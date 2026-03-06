휴온스, 우수 영업사원 34명 시상…차량 지원 등 혜택

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴온스가 지난해 탁월한 영업 성과를 보인 영업사원들의 노고를 격려하기 위한 포상을 실시했다.

휴온스는 지난 5일 성남 판교 본사에서 '2025년 휴온스 영업부 우수사원 시상식'을 열었다고 6일 밝혔다.

휴온스그룹 윤성태 회장(중앙)과 송수영 대표(최우측)가 휴온스 우수 영업사원들과 기념촬영을 하고 있다. [사진=휴온스]

휴온스 우수 영업사원 시상식은 지난 1년간 우수한 역량으로 높은 실적을 거둔 영업사원과 지점을 선정해 다양한 혜택을 부여하는 포상 제도다. 지난 2014년부터 13년간 매년 시상식이 진행되며 휴온스의 고유 행사로 자리잡았다.

금번 시상식에는 34명이 2025년 우수 영업사원으로 선정돼 1년간 영업용 차량을 지원 받는다. 올해부터 휴온스는 ESG 경영 실천을 위해 일부 차량을 기존 LPG 차량에서 하이브리드 차량으로 변경해 지급한다. 향후 순차적으로 모든 차량을 하이브리드 모델로 전환해 지급할 예정이다.

한편, 지점별 영업성장률 달성 기준에 따라 해외 연수 포상의 혜택도 부여한다. 휴온스 경인 지점은 4년 연속 최우수 지점에 선정되는 동시에 해외 연수 포상 혜택을 받는 기록을 달성했다.

휴온스 송수영 대표는 "치열한 현장에서 열정을 다해 뛰어준 영업사원들 덕분에 지난해 최대 매출을 달성할 수 있었다"며 "여러분의 헌신과 노고에 보답하기 위한 정책 지원 마련에 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.

한편, 휴온스는 우수 영업사원 차량 지원 및 해외연수 인센티브를 비롯해 ▲무이자 가계자금대여 ▲주거 지원(기숙사 등) ▲임직원 교육지원 ▲자녀 학자금 지원 ▲건강검진 지원(지정 1인 포함) ▲임직원 경조사 지원 ▲유연 근무제 ▲연말 Refresh 휴가 ▲선택적 복리후생(복지몰 운영) 등 임직원들의 삶의 질 향상을 위한 다양한 복리후생제도를 운영하고 있다.

