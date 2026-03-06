국민의힘 공천 접수 시작…정희용 "지역 맞춤형 인재로 변화 모습 보일 것"

전체기사 최신뉴스 GAM
2026.03.06 (금)
AI·데이터 기반 디지털 공천 체제 본격 가동
"지정학적 위기 속 3대악법 일사천리"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정희용 국민의힘 사무총장은 6일 9회 지방선거 후보자 접수가 시작된 것과 관련해 "지역 맞춤형 인재를 중심으로 정책으로 승부하되 국민들께서 '국민의힘을 믿고 맡길 수 있겠다' 하실때까지 뛰고 또 뛰며 변화하는 모습을 보여드리겠다"고 밝혔다.

정 총장은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "어제부터 국민의힘 지방선거 후보자 접수가 시작되었다"며 이같이 말했다.

정희용 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "지방선거는 결국 지역을 위해 일할 유능한 인재를 얼마나 공정하고 투명하게 선발하느냐가 승패를 좌우하는 선거"라고 강조했다.

정 사무총장은 "이번 접수부터 온라인 공천 접수시스템을 전면 도입함과 동시에 AI와 데이터 기반의 디지털 혁신 공천 체제를 본격적으로 가동했다"고 설명했다.

이어 "지원자의 자격 확인부터 신청서 작성, 각종 증빙 서류제출 등 전 과정을 원스톱으로 온라인 공천시스템을 통해 처리할 수 있도록 하였다"고 덧붙였다.

그는 "AI와 데이터 기반 기술을 통해 편의성 측면 뿐만 아니라 공천 심사 과정에서도 전면 적용함으로써 공정하고 투명한 공천을 위한 원칙만큼은 더욱 확고히 하겠다는 국민의힘의 의지"라고 역설했다.

정 사무총장은 "지원자의 당 기여도 지역 공적 활동 등 주요 요소를 수치화하고 동일 직위 지원자들을 분석한 자료 등을 토대로 공천관리위원회가 보다 합리적이고 객관적인 의사결정을 내릴 수 있도록 뒷받침할 계획"이라고 말했다.

아울러 "광역의원과 기초의원 지원자 대상으로는 기초자격평가를 통해 기본 역량을 검증함은 물론 객관적으로 실력을 갖춘 준비된 인물들이 후보로 공천할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 

한편 정 사무총장은  이재명 대통령이 중동 사태 대응을 논의하는 국무회의에서 사법개혁 법안을 서둘러 처리한 것에 대해 "국민적 우려가 큰 법안을 위기 상황 속에서 서둘러 처리한 것이 과연 옳은 결정인지 묻고 싶다"고 비판했다.

정 사무총장는 "중동 지역의 지정학적 불안이 커지는 가운데 우리 경제 기초 체력에 대한 취약성이 그대로 드러났다"며 "원·달러 환율은 한때 1500원을 넘었고, 주식시장에서 코스피 지수는 역대 최대 하락률을 기록하기도 했다"고 지적했다.

그러면서 "지금 같은 위기 상황에서는 무엇보다 촘촘한 비상대책 마련에 총력을 다해야 한다"면서 "그런데 순방에서 돌아와 중동 사태에 대한 대응책을 마련하겠다던 대통령이 굳이 국무회의를 개최했다"고 꼬집었다.

정 사무총장는 "중동 정세 대응 논의와 동시에 사법파괴 3대 악법 처리에도 일사천리였다"며 "법조계는 물론 법조계 원로들까지 나서서 우려를 표했고 여당 내부, 진보 진영에서도 법안의 숙의를 요구했지만 끝내 외면했다"고 비판했다.

정 사무총장는 "법치주의의 후퇴와 삼권분립 훼손을 지켜만 볼 수는 없다"며 "국민의힘은 가능한 모든 대응 방안을 찾아 끝까지 국민을 지켜내겠다"고 다짐했다.

oneway@newspim.com

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

