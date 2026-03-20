[글로벌 부동산] 금리도 못 막았다...AI 자본이 다시 끌어올린 샌프란시스코 집값

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사

최근 월스트리트저널(WSJ)의 보도에 따르면, 고금리 기조와 주택 가격 고점 인식으로 미국 전역의 주택 시장이 관망세를 보이는 것과 달리 샌프란시스코는 이례적인 반등을 나타내고 있습니다.

이러한 변화는 단순한 경기 회복을 넘어 인공지능(AI)이라는 거대한 기술 자본이 도시의 물리적 공간을 어떻게 재편하는지를 보여주는 상징적인 사례로 평가됩니다.

팬데믹 이후 치안 불안과 도심 공동화의 상징처럼 여겨졌던 이 도시가 다시 '기회의 땅'으로 주목받기 시작한 배경에는 신임 시장 선출 등 시 지도부의 변화와 함께 빠르게 성장한 AI 산업이 자리 잡고 있습니다. 이는 거시 경제의 하방 압력 속에서도 특정 산업이 만들어낸 자본 흐름이 도시 부동산 시장의 구조를 바꿀 수 있음을 보여줍니다.

실제 시장 지표는 이러한 변화를 분명하게 보여줍니다. 지난 2월 기준 샌프란시스코의 임대료는 전년 대비 14% 상승하며 미국에서 가장 가파른 상승률을 기록했습니다.

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사 사장.

매매 시장 역시 단독주택의 중앙 판매 가격이 전년 대비 23% 상승한 196만 달러에 달해, 미국 전체 기존 주택 가격 상승률인 0.3%를 크게 웃돌았습니다. 특히 500만 달러 이상의 고가 주택 거래가 전년 대비 220% 증가한 현상은 기술 자본의 집중이 얼마나 빠르게 진행되고 있는지를 보여주는 상징적인 지표입니다.

여기에 공급 부족이라는 구조적 요인이 더해지며 가격 상승 압력은 더욱 커지고 있습니다. 기존 주택 소유자들이 과거 저금리 대출을 유지하기 위해 매도를 미루는 '잠김 효과(Lock-in effect)'로 인해 시장 매물은 3월 초 기준 2년 전보다 약 50% 감소했습니다. 반면 고액 연봉을 받는 AI 엔지니어들과 앤스로픽(Anthropic) 등 주요 기업의 기업공개(IPO)를 기대하는 투자 자금은 적극적으로 시장에 유입되고 있습니다.

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이러한 수급 불균형은 주거 환경의 물리적 편의성보다 '입지'와 '희소성'이 가격을 좌우하는 과열 양상으로 이어지고 있습니다. 퍼시픽 헤이츠(Pacific Heights)의 한 주택은 엘리베이터 없이 85개의 계단을 올라가야 하는 조건에도 불구하고 14개의 제안이 몰리며 호가보다 40만 달러 높은 162만 달러에 거래되었습니다.

뷰캐넌 스트리트의 한 콘도 역시 호가보다 100만 달러 높은 340만 달러에 전액 현금으로 거래되었습니다. 이는 실거주 목적의 합리적 선택이라기보다 AI 산업이 창출할 미래 자본 이익을 선점하려는 투자 심리가 반영된 결과로 해석됩니다.

다만 이러한 열기가 도시 전체의 균등한 회복을 의미하지는 않습니다. 미션 베이(Mission Bay) 등 신흥 기술 거점은 활기를 띠는 반면, 소마(SoMa) 지역과 같은 일부 지역은 여전히 팬데믹 이전 수준을 완전히 회복하지 못해 지역별 양극화가 나타나고 있습니다.

향후 샌프란시스코 부동산 시장은 AI 기업들의 상장 여부와 기술 자본의 유입 속도에 따라 변동성이 더욱 커질 가능성이 있습니다. 기술 혁신이 도시 경제를 회복시키는 동력이 되는 것은 분명하지만, 지나치게 높은 진입 장벽은 장기적으로 도시의 인구 구조를 왜곡하고 사회적 비용을 확대할 위험도 있습니다.

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투자자들은 단순한 가격 상승 수치에 주목하기보다 실제 임대 수요의 지속 가능성과 주택 공급 정책의 변화, 그리고 기술 클러스터의 확장 방향을 함께 살펴봐야 합니다. 결국 AI가 주도하는 새로운 자본 흐름은 기술이 모이는 도시의 자산 가치가 어떻게 재편되는지를 보여주며, 앞으로의 부동산 투자에서는 단기적인 시세 흐름보다 산업의 흐름을 읽는 통찰력이 더욱 중요해질 것입니다.

*글로벌PMC 김용남 대표이사는 중소형 빌딩 자산관리 분야에서 차별화된 전문성으로 주목받고 있다. 2004년 글로벌PMC를 설립한 김 대표는 지난 20년간 빌딩 매입부터 관리, 매각까지 전 과정을 아우르는 종합 솔루션을 구축하며 시장을 개척해왔다. 부동산학 박사(PhD)이자 미국 상업용 부동산 투자분석사(CCIM), 영국 감정평가사(FRICS) 등 국제 자격을 두루 갖춘 최고 전문가다. 한국CCIM협회 및 한국부동산자산관리학회 회장을 역임했으며, 현재는 서울경기부동산자산관리조합 이사장과 한국경제신문 칼럼니스트로 활동하며 전문 지식을 전파하고 있다. 특히 글로벌PMC는 세계적인 부동산 네트워크 'CORFAC International'의 유일한 한국 파트너로서 미국, 일본, UAE 등 글로벌 시장으로 보폭을 넓히고 있다.