 물리적 성능에 따라 전혀 다른 가치 곡선을 그리게 됩니다. 이는 부동산 자산관리 역량이 곧 자산 가격을 결정하는 핵심 변수로 전면 부상했음을 의미합니다. 

도심과 외곽 지역의 관계 설정 역시 근본적으로 뒤바뀌고 있습니다. 런던과 베를린 등 주요 도시에서 관찰되는 흐름은 자명합니다. 하이브리드 근무의 정착과 도심 주거비 부담 가중은 수요의 외곽 이전을 가속화하고 있으며, 이는 도심 핵심 지역의 자본 이득률을 둔화시키는 결과를 낳고 있습니다.

AI이미지.

특히 임차인 보호 정책이 강화된 국가일수록 개인 임대인의 이탈과 기업형 임대 주택의 부상이 뚜렷해지고 있습니다. 자본은 이제 '중심지'라는 상징적 권위에 안주하기보다, 실질적 주거 효용이 높고 규제 리스크를 분산할 수 있는 전략적 거점으로 빠르게 이동하고 있습니다.

공급 측면의 제약은 여전히 시장의 하방을 지지하는 강력한 구조적 동력입니다. 숙련된 인력의 부족과 원가 상승은 유럽 전역의 신규 공급을 구조적으로 제한하고 있습니다. 금리가 하향 안정화되더라도 건설 비용의 하락 폭이 크지 않기에, 신규 공급의 공백은 상당 기간 지속될 전망입니다.

이는 기존 우량 자산의 희소성을 더욱 부각하는 요인으로 작용합니다. 건설 산업은 양적 확대가 아닌 효율 개선으로 방향을 전환하고 있으며, 경쟁력의 핵심은 얼마나 많이 짓느냐가 아니라 얼마나 정교하게 원가를 통제하느냐로 이동하고 있습니다.

2026년 유럽 부동산은 '보편적 상승'이 아닌 '선별적 가치 극대화'의 장이 될 것입니다. 국가 간 성장 격차, 에너지 성능에 따른 가치 분화, 도심과 외곽의 구조적 재편, 공급 제약이 동시에 작동하는 복합 시장에서 해외 부동산 투자와 중소형빌딩 전략 역시 이 새로운 구조 위에서 재정의되어야 합니다.

'불패의 입지'라는 과거의 공식은 이미 해체되고 있으며, 에너지 효율 개선과 정교한 운영 전략, 변화된 입지에 대한 재해석을 선제적으로 반영한 자산만이 이 거대한 재편의 시기에 지속 가능한 수익을 확보할 수 있을 것입니다.

*글로벌PMC 김용남 대표이사는 중소형 빌딩 자산관리 분야에서 차별화된 전문성으로 주목받고 있다. 2004년 글로벌PMC를 설립한 김 대표는 지난 20년간 빌딩 매입부터 관리, 매각까지 전 과정을 아우르는 종합 솔루션을 구축하며 시장을 개척해왔다. 부동산학 박사(PhD)이자 미국 상업용 부동산 투자분석사(CCIM), 영국 감정평가사(FRICS) 등 국제 자격을 두루 갖춘 최고 전문가다. 한국CCIM협회 및 한국부동산자산관리학회 회장을 역임했으며, 현재는 서울경기부동산자산관리조합 이사장과 한국경제신문 칼럼니스트로 활동하며 전문 지식을 전파하고 있다. 특히 글로벌PMC는 세계적인 부동산 네트워크 'CORFAC International'의 유일한 한국 파트너로서 미국, 일본, UAE 등 글로벌 시장으로 보폭을 넓히고 있다.

