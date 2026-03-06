전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
오피니언 외부칼럼

속보

더보기

[글로벌 부동산] 두바이 안전 신화의 붕괴?...중동 분쟁이 바꾼 두바이 부동산 투자 공식

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사

수십 년간 중동의 '안전한 오아시스'로 군림하며 전 세계 자본을 끌어모아 온 두바이의 경제적 토대가 전례 없는 지정학적 파고 앞에 놓였습니다.

2026년 2월 28일 단행된 미국의 이란 공습은 중동의 지정학적 지형을 뒤흔들었을 뿐 아니라, 이란 최고지도자의 사망이라는 초유의 사태와 그에 따른 보복 공격으로 이어졌습니다.

특히 팜 주메이라 페어몬트 호텔의 화재와 부르즈 알 아랍 외벽 손상은 단순한 물리적 피해를 넘어 두바이가 구축해 온 '안전지대'라는 브랜드 이미지에 깊은 균열을 남겼습니다. 이제 투자자들은 중동 자산에 적용해 오던 리스크 프리미엄의 기준 자체를 근본적으로 다시 산정해야 하는 상황에 직면했습니다.

자산관리 관점에서 가장 즉각적인 위협은 유지비(OPEX)의 급격한 상승입니다. 걸프 지역의 전쟁 위험 보험료가 사태 직후 50% 이상 급등하고 일부 보험사가 계약 조건 재검토에 들어가면서, 이는 단순한 비용 부담을 넘어 자산 가치 평가의 전제 조건을 뒤바꾸는 핵심 변수로 부상했습니다.

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사 사장.

여기에 브렌트유 가격이 배럴당 70달러를 돌파하고 100달러 가능성까지 거론되면서 건설비 지수 역시 5~10% 이상 상승 압력을 받고 있습니다. 이는 신규 프로젝트의 수익성을 강하게 압박하는 동시에 기존 자산의 밸류에이션에도 부담 요인으로 작용할 수 있습니다. 피치 레이팅스(Fitch Ratings) 등 주요 분석 기관들이 경고해 온 10~15% 수준의 가격 조정 가능성 역시 이러한 환경 속에서 시장의 실질적인 하방 압력으로 현실화되는 모습입니다.

지정학적 긴장 고조에 따른 물류 차질 또한 무시할 수 없는 변수입니다. 호르무즈 해협의 긴장은 2026년 내 인도 예정인 약 21만 가구의 주택 공급 일정에 상당한 차질을 빚을 가능성을 높이고 있습니다.

특히 럭셔리 빌라의 단기 수요 위축보다 더 우려되는 부분은 미드마켓 아파트 시장의 가격 조정 압력입니다. 중산층 거주 수요가 흔들릴 경우 그 충격은 시장 전반으로 확산될 수 있으며, 한국 투자자들 역시 자본 이득 중심의 기대를 수정하고 리스크를 반영한 요구 수익률을 보다 보수적으로 설정해야 할 시점입니다.

반면 공급망 복원력을 강화하려는 기업 수요에 힘입어 제벨 알리 항구 인근과 공항 자유구역의 물류 및 산업용 부동산은 상대적으로 견조한 흐름을 보일 가능성이 큽니다. 지정학적 불안이 높아질수록 글로벌 기업들이 안정적인 물류 허브와 거점 확보에 더욱 적극적으로 나설 가능성이 있기 때문입니다.

AI 생성이미지.

결국 향후 부동산 자산관리의 성패는 자산의 화려함이 아니라 변화된 환경 속에서 해당 자산이 수행하는 '기능적 필수성'과 운영 효율성에 의해 결정될 것입니다.

향후 1년간 두바이 부동산 시장은 복구 속도와 긴장 완화 여부에 따라 단기적인 조정과 변동성 확대를 피하기 어려울 것으로 보입니다. 항공 노선 축소와 관광 수요 감소는 단기 현금흐름에 부담을 줄 수 있지만, UAE 정부의 강력한 시장 안정화 의지와 금융 허브로서의 구조적 경쟁력은 여전히 중요한 완충 장치로 작용합니다.

