[글로벌 부동산] 금리 인상에도 일본 부동산은 왜 오를까?

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사

일본 부동산 시장이 달라지고 있습니다. 단순히 가격이 오른다는 이야기가 아닙니다. 수십 년간 디플레이션의 늪에 갇혀 '보유만 해도 손해'라는 공식이 지배하던 시장이, 인플레이션·금리 정상화·기업 지배구조 혁신이라는 세 가지 파도가 동시에 밀려오며 전혀 다른 모습으로 진화하고 있습니다.

글로벌 투자 자본의 시각 또한 바뀌었습니다. 일본 부동산은 이제 '안정적인 배당처'가 아니라 '자산 가치 상승이 기대되는 성장판'으로 재정의되고 있습니다. 이 변화를 읽지 못한 채 과거의 잣대로 일본을 바라보는 투자자는 이미 기회를 놓쳤을 가능성이 높습니다.

변화의 촉매는 역설적으로 금리 인상이었습니다. 일본은행은 2024년 3월, 17년 만에 금리 정상화를 선언하며 마이너스 금리 시대를 공식 종료했습니다. 단기 정책금리는 2025년 12월 0.75%까지 상승했고, 일본 10년물 국채 금리는 2024년 초 0.6%대에서 2026년 2월 현재 2.16%까지 치솟으며 17년 만의 최고치를 기록했습니다.

이 흐름은 '보유'가 아닌 '운용 능력'이 수익률을 결정하는 시대로의 전환을 알리는 신호탄이었습니다. 일본 상장사들이 보유한 임대용 부동산의 미실현 이익은 2025년 3월 말 기준 29조 엔으로 역대 최대치를 기록했으며, 미쓰비시지쇼 5.04조 엔, 미쓰이부동산 3.69조 엔 등 상위 3사 합산만 12.9조 엔에 달합니다.

도쿄증권거래소의 PBR 1배 미만 기업에 대한 압박이 맞물리면서, 개발사들은 1,000억 엔 규모의 자사주 매입과 총주주환원성향 50% 달성을 선언하며 '성장주'로 재탄생하고 있습니다. 보유 자산의 잠재 가치를 얼마나 효율적으로 현금화하느냐, 즉 부동산 자산관리 역량이 시장의 승패를 가르는 핵심 지표로 부상한 것입니다.

실물 시장의 펀더멘털은 이러한 체질 변화를 강력히 뒷받침합니다. 도쿄 도심 오피스 공실률은 2025년 하반기 3% 미만까지 하락했고, 마루노우치·오테마치 핵심 상업지구는 사실상 공실이 없습니다.

신규 계약 임대료는 기존 대비 10~15% 상승했으며, 2026년부터 2028년 사이 신규 공급이 대폭 줄어들 예정인 만큼 희소성이 높아진 도심 프리미엄 오피스를 둘러싼 임대인 우위 기조는 한층 강화될 전망입니다. 호텔 시장에서는 2024년 방일 외국인 3,700만 명 돌파에 힘입어 주요 도시 객단가가 코로나19 이전 대비 50% 이상 상승했습니다.

주거 시장 역시 2024년 도쿄 수도권 신축 콘도 공급이 전년 대비 14.4% 감소한 2만3천 유닛에 그치면서, 도쿄 23구 주거 임대료는 연간 최고 8%까지 상승했습니다. 건설비와 인건비 상승으로 신축 공급 회복이 단기간 내 어려운 구조는 기존 중소형 임대 자산의 가치를 지탱하는 강력한 하방 경직성으로 작용하고 있습니다.

그렇다면 블랙스톤 같은 거대 기관이 아닌 자산가·중소법인·개인 투자자는 이 변화를 어떻게 활용해야 할까요? 세 가지 통찰을 제시합니다. 첫째, 엔저를 레버리지로 삼아 실물 자산에 직접 진입하는 전략입니다.

현재의 엔화 약세는 원화·달러 기반 투자자에게 사실상의 추가 할인 효과를 제공합니다. 도쿄 23구 내 중소형 임대 수익형 빌딩이나 구분 상업시설은 수십억 원대 진입이 가능하며, 임대료 상승과 자산 가치 상승이라는 이중 수혜를 기대할 수 있습니다. 둘째, 입지 양극화를 먼저 읽어야 합니다.

김용남 글로벌PMC 대표가 4일 오후 서울 여의도 페어몬트 호텔 그랜드볼룸에서 열린 2024 아시아포럼에서 일본 부동산 투자 전략 주제로 발표를 하고 있다.

도심 핵심 입지와 외곽 구축 자산의 격차는 빠르게 벌어지고 있습니다. 포트폴리오를 분산할 여력이 없는 개인이나 중소법인일수록 핵심 입지 한 곳에 집중하는 것이 오히려 리스크 관리에 유리합니다. 셋째, 지금은 관망이 아닌 진입 구조를 설계할 시점입니다. 향후 1년 내 실질 임대료 상승이 조달 비용 증가를 상회하는 실적 장세가 예상되는 만큼, 시장을 지켜보기보다 어떤 구조로 진입할지를 선제적으로 설계하는 투자자가 다음 사이클의 수익을 선점하게 될 것입니다.

일본 부동산의 체질 변화는 대형 기관만의 이야기가 아닙니다. 인플레이션 방어력과 임대료 상승이라는 두 개의 엔진이 동시에 작동하는 지금, 안목 있는 투자자에게는 30년 만에 열린 기회의 창이 되고 있습니다.

*글로벌PMC 김용남 대표이사는 중소형 빌딩 자산관리 분야에서 차별화된 전문성으로 주목받고 있다. 2004년 글로벌PMC를 설립한 김 대표는 지난 20년간 빌딩 매입부터 관리, 매각까지 전 과정을 아우르는 종합 솔루션을 구축하며 시장을 개척해왔다. 부동산학 박사(PhD)이자 미국 상업용 부동산 투자분석사(CCIM), 영국 감정평가사(FRICS) 등 국제 자격을 두루 갖춘 최고 전문가다. 한국CCIM협회 및 한국부동산자산관리학회 회장을 역임했으며, 현재는 서울경기부동산자산관리조합 이사장과 한국경제신문 칼럼니스트로 활동하며 전문 지식을 전파하고 있다. 특히 글로벌PMC는 세계적인 부동산 네트워크 'CORFAC International'의 유일한 한국 파트너로서 미국, 일본, UAE 등 글로벌 시장으로 보폭을 넓히고 있다.