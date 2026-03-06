전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

박수영 "부산행 한동훈, 보선 간보기…계파 정치 멈추고 李정권과 싸워야"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

"대구·부산 몰려다닐 때 아냐…자기 지역구 사수부터"
"대미투자, 일본·대만과 달리 한국만 정부 예산 부담"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 박수영 국민의힘 의원이 최근 한동훈 전 대표와 친한(친한동훈)계 의원들의 행보를 두고 "자기 지역구를 사수해야 할 시기에 계파 정치를 위해 세를 과시한다"고 비판했다.

특히 한 전 대표의 이번 주말 부산 방문을 두고는 특정 지역구 보궐선거 출마를 염두에 둔 '민심 살피기'가 아니냐는 해석을 내놨다.

박수영 의원은 6일 오전 YTN 라디오 '더인터뷰'에 출연해 "한 전 대표를 따라 대구에 내려갔던 의원들에 대해 원외 위원장들이 제기한 징계 요구를 철회하고 이제는 '휴전 모드'로 가야 한다"면서도, 친한계 의원들의 행동 변화를 촉구했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 특별위원회 여당 간사로 선임된 박수영 국민의힘 의원이 12일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 대미투자특별법 처리를 위한 특별위원회 제1차 전체회의에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.12 pangbin@newspim.com

박 의원은 "친한계 의원들이 대구로, 부산으로 한 전 대표를 모시고 돌아다닐 게 아니라 자기 지역을 사수하러 가야 한다"며 "선거가 89일밖에 남지 않았는데 대구·부산을 돌아다닐 때인가"라고 꼬집었다.

이어 "한 전 대표 본인 역시 목소리를 높여 장동혁 대표와 싸우는 프레임으로 갈 것이 아니라, 이재명 정권의 폭정과 경제·안보 위기를 지적하는 데 앞장서야 한다"고 강조했다.

특히 이번 주말 예정된 한 전 대표의 부산 방문에 대해 "구포시장은 전재수 더불어민주당 부산시장 후보의 지역구(북구 갑)인데, 만약 전 후보가 사퇴하고 나오게 되면 보궐선거를 치러야 한다"며 "한 전 대표가 그 점을 보고 구포시장의 민심이 뜨거우면 보궐선거에 나올 수 있다는 판단을 하러 가는 것 아닌가 생각한다"고 분석했다.

그러면서 "가까이 있어도 가지 않을 것"이라며 "내 지역을 지키는 게 중요하지, 누가 왔다고 해서 옆에 얼쩡거리는 것은 선거에 이기는 방법이 아니다"라고 덧붙였다.

박 의원은 한 전 대표가 대구 수성이나 부산 북구 등 보궐선거 가능성이 있는 곳을 염두에 두는 행보에 대해 우려를 표했다.

그는 "제명된 상태에서 무소속으로 출마하게 되면 결국 보수 표를 갈라치기해 민주당에 1석을 더 주는 결과를 가져올 것"이라고 경고했다.

박 의원은 "장동혁 대표나 우리 당에 피해를 주겠다는 식의 정치는 전직 당 대표로서 할 일이 아니다"라며 "폭정으로 가고 있는 이재명 정권과 싸우겠다는 대승적 견지에서 대한민국을 살리는 정치를 해주길 간곡히 부탁한다"고 당부했다.

한편 박 의원은 3500억 달러 규모의 국제 투자 협상 결과에 대해서도 강한 우려를 표명했다. 일본·대만과 비교해 한국만 불리한 조건으로 협상이 체결되었다는 지적이다.

박 의원은 "대만은 TSMC라는 기업이 전체 투자를 맡아 정부 돈이 전혀 들어가지 않고, 일본 역시 대기업들이 사업을 나누어 투자하기로 해 예산 투입이 없다"며 "반면 우리나라는 3500억 달러 투자 중 2000억 달러를 외환보유고 운용 수익으로 내기로 했는데, 이는 사실상 정부 돈이나 마찬가지"라고 비판했다.

그는 이번 결과에 대해 "동아시아 3국 협상 결과 중 우리만 부담을 떠안게 된 불합리한 협상"이라며 "이러한 이유로 국회 비준 동의를 더 철저히 받아야 한다고 강력히 주장하고 있는 것"이라고 덧붙였다.

allpass@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동