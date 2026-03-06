동국제약, 스킨부스터 '인힐로 플러스' 국내 판권 계약 체결

안정적 유통망 확보·미용의료시장 입지 강화

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동국제약이 듀얼 히알루론산(HA) 기반 스킨부스터 '인힐로 플러스(INHILO+)'의 국내 유통 확대를 위한 판권 계약을 체결했다.

'인힐로'는 의료기기 4등급 '조직수복용생체재료'로 허가 받은 HA 기반 인젝터블 제품으로, HA 성분을 통한 즉각적인 수분공급과 함께 섬유아세포 자극을 통한 ECM 환경 개선을 통해 피부의 구조적 환경 개선을 목표로 설계됐다.

인힐로플러스 제품 이미지 [사진=동국제약]

'인힐로'는 1시린지(2ml) 내 저분자 및 고분자 히알루론산을 함유한 듀얼 HA 설계가 특징이며, 이를 기반으로 피부 개선 효과를 기대할 수 있다.

동국제약은 비에스팜코리아와의 이번 국내 판권 계약을 통해 '인힐로'의 안정적인 유통망을 확보하고, 국내 미용의료 시장 내 입지를 강화할 예정이다.

동국제약 MA마케팅 담당자는 "이번 '인힐로' 출시로 HA 기반 인젝터블 스킨부스터 라인업까지 더해지면서, 종합 에스테틱 포트폴리오를 구축하게 되었다"며, "앞으로도 차별화된 에스테틱 제품 라인을 확대해 나가기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

한편, 동국제약은 HA 필러 '벨라스트', '케이블린', 보툴리눔 톡신 제제 '비에녹스주', 지방분해주사 '밀리핏', 창상피복제 '마데카MD크림&로션', TECA+키토산 기반 부스터 '마데키엘' 등을 보유하고 있다.

