[글로벌 부동산] '잃어버린 30년'은 끝났다-도쿄 부동산이 보내는 4가지 반전 신호

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사

일본 부동산 시장을 바라보는 시선에는 여전히 낡은 공포가 깔려 있습니다.

'버블 붕괴의 트라우마'와 '잃어버린 30년'이라는 프레임은 수십 년 동안 투자자들의 판단을 흐려 왔습니다. 그러나 2026년 현재 도쿄 현장에서 들려오는 숫자는 전혀 다른 이야기를 합니다.

막연한 거품론이 여론을 지배하는 사이, 도쿄를 중심으로 한 일본 도심 핵심부는 유례없는 역동성을 보이며 새로운 국면으로 진입하고 있습니다. 단순한 가격 상승이 아니라 거래량과 임대 수요가 동시에 뒷받침되는 펀더멘털의 재편이 진행되고 있기 때문입니다.

첫 번째 반전은 일본 부동산 시장 내부에서 나타나는 지역 간 디커플링입니다. 2026년 1월 기준 수도권 신축 맨션 평균 가격은 8,383만 엔으로 전년 대비 14.2% 상승하며 9개월 연속 상승세를 기록했습니다.

반면 오사카권 평균 가격은 4,588만 엔 수준에 머물며 두 지역 간 가격 격차는 약 1.8배까지 벌어졌습니다. 상승의 시차도 뚜렷합니다. 수도권은 2023년에 28.8%라는 기록적인 상승률로 시장을 선도한 반면, 오사카권은 2024년에 14.8% 상승하며 뒤늦게 추격하는 모습을 보였습니다. 이 격차는 단순한 가격 차이를 넘어 도쿄가 글로벌 자본이 집중되는 프리미엄 투자 시장으로 자리 잡았음을 의미합니다.

두 번째 반전은 도쿄 오피스 시장의 예상 밖 회복입니다. 팬데믹 이후 재택근무 확산으로 오피스 시장의 장기 침체를 예상하는 시각이 많았지만 현실은 달랐습니다.

도쿄 도심 5구의 오피스 공실률은 2023년 6.48%까지 상승하며 위기감을 키웠지만 2026년에는 2.15% 수준까지 급격히 하락했습니다. 동시에 임대료 상승률도 확대되며 오피스 시장은 다시 상승 국면에 진입했습니다.

특히 연면적 1만 평 이상, 준공 15년 이내의 A클래스 빌딩으로 수요가 집중되는 우량 자산 쏠림(Flight to Quality) 현상이 뚜렷합니다. A클래스 빌딩 임대료는 평당 34,082엔으로 C클래스 빌