투자자에게 필요한 것은 무조건적인 안전 신화에 의존하는 태도가 아니라 높아진 리스크를 정교하게 가격에 반영하는 판단력입니다. 철저한 리스크 관리와 선별적 투자 전략을 병행한다면, 이번 조정기는 오히려 우량 자산을 합리적인 가격에 확보할 수 있는 새로운 기회가 될 수도 있습니다.

AI 생성이미지.

중동의 지정학적 리스크가 일시적 충격을 넘어 구조적 변수로 자리 잡은 이상, 두바이 부동산 시장은 자본 이득 중심 구조에서 운영 안정성과 기능적 가치 중심 구조로 빠르게 재편될 가능성이 큽니다. 향후 1년간 투자자들은 보수적인 현금흐름 추정을 기반으로 실질적인 기업 수요가 뒷받침되는 물류 및 거점 자산 중심으로 포트폴리오를 압축하며 시장의 불확실성에 대응해야 할 것입니다.

*글로벌PMC 김용남 대표이사는 중소형 빌딩 자산관리 분야에서 차별화된 전문성으로 주목받고 있다. 2004년 글로벌PMC를 설립한 김 대표는 지난 20년간 빌딩 매입부터 관리, 매각까지 전 과정을 아우르는 종합 솔루션을 구축하며 시장을 개척해왔다. 부동산학 박사(PhD)이자 미국 상업용 부동산 투자분석사(CCIM), 영국 감정평가사(FRICS) 등 국제 자격을 두루 갖춘 최고 전문가다. 한국CCIM협회 및 한국부동산자산관리학회 회장을 역임했으며, 현재는 서울경기부동산자산관리조합 이사장과 한국경제신문 칼럼니스트로 활동하며 전문 지식을 전파하고 있다. 특히 글로벌PMC는 세계적인 부동산 네트워크 'CORFAC International'의 유일한 한국 파트너로서 미국, 일본, UAE 등 글로벌 시장으로 보폭을 넓히고 있다.

