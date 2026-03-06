전체기사 최신뉴스 GAM
2026.03.06 (금)
세븐일레븐, 나들이 시즌 맞아 치킨스테이크 출시...당일픽업 할인 판매

빨라진 봄에 나들이객 증가세...당일픽업 치킨 9종 할인 행사

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 편의점 세븐일레븐이 즉석식품 수요가 늘어나는 나들이 시즌이 다가오면서 관련 신상품을 출시하고 관련 프로모션 전개에 속도를 내고 있다. 

세븐일레븐은 오는 11일부터 바비큐 타입 치킨 '통넓적다리치킨스테이크'를 새롭게 출시하며 이와 함께 즉석식품 28종에 대한 프로모션 행사도 함께 진행한다고 6일 밝혔다.

세븐일레븐은 오는 11일부터 바비큐 타입 치킨 '통넓적다리치킨스테이크'를 새롭게 출시하며 이와 함께 즉석식품 28종에 대한 프로모션 행사도 함께 진행한다고 밝혔다. 사진은 통넓적다리치킨스테이크 모습. [사진=세븐일레븐 제공] nrd@newspim.com

예년 대비 온화한 날씨가 이어지면서 이른 봄 나들이객들도 증가하고 있다. 서울 기준 지난달 평균 기온은 전년 대비 약 4도 가량 높게 나타났으며, 지난달 21일에는 18.4도를 기록하며 지난달 기준 역대 두 번째로 포근한 날씨를 보이기도 했다. 

이에 세븐일레븐에서도 직전 2주(2월 19일~3월 4일) 간 관광 상권이 포함된 특수 상권에서 즉석식품 21%, 파우치음료 26%, 즉석라면 26%, 행락용품 13% 등 나들이 관련 상품 매출이 전년 동기 대비 증가 추세를 보였다.    

'얼리(Early) 나들이족'이 증가하고 고물가 상황이 이어지면서 나들이에서 합리적인 가격에 즉석식품을 즐기고자 하는 픽업 수요도 늘고 있다. 세븐일레븐 퀵커머스 데이터 분석 시 이달 들어 즉석식품 배달 매출은 15% 증가한 데 비해 당일픽업 매출은 35%까지 늘어나면서 따뜻한 날씨에 가성비 좋은 픽업 서비스 수요가 더욱 증가세를 보였다. 

특히 조각 치킨류가 상위권에 분포하는 배달 서비스와 달리 픽업 서비스의 경우 1위가 '옛날통닭한마리', 2위가 ;콘소메순살치킨세트'로 한 마리 치킨을 편의점에서 가성비 있게 즐기고자 하는 이들이 많은 것으로 나타났다.

세븐일레븐은 시즌성과 함께 이러한 픽업 수요에 맞춰 오는 31일까지 '앱 당일픽업 치킨 9종 할인 행사'를 진행한다. 당일픽업 인기 메뉴인 '옛날통닭한마리'부터 스포츠 직관(직접 관람) 시즌에 이용하기 좋은 '야구장크림새우'까지 9종의 즉석식품을 최대 35% 할인된 가격에 제공한다.

픽업 할인 외에도 치킨 2종(점보닭다리, 통넓적다리치킨스테이크) 구매 시 '치면(치킨+면)'하기 좋은 세븐셀렉트 열파닭볶음면 증정행사를 진행하며 대왕지파이 20% 할인 행사 및 치킨 4종(옛날통닭한마리, 콘소메순살치킨, 대왕지파이, 통넓적다리치킨스테이크)을 롯데카드 또는 네이버페이 머니로 결제 시 20% 할인행사를 선보이고 있다. 

할인 행사 외에 새로운 치킨 상품도 나들이 시즌에 맞춰 출시한다. 세븐일레븐은 최근 전 식품 영역에 걸쳐 맛있지만 먹어도 죄책감이 없는 '길트프리(Guilt-Free)' 제품에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 '통넓적다리치킨스테이크'를 오는 11일 선보인다. 큼직한 넓적다리 부위에 얇은 튀김옷을 입혀 기름 흡수량을 최소화시키고 일반 치킨 상품 대비 육함량을 높여 건강하면서도 깔끔한 맛을 즐길 수 있다.

세븐일레븐은 치킨 외에도 다양한 즉석식품 프로모션을 함께 진행한다. '단팥찹쌀도넛'은 3월 한 달간 1+1 행사를 진행하며 세븐카페 아메리카노 전 종에 대해 롯데 PLCC카드로 결제 시 30% 할인행사를 선보인다. 기온이 올라감에 따라 점차 수요가 높아지는 얼음컵의 경우 오는 15일까지 '세븐셀렉트 얼음컵' 구매 시 '세븐셀렉트 바밤바에이드'를 무료 증정하며, 오는 18일부터 31일까지는 즉석피자 전 종에 대해 BC카드 결제 시 50% 할인 행사도 진행한다. 

한편 세븐일레븐은 고객 소비패턴과 유통환경 변화에 효과적으로 대응하기 위해 퀵커머스를 올해 집중육성 카테고리 중 하나로 선정해 확대하고 있다. 이를 위해 지난해 초 모바일앱 리뉴얼을 통해 O4O서비스를 재편하고 고객 이용 환경 개선을 통해 브랜드 경쟁력을 한층 강화해나가고 있다.

심승욱 세븐일레븐 즉석식품팀 치킨 담당MD는 "이른 봄 날씨로 나들이 수요가 예년보다 앞당겨지면서 즉석식품 매출도 빠르게 증가하고 있다"며 "고물가 상황 속 나들이에서 부담없이 외식메뉴를 즐겨보실 수 있도록 이번 행사를 마련하게 되었다"고 말했다.  

nrd@newspim.com

