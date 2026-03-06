[글로벌 부동산] 두바이 안전 신화의 붕괴?...중동 분쟁이 바꾼 두바이 부동산 투자 공식

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사

수십 년간 중동의 '안전한 오아시스'로 군림하며 전 세계 자본을 끌어모아 온 두바이의 경제적 토대가 전례 없는 지정학적 파고 앞에 놓였습니다.

2026년 2월 28일 단행된 미국의 이란 공습은 중동의 지정학적 지형을 뒤흔들었을 뿐 아니라, 이란 최고지도자의 사망이라는 초유의 사태와 그에 따른 보복 공격으로 이어졌습니다.

특히 팜 주메이라 페어몬트 호텔의 화재와 부르즈 알 아랍 외벽 손상은 단순한 물리적 피해를 넘어 두바이가 구축해 온 '안전지대'라는 브랜드 이미지에 깊은 균열을 남겼습니다. 이제 투자자들은 중동 자산에 적용해 오던 리스크 프리미엄의 기준 자체를 근본적으로 다시 산정해야 하는 상황에 직면했습니다.

자산관리 관점에서 가장 즉각적인 위협은 유지비(OPEX)의 급격한 상승입니다. 걸프 지역의 전쟁 위험 보험료가 사태 직후 50% 이상 급등하고 일부 보험사가 계약 조건 재검토에 들어가면서, 이는 단순한 비용 부담을 넘어 자산 가치 평가의 전제 조건을 뒤바꾸는 핵심 변수로 부상했습니다.

여기에 브렌트유 가격이 배럴당 70달러를 돌파하고 100달러 가능성까지 거론되면서 건설비 지수 역시 5~10% 이상 상승 압력을 받고 있습니다. 이는 신규 프로젝트의 수익성을 강하게 압박하는 동시에 기존 자산의 밸류에이션에도 부담 요인으로 작용할 수 있습니다. 피치 레이팅스(Fitch Ratings) 등 주요 분석 기관들이 경고해 온 10~15% 수준의 가격 조정 가능성 역시 이러한 환경 속에서 시장의 실질적인 하방 압력으로 현실화되는 모습입니다.

지정학적 긴장 고조에 따른 물류 차질 또한 무시할 수 없는 변수입니다. 호르무즈 해협의 긴장은 2026년 내 인도 예정인 약 21만 가구의 주택 공급 일정에 상당한 차질을 빚을 가능성을 높이고 있습니다.

특히 럭셔리 빌라의 단기 수요 위축보다 더 우려되는 부분은 미드마켓 아파트 시장의 가격 조정 압력입니다. 중산층 거주 수요가 흔들릴 경우 그 충격은 시장 전반으로 확산될 수 있으며, 한국 투자자들 역시 자본 이득 중심의 기대를 수정하고 리스크를 반영한 요구 수익률을 보다 보수적으로 설정해야 할 시점입니다.

반면 공급망 복원력을 강화하려는 기업 수요에 힘입어 제벨 알리 항구 인근과 공항 자유구역의 물류 및 산업용 부동산은 상대적으로 견조한 흐름을 보일 가능성이 큽니다. 지정학적 불안이 높아질수록 글로벌 기업들이 안정적인 물류 허브와 거점 확보에 더욱 적극적으로 나설 가능성이 있기 때문입니다.

결국 향후 부동산 자산관리의 성패는 자산의 화려함이 아니라 변화된 환경 속에서 해당 자산이 수행하는 '기능적 필수성'과 운영 효율성에 의해 결정될 것입니다.

향후 1년간 두바이 부동산 시장은 복구 속도와 긴장 완화 여부에 따라 단기적인 조정과 변동성 확대를 피하기 어려울 것으로 보입니다. 항공 노선 축소와 관광 수요 감소는 단기 현금흐름에 부담을 줄 수 있지만, UAE 정부의 강력한 시장 안정화 의지와 금융 허브로서의 구조적 경쟁력은 여전히 중요한 완충 장치로 작용합니다.

투자자에게 필요한 것은 무조건적인 안전 신화에 의존하는 태도가 아니라 높아진 리스크를 정교하게 가격에 반영하는 판단력입니다. 철저한 리스크 관리와 선별적 투자 전략을 병행한다면, 이번 조정기는 오히려 우량 자산을 합리적인 가격에 확보할 수 있는 새로운 기회가 될 수도 있습니다.

중동의 지정학적 리스크가 일시적 충격을 넘어 구조적 변수로 자리 잡은 이상, 두바이 부동산 시장은 자본 이득 중심 구조에서 운영 안정성과 기능적 가치 중심 구조로 빠르게 재편될 가능성이 큽니다. 향후 1년간 투자자들은 보수적인 현금흐름 추정을 기반으로 실질적인 기업 수요가 뒷받침되는 물류 및 거점 자산 중심으로 포트폴리오를 압축하며 시장의 불확실성에 대응해야 할 것입니다.

