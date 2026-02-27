전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.28 (토)
KYD 디데이
오피니언 외부칼럼

속보

더보기

[글로벌 부동산] 금리 인상에도 일본 부동산은 왜 오를까?

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사

일본 부동산 시장이 달라지고 있습니다. 단순히 가격이 오른다는 이야기가 아닙니다. 수십 년간 디플레이션의 늪에 갇혀 '보유만 해도 손해'라는 공식이 지배하던 시장이, 인플레이션·금리 정상화·기업 지배구조 혁신이라는 세 가지 파도가 동시에 밀려오며 전혀 다른 모습으로 진화하고 있습니다.

글로벌 투자 자본의 시각 또한 바뀌었습니다. 일본 부동산은 이제 '안정적인 배당처'가 아니라 '자산 가치 상승이 기대되는 성장판'으로 재정의되고 있습니다. 이 변화를 읽지 못한 채 과거의 잣대로 일본을 바라보는 투자자는 이미 기회를 놓쳤을 가능성이 높습니다.

변화의 촉매는 역설적으로 금리 인상이었습니다. 일본은행은 2024년 3월, 17년 만에 금리 정상화를 선언하며 마이너스 금리 시대를 공식 종료했습니다. 단기 정책금리는 2025년 12월 0.75%까지 상승했고, 일본 10년물 국채 금리는 2024년 초 0.6%대에서 2026년 2월 현재 2.16%까지 치솟으며 17년 만의 최고치를 기록했습니다.

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사 사장.

이 흐름은 '보유'가 아닌 '운용 능력'이 수익률을 결정하는 시대로의 전환을 알리는 신호탄이었습니다. 일본 상장사들이 보유한 임대용 부동산의 미실현 이익은 2025년 3월 말 기준 29조 엔으로 역대 최대치를 기록했으며, 미쓰비시지쇼 5.04조 엔, 미쓰이부동산 3.69조 엔 등 상위 3사 합산만 12.9조 엔에 달합니다.

도쿄증권거래소의 PBR 1배 미만 기업에 대한 압박이 맞물리면서, 개발사들은 1,000억 엔 규모의 자사주 매입과 총주주환원성향 50% 달성을 선언하며 '성장주'로 재탄생하고 있습니다. 보유 자산의 잠재 가치를 얼마나 효율적으로 현금화하느냐, 즉 부동산 자산관리 역량이 시장의 승패를 가르는 핵심 지표로 부상한 것입니다.

실물 시장의 펀더멘털은 이러한 체질 변화를 강력히 뒷받침합니다. 도쿄 도심 오피스 공실률은 2025년 하반기 3% 미만까지 하락했고, 마루노우치·오테마치 핵심 상업지구는 사실상 공실이 없습니다.

신규 계약 임대료는 기존 대비 10~15% 상승했으며, 2026년부터 2028년 사이 신규 공급이 대폭 줄어들 예정인 만큼 희소성이 높아진 도심 프리미엄 오피스를 둘러싼 임대인 우위 기조는 한층 강화될 전망입니다. 호텔 시장에서는 2024년 방일 외국인 3,700만 명 돌파에 힘입어 주요 도시 객단가가 코로나19 이전 대비 50% 이상 상승했습니다.

주거 시장 역시 2024년 도쿄 수도권 신축 콘도 공급이 전년 대비 14.4% 감소한 2만3천 유닛에 그치면서, 도쿄 23구 주거 임대료는 연간 최고 8%까지 상승했습니다. 건설비와 인건비 상승으로 신축 공급 회복이 단기간 내 어려운 구조는 기존 중소형 임대 자산의 가치를 지탱하는 강력한 하방 경직성으로 작용하고 있습니다.

그렇다면 블랙스톤 같은 거대 기관이 아닌 자산가·중소법인·개인 투자자는 이 변화를 어떻게 활용해야 할까요? 세 가지 통찰을 제시합니다. 첫째, 엔저를 레버리지로 삼아 실물 자산에 직접 진입하는 전략입니다.

현재의 엔화 약세는 원화·달러 기반 투자자에게 사실상의 추가 할인 효과를 제공합니다. 도쿄 23구 내 중소형 임대 수익형 빌딩이나 구분 상업시설은 수십억 원대 진입이 가능하며, 임대료 상승과 자산 가치 상승이라는 이중 수혜를 기대할 수 있습니다. 둘째, 입지 양극화를 먼저 읽어야 합니다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 김용남 글로벌PMC 대표가 4일 오후 서울 여의도 페어몬트 호텔 그랜드볼룸에서 열린 2024 아시아포럼에서 일본 부동산 투자 전략 주제로 발표를 하고 있다. 이번 아시아포럼은 '아시아의 상생과 공동 번영을 위한 제언'을 주제로 인도, 중국, 베트남, 일본 등 아시아 주요 4개국의 기업 및 증권 투자 환경과 상생 방안을 모색했다. 2024.09.04 leehs@newspim.com

도심 핵심 입지와 외곽 구축 자산의 격차는 빠르게 벌어지고 있습니다. 포트폴리오를 분산할 여력이 없는 개인이나 중소법인일수록 핵심 입지 한 곳에 집중하는 것이 오히려 리스크 관리에 유리합니다. 셋째, 지금은 관망이 아닌 진입 구조를 설계할 시점입니다. 향후 1년 내 실질 임대료 상승이 조달 비용 증가를 상회하는 실적 장세가 예상되는 만큼, 시장을 지켜보기보다 어떤 구조로 진입할지를 선제적으로 설계하는 투자자가 다음 사이클의 수익을 선점하게 될 것입니다.

일본 부동산의 체질 변화는 대형 기관만의 이야기가 아닙니다. 인플레이션 방어력과 임대료 상승이라는 두 개의 엔진이 동시에 작동하는 지금, 안목 있는 투자자에게는 30년 만에 열린 기회의 창이 되고 있습니다.

*글로벌PMC 김용남 대표이사는 중소형 빌딩 자산관리 분야에서 차별화된 전문성으로 주목받고 있다. 2004년 글로벌PMC를 설립한 김 대표는 지난 20년간 빌딩 매입부터 관리, 매각까지 전 과정을 아우르는 종합 솔루션을 구축하며 시장을 개척해왔다. 부동산학 박사(PhD)이자 미국 상업용 부동산 투자분석사(CCIM), 영국 감정평가사(FRICS) 등 국제 자격을 두루 갖춘 최고 전문가다. 한국CCIM협회 및 한국부동산자산관리학회 회장을 역임했으며, 현재는 서울경기부동산자산관리조합 이사장과 한국경제신문 칼럼니스트로 활동하며 전문 지식을 전파하고 있다. 특히 글로벌PMC는 세계적인 부동산 네트워크 'CORFAC International'의 유일한 한국 파트너로서 미국, 일본, UAE 등 글로벌 시장으로 보폭을 넓히고 있다.

[관련기사]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동