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
코스피 9.6%·코스닥 14% 상승 [서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 코스피·코스닥 지수가 5일 역대급 상승률을 기록하며 마감했다. 코스피는 2008년 이후 최고 상승률을, 코스닥은 역대 최고 상승률을 기록했다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 490.36포인트(9.63%) 오른 5583.90에 마감했다. 개인은 1조7919억원 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 1445억원, 1조7141억원 순매도했다. [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 뉴욕증시가 美·이란 접촉설에 반등한 가운데 5일 오전 코스피가 전장 종가보다 579.64 포인트(11.38%) 상승하며 5673.18로, 코스닥은 101.55포인트(10.38%) 상승한 1079.99로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 15.20원 하락한 1461.00원에 주간거래를 시작했다. 2026.03.05 yym58@newspim.com 코스피는 이날 장중 한때 5700선을 돌파하며 12% 가까이 급등하기도 했다. 이날 오전 10시 20분 기준 608.23포인트(11.94%) 오른 5701.77에 거래됐다. 시가총액 상위 종목 대부분이 이날 대폭 올랐다. 삼성전자(11.27%), SK하이닉스(10.84%), 현대차(9.38%), 삼성전자우(12.02%), LG에너지솔루션(6.91%), 삼성바이오로직스(8.64%), SK스퀘어(11.64%), 한화에어로스페이스(4.38%), 기아(6.19%), HD현대중공업(9.39%) 등이 상승했다. 코스닥 지수도 동반 상승했다. 코스닥 지수는 전 거래일 대비 137.97포인트(14.10%) 오른 1116.41에 거래를 마쳤다. 개인은 1조5530억원 팔아치웠고, 외국인과 개인은 각각 8319억원, 7417억원 사들였다. 코스닥 종목별로는 에코프로(20.18%), 알테오젠(11.60%), 에코프로비엠(16.55%), 삼천당제약(22.95%), 레인보우로보틱스(18.47%), 에이비엘바이오(15.04%), 리노공업(18.53%), 코오롱티슈진(12.29%), 리가켐바이오(16.06%), HLB(10.07%) 등이 상승했다. 이날 장 초반 급등세로 매수 사이드카가 발동됐다. 코스피 시장에서는 오전 9시 6분 매수 사이드카가 발동됐으며 올해 들어 여섯 번째 발동이다. 코스닥 시장에서도 올해 네 번째 사이드카가 발동됐다. 매수 사이드카는 선물가격이 급등하거나 급락할 때 프로그램 매매를 일시적으로 제한해 시장 충격을 완화하기 위한 장치다. 코스피 시장에서는 코스피200 선물 가격이 전일 대비 5% 이상 변동한 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동되며, 발동 시 프로그램 매매 호가 효력이 5분간 정지된다. 이날 국내 증시 급등은 미국·이란 전쟁이 조기에 종식될 것이라는 기대감이 커지면서 미국 3대 지수가 상승 마감한 영향으로 풀이된다. 국제유가 상승세가 둔화된 점도 투자심리 회복에 영향을 미쳤다. 코스피200 야간선물도 상한가(8%)로 마감하며 장 시작 전부터 국내 증시 반등 기대감을 키웠다. 이경민, 정해창 대신증권 연구원은 "외부적으로는 미국과 이란 모두 강경한 태도를 보이고 있으나 대내외적 상황과 물밑접촉 가능성을 고려할 때 사태의 장기화 가능성이 높지 않다는 전망이 다시 힘을 얻는 중"이라며 "전일 저점 형성 이후 순매수 전환된 외국인의 매수가 오늘까지 이어졌고, 개인의 저가매수세가 강화됐다"고 설명했다. 한지영 키움증권 연구원은 "대형 악재로 서킷브레이커까지 발동될 정도의 폭락이 발생했지만 시장 참여자들이 이를 저가 매수 기회로 인식하며 증시 회복력이 나타나고 있다"며 "현재는 매도보다는 매수 대응이 유효한 구간"이라고 말했다. ycy1486@newspim.com 2026-03-05 16:02
사진
눈·비 그친 뒤 주말 '꽃샘추위' [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인인 오는 6일까지 이어지는 눈·비가 그친 뒤 주말에는 기온이 뚝 떨어지며 꽃샘추위가 이어질 전망이다. 5일 기상청 정례브리핑에 따르면 이날 늦은 오후부터 전국에 내리는 비는 하루 뒤인 오는 6일 오전 대부분 지역에 그칠 전망이다. 강원 산지 등 일부 지역에서는 비 대신 최대 15cm 이상 눈이 내릴 가능성도 있다. [사진=기상청] 비와 눈이 그친 뒤 6일 오후부터는 북서쪽에서 찬 공기가 강하게 내려오면서 전국에 강한 바람이 분다. 먼바다와 제주도 해상을 중심으로 풍랑특보가 발효될 가능성이 있다. 도로 상황도 악화할 전망이다. 지역과 해발고도에 따라 빗길 또는 빙판길이 예상된다. 주말인 오는 7~8일은 한반도가 고기압 영향권에 들면서 전국이 대체로 맑겠다. 다만 6일 강수 이후 내려온 찬 공기가 머물면서 주말 기온은 평년보다 다소 낮겠다. 바람까지 더해지며 체감온도는 더 낮겠다. 낮에는 일사가 강해 기온이 오르지만 밤에는 복사냉각으로 기온이 큰 폭으로 떨어져 일교차가 15도 안팎까지 벌어지는 곳도 있겠다. 내륙을 중심으로는 아침 기온이 영하로 내려가 서리가 내리는 곳이 있겠다. 얼름이 녹는 시기인 만큼 지반과 공사장, 절개지 주변 안전사고도 주의해야 한다. calebcao@newspim.com 2026-03-05 13:08

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동