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[KMF2026] "애플 비전프로부터 갤럭시 XR까지 한자리에"…국내 최대 XR 전시회, 코엑스서 개막

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  • 과기정통부가 10일부터 12일까지 코엑스에서 KMF 2026을 개최했다
  • 애플 비전프로 등 XR 스마트글래스·XR 미니뮤지엄·산업용 XR 기술 체험 프로그램을 운영했다
  • 글로벌 컨퍼런스·채용박람회·투자마켓을 열어 AI·XR 산업 인력·투자·협력 기회를 제공했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

엔비디아 강연·애플 비전프로 체험·투자상담까지
KMF 2026, 140개 기업 참여…가상융합 산업 미래 총집결

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = "애플 비전프로를 직접 써볼 수 있다면?"

가상현실(VR)과 증강현실(AR), 디지털트윈, 공간컴퓨팅 등 차세대 기술을 한 자리에서 체험할 수 있는 국내 최대 규모의 가상융합 전시회가 서울 코엑스에서 막을 올린다.

과학기술정보통신부는 오는 10일부터 12일까지 3일간 서울 강남구 코엑스 B홀에서 '2026 대한민국 가상융합산업대전(KMF 2026)'을 개최한다고 밝혔다.

올해로 11회째를 맞는 KMF 2026은 'Beyond Limits, Next Reality(한계를 넘어, 새로운 현실로)'를 슬로건으로 내걸고 전시·체험·투자·채용을 아우르는 국내 최대 XR 산업 플랫폼으로 꾸며진다.

이번 행사에는 140개 기업이 참가해 총 270개 부스를 운영한다. XR, AR, VR, 디지털트윈, 인공지능(AI), 스마트글래스 등 미래 산업을 이끌 핵심 기술들이 대거 공개된다.

특히 올해 가장 큰 관심을 끄는 프로그램은 'XR 스마트글래스 체험존'이다. 관람객들은 삼성전자·구글·퀄컴이 공동 개발한 '갤럭시 XR'을 비롯해 애플 비전프로, 메타의 '레이밴 메타', 엑스리얼(XREAL)의 AR 글래스, 국내 기업 피앤씨솔루션과 시어스랩의 스마트글래스 등을 직접 착용하고 체험할 수 있다.

이해를 돕기 위한 AI 이미지.

글로벌 빅테크 기업들이 경쟁적으로 뛰어들고 있는 공간컴퓨팅 시장의 현재를 한눈에 살펴볼 수 있는 셈이다.

'XR 미니뮤지엄'도 눈길을 끈다. 1995년 출시된 닌텐도 버추얼보이부터 최신 애플 비전프로까지 XR 디바이스 30년의 진화 과정을 실제 기기를 통해 확인할 수 있다. 과거 공상과학 영화 속 상상이 어떻게 현실이 됐는지 보여주는 특별 전시다.

산업 현장에서 활용되는 첨단 기술도 대거 전시된다. 브이리스브이알은 이동형 VR 안전체험관을 선보인다. 건설현장이나 산업현장에서 발생할 수 있는 사고를 가상환경에서 체험하며 안전교육을 받을 수 있다. 

레티널은 AR 글래스용 광학렌즈 기술을 공개한다. 스마트글래스의 핵심 부품으로 꼽히는 광학 기술의 최신 성과를 확인할 수 있다. 비햅틱스는 가상현실 속 촉감을 구현하는 햅틱수트를 전시하며, 닷(Dot)은 시각장애인을 위한 멀티라인 점자 및 촉각 디스플레이를 소개한다.

디지털트윈 분야에서는 네트로가 플랫폼 기술을 공개하고, 이노시뮬레이션은 체감형 영화 관람 시스템을 선보인다. 미타운은 AI 기반 뉴럴 렌더링 기술을 전시하며, 벤타엑스는 몰입형 LBE(Location Based Entertainment) VR 콘텐츠를 공개한다.

체험형 콘텐츠도 풍성하다. 디지털 스포츠 기업 하도케이루트는 세계 최초 AR 스포츠로 알려진 'HADO'를 중심으로 다양한 체험 프로그램을 운영한다.

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 2026.06.09 windy@newspim.com

개막일에는 중·고등학생 국가대표 선수들의 시범경기가 펼쳐진다. 관람객들은 직접 몸을 움직이며 즐기는 AR 스포츠와 모션 인식 게임, 레이저 사격 체험 등에 참여할 수 있다.

산업 전문가들을 위한 프로그램도 준비됐다. 10일과 11일 열리는 글로벌 컨퍼런스에는 엔비디아를 포함한 국내외 전문가 10명이 연사로 나선다.

AI 기반 콘텐츠 제작 혁신 등을 주제로 강연을 진행한다. 최근 전 세계 IT 업계가 주목하는 AI와 XR 결합이 실제 산업에 어떤 변화를 가져올지에 대한 인사이트를 공유할 예정이다.

청년 구직자를 위한 채용박람회도 마련된다. 10일 개최되는 채용박람회에서는 AI·XR 분야 기업들의 채용설명회와 직무상담, AI 모의면접 체험 등이 진행된다. 미래 산업 분야 취업을 희망하는 학생과 구직자들에게 실질적인 취업 기회를 제공할 것으로 기대된다.

스타트업을 위한 투자 무대도 열린다. 11일 개최되는 투자마켓에는 투자사 20개사가 참여한다. 공개 IR 피칭과 투자자 간담회, 1대1 투자상담 등이 이어지며 약 50건의 투자 상담이 진행될 예정이다.

류제명 과학기술정보통신부 제2차관은 "가상융합과 인공지능의 결합은 산업과 일상 전반에 새로운 가치를 창출하는 핵심 동력이 되고 있다"며 "XR과 공간컴퓨팅, 디지털트윈 기술이 AI와 만나 교육·제조·문화·의료 등 다양한 분야에서 새로운 성장 기회를 만들어가고 있다"고 말했다. 이어 "KMF 2026이 국내외 기업과 전문가들이 혁신 기술을 공유하고 새로운 협력 기회를 발굴하는 교류의 장이 되길 기대한다"고 밝혔다.

이번 전시회는 최신 XR 기술을 직접 체험하려는 일반 관람객은 물론, 스타트업·투자자·취업준비생·기업 관계자들까지 모두를 위한 종합 산업 축제로 꾸며질 예정이다. 미래가 궁금하다면, 코엑스 B홀에서 그 답을 직접 확인할 수 있다.

windy@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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