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SK하이닉스 '과열 vs 추가 랠리' 갈림길 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= SK하이닉스가 사상 최대 실적을 발표한 가운데, 시장의 관심이 실적 자체를 넘어 향후 주가 흐름으로 빠르게 이동하고 있다. 이달 들어 약 37%에 육박하는 상승세를 이어온 만큼, 이번 실적이 추가 상승으로 이어질지 여부가 핵심 변수로 떠오른 모습이다. 24일 한국거래소에 따르면 SK하이닉스는 전날 장중 126만7000원까지 오르며 신고가를 경신한 뒤, 0.16% 오른 122만5000원에 거래를 마쳤다. 이달 1일 89만3000원이던 주가는 약 37.1% 상승하며 단기간 가파른 오름세를 나타냈다. 이번 실적은 매출과 수익성 측면에서 모두 시장 기대를 뒷받침하는 수준으로 평가된다. SK하이닉스는 1분기 매출 52조5763억원, 영업이익 37조6103억원, 순이익 40조3459억원을 기록했다. 분기 매출이 50조원을 넘어선 것은 처음이며, 영업이익률은 72%로 창사 이래 최고치를 경신했다. 전년 동기 대비 영업이익은 405% 증가하며 실적 성장세가 뚜렷하게 확인됐다. 다만 이날 주가는 하락 출발한 뒤 장중 등락을 거듭하다가 강보합으로 마감하며, 실적 발표 직후 상승 흐름이 곧바로 이어지지는 않는 모습을 보였다. 이는 시장의 기대가 이미 실적 수치 이상으로 선반영돼 있었던 영향으로 분석된다. 실제로 SK하이닉스 주가는 연초 60만원대 중반에서 출발해 90만원대를 거쳐 120만원대까지 올라서는 등 올해 들어 뚜렷한 상승 추세를 이어왔다.  실적 발표 전 삼성증권은 영업이익 40조2090억원을, KB증권은 40조830억원을 예상하는 등 주요 증권사들은 40조원대 이익을 전망해왔다. 키움증권과 흥국증권 역시 유사한 수준의 추정치를 제시했다. 실제 실적은 시장 예상 범위 내에서 확인됐지만, 주가 측면에서는 이미 반영된 기대를 점검하는 흐름이 나타난 것으로 해석된다. 김지현 다올투자증권 연구원은 "4월 이후 코스피가 약 27% 상승하는 과정에서 협상 기대감과 반도체 실적 모멘텀이 상당 부분 선반영됐다"고 분석했다. 이를 단순 조정으로 보기보다 상승 이후 흐름을 점검하는 과정으로 해석하는 시각도 적지 않다. 김선우 메리츠증권 연구원은 "1분기 실적은 사상 최대 수준으로 시장 기대에 부합했다"며 "본격적인 이익 증가는 2분기부터 나타날 것"이라고 말했다. 중장기 성장 스토리는 여전히 유효하다는 평가다. SK하이닉스는 실적 발표 콘퍼런스콜에서 인공지능(AI) 수요가 대형 모델 학습 중심에서 실시간 추론 중심으로 확대되고 있으며, 이에 따라 디램(DRAM)과 낸드(NAND) 전반에서 수요 기반이 넓어지고 있다고 밝혔다. 특히 향후 3년간 HBM 수요가 자사 생산능력을 상회할 것으로 전망하며 공급 제약 환경이 이어질 가능성을 시사했다. 증권가의 눈높이도 빠르게 높아지고 있다. DS투자증권 130만원, LS증권 150만원, 하나증권 160만원, 메리츠증권 170만원, 삼성증권과 IBK투자증권 180만원, KB증권 190만원, SK증권 200만원 수준까지 목표주가가 제시됐다. 현재 주가 대비 추가 상승 여력을 열어두고 있다는 평가다. 시장에서는 이번 사이클을 구조적인 변화 흐름으로 보고 있다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 "서버 DRAM과 기업용 SSD 수요 증가로 메모리 가격 상승이 이어지면서 실적 추정치 상향 가능성이 높다"고 전망했다. 이종욱 삼성증권 연구원은 "메모리 산업이 가격 중심 경기민감 산업에서 품질 중심 인프라 비즈니스로 전환되고 있다"며 "중장기 호황과 주주환원 정책이 맞물리며 추가적인 주가 상승 여력이 존재한다"고 분석했다. 밸류에이션 재평가 기대도 이어지고 있다. 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 추진 역시 기업가치 상승 요인으로 거론된다. 회사는 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 ADR 상장을 위한 신청서를 제출했으며, 올해 하반기를 목표로 관련 절차를 진행 중이다. 이를 통해 글로벌 투자자 접근성을 확대하고 투자 재원 확보에 나선다는 전략이다.  SK하이닉스의 이번 실적은 향후 주가 흐름을 가늠할 기준으로 작용할 전망이다. 단기적으로는 상승분을 점검하는 흐름이 이어질 수 있지만, 이익 성장 사이클이 지속될 경우 추가 상승 여력도 여전히 유효하다는 분석이다. nylee54@newspim.com 2026-04-24 07:54

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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