2026.03.06 (금)
KYD 디데이
경제 경제일반

동서발전 AI 예측경보시스템 해외서도 통했다…"해외사업화 성공"

발전사 최초 자체 개발한 장비
고장 징후 탐지·이상상황 예측

[세종=뉴스핌] 최영수 기자·김하영 인턴기자 = 한국동서발전(사장 권명호)이 국내 최초로 개발한 인공지능(AI) 예측경보시스템(e-PHI)이 해외에서도 주목을 받고 있다.

동서발전은 발전사 최초 자체 기술로 개발한 인공지능(AI) 기반 예측경보시스템(e-PHI)이 해외 발전소 사업화에 성공했다고 6일 밝혔다.

예측경보시스템(e-PHI)은 발전설비의 실시간 운전데이터와 상태정보를 인공지능(AI)이 학습해 사용자가 설비 건전성을 쉽게 인지하도록 해주고, 조기에 고장징후를 탐지하고 이상상황을 예측하는 시스템이다.

동서발전은 2020년 발전사 최초 자체 기술로 예측경보시스템을 개발했다. 2024년에는 중소기업으로 무상 기술이전을 완료했다. 이후 현장 요구를 반영한 시스템 고도화를 통해 ▲딥러닝 기반 시계열분석의 미래예측 설비 이상 가능성 분석 기능 ▲최신 인공지능(AI) 알고리즘 적용 탐지·판단 성능 개선 ▲사용자 데이터 기반 모델 학습 원클릭 지원 기능 등을 추가해 예측정확성을 높여 시스템 운영 효율을 향상시켰다.

동서발전은 이러한 기술 고도화를 바탕으로 중소기업의 해외사업 진출을 지원해 자메이카전력공사(JPS)의 보그, 올드하버 두 곳의 복합발전소에 구축을 완료했다.

한국동서발전 관계자가 자메이카 전력공사(JPS)에서 해당 관계자들에게 예측경보시스템(e-PHI)에 대해 설명하고 있다. [자료=한국동서발전] 2026.03.06 gkdud9387@newspim.com

특히 동서발전의 기술제공 및 실증을 기반으로 협력기업은 신규 일자리 고용 창출과 특허등록의 가시적 성과를 거뒀다. 또한 해외 기술 수출을 통해 약 10억 원의 매출을 달성했다.

향후 동서발전은 최신 예측경보시스템(e-PHI)을 전사 발전설비에 확대 도입해 정부의 인공지능 전환(AX)·디지털 전환(DX) 전략에 부응하고, 국내외 발전산업의 디지털 분야 국산 기술력 확보 및 확산에 기여할 방침이다.

권명호 동서발전 사장은 "공기업의 기술개발 성과가 중소기업의 기술역량 향상과 해외 진출로 이어지도록 개방형 협력과 상생형 사업화를 지속 확대할 것"이라며 "앞으로도 안정적인 전력공급과 안전한 설비운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com

