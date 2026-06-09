아이씨티케이, 70억 규모 국책과제 주관 선정

양자내성암호 통합 보안칩 개발 착수

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차세대 양자 보안 팹리스 기업 아이씨티케이는 국제 표준(PQC)과 한국형 양자내성암호(KpqC)를 모두 지원하는 보안 SoC(System on Chip) 개발 국책 연구개발 과제의 주관기관으로 선정됐다고 9일 밝혔다.

해당 과제는 올해 4월부터 오는 2029년 12월까지 4년 동안 추진되는 중장기 프로젝트로, 정부 지원금을 포함해 총 연구개발비 70억 원 규모로 진행된다. 산업통상자원부 R&D 체계 내 과제로 운영되며, 한국산업기술기획평가원(KEIT)이 과제 협약, 성과 관리, 일정 점검 등 운영 전반을 담당한다.

회사에 따르면 핵심 목표는 국제 표준 양자내성암호(PQC)와 한국형 양자내성암호(KpqC)를 하나의 보안칩(SoC)에서 통합 구현하고, 향후 KCMVP(암호모듈 검증 제도) 인증 획득까지 단계적으로 추진하는 것이다. 아이씨티케이는 PQC 표준 알고리즘인 ML-KEM, ML-DSA와 KpqC 알고리즘인 SMAUG-T·HAETAE를 칩 수준에서 지원하도록 설계하며, 과제 종료 시점에는 시제품 개발과 성능 및 보안 검증까지 완료할 계획이다.

ICTK 로고. [사진=ICTK]

특히 아이씨티케이는 PQC, KpqC 연산을 단순 소프트웨어로 적용하는 것을 넘어, 하드웨어 가속 구조를 채택해 칩 내부에서 보다 빠르고 효율적으로 처리되도록 설계한다. 이와 함께 자사의 핵심 기술인 PUF(Physically Unclonable Function) 기반 하드웨어 신뢰점을 결합해, 암호키 생성과 보호 등 보안의 출발점을 원천적으로 하드웨어에서 담보하는 구조로 고도화할 방침이다.

성공적인 개발을 위해 전문 기관들과의 산학연 협력 체계도 구축했다. 공동 연구기관인 한국전자기술연구원(KETI)은 융합신호SoC연구센터의 아날로그·디지털 회로설계 역량을 바탕으로, 보안칩을 노리는 외부 공격 탐지 센서 설계 및 통합 연구를 수행한다. 국민대학교 산학협력단은 PQC·KpqC 알고리즘 특성에 최적화된 부채널 방지 기법을 연구해, 전력 및 전자파 등 물리적 공격에 대비한 방어 기술을 지원한다.

수요기업으로 참여하는 KT는 응용 실증 및 테스트베드를 제공한다. 연구개발 초기 단계부터 실제 적용 환경을 고려한 요구사항을 즉각 반영함으로써, 개발 결과물이 실제 산업 환경에 원활히 적용되고 상용화로 직결될 수 있도록 연계 구조를 탄탄히 다질 예정이다.

아이씨티케이 관계자는 "양자내성암호는 이제 소프트웨어 수준을 넘어 칩(SoC) 자체에서 구현되는 상용 보안 기술로 그 패러다임이 빠르게 전환되고 있다"며 "이번 국책과제를 통해 국제 및 국내 표준을 아우르는 통합 보안 SoC의 개발부터 인증까지 성공적으로 완수해, 글로벌 양자보안 상용화 시장 선도 기업으로 입지를 굳히겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com