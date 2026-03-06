아이에스티이, SK실트론에 반도체 자동화 장비 수주

컴파일러 제품 공급, 삼성·하이닉스 이어 고객사 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 장비 전문기업 아이에스티이는 글로벌 웨이퍼 제조기업 SK실트론으로부터 반도체 자동화 장비를 수주했다고 6일 밝혔다.

회사에 따르면 아이에스티이는 삼성전자, SK하이닉스 등 글로벌 IDM 고객사를 대상으로 풉 클리너(FOUP Cleaner), 풉 인스펙션(FOUP Inspection), 자동화 장비 등을 공급하고 있으며, SK실트론과 프랑스 Soitec 등 글로벌 웨이퍼 제조사를 고객사로 확보하고 있다.

이번에 SK실트론에 공급하는 장비는 반도체 생산라인에서 자동 웨이퍼 운용을 지원하는 소터(Soter) 계열의 컴파일러(Compiler) 제품이다. 해당 장비는 로봇 2대와 Aligner 2대가 탑재된 고효율 자동화 장비로 기존 범용 소터 2대가 수행하던 공정을 컴파일러 1대로 통합 처리할 수 있는 것이 특징이다.

아이에스티이 로고. [사진=아이에스티이]

특히 본 장비는 4~10개의 Load-port 장착이 가능한 300mm 컴파일러로 기존 범용 소터 대비 보다 복잡하고 다양한 공정 자동화를 구현할 수 있도록 설계됐다. 아이에스티이는 해당 장비를 지난 2022년 SK실트론의 특별 주문 형태로 개발·공급하며 기술력을 입증한 바 있다.

회사 관계자는 "SK실트론은 자동화 장비뿐 아니라 풉 크리너, 풉 인스펙션 등 다양한 장비를 사용하는 주요 고객사"라며, "2022년 이후 약 3년간 이어진 웨이퍼 투자 사이클 동안 장비 공급이 지속되었으나, 2025년 고객사의 투자 공백으로 일시적인 매출 공백이 있었다"고 설명했다.

이어 "최근 반도체 업황 개선과 함께 고객사의 증설 및 공정 보완 투자가 재개되면서 이번 초도 물량 수주로 이어졌다"며, "이번 수주를 시작으로 자동화 장비뿐 아니라 다양한 반도체 장비 수주가 점진적으로 확대될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

