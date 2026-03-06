더블유에스아이 "이지메디봇, '유봇' 디자인 출원 완료"

본체·로봇암 모듈 등 4건 완료…지식재산권 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 의료기기 전문기업 더블유에스아이의 자회사 이지메디봇이 의료용 로봇 '유봇(U-BOT)'에 대한 디자인권 출원을 완료했다고 6일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 출원은 의료용 로봇 본체(이지봇)와 부분 구성, 로봇암 교체형 모듈 등을 포함한 총 4건이다. 출원 대상은 의료용 본체 로봇 전체 디자인, 본체 수납부 부분 디자인, 로봇암 교체형 모듈 전체 디자인, 모듈 결합부 부분 디자인이다. 회사는 의료용 로봇의 외관과 구조적 특징에 대한 권리 보호 기반을 마련해 향후 제품 상용화 과정에서의 지식재산권 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

유봇은 세계 최초의 카테터 제어 로봇을 적용한 부인과 수술 시스템으로 현재 상용화를 준비 중이다. 이지메디봇은 유봇 외에도 심혈관 제조 사업 분야를 포함한 의료기기 포트폴리오를 확대하고 있다.

더블유에스아이 로고. [사진=더블유에스아이]

특히 지난해 영국의 혈관개통제품 전문기업 키말(KIMAL PLC)과 체결한 말초삽입중심정맥카테터(PICC) 국내 생산 및 아시아 수출 계약을 기반으로 심혈관 제조 사업을 본격화하고 있다. 또한 중심정맥카테터 일회용 고정장치의 제조 및 품목허가를 완료해 국내외 공급을 추진 중이다. 해당 고정장치는 지난해 기준 연간 약 110만개가 사용되는 제품으로 카테터 제품군과의 연계를 통해 포트폴리오 다각화를 추진하고 있다.

이지메디봇 관계자는 "이번 디자인권 출원은 핵심 제품의 외관 경쟁력과 지식재산권을 선제적으로 확보하기 위한 조치"라며 "유봇 상용화와 심혈관 일회용 소모품 사업 확대를 통해 의료기기 전문기업으로서의 기반을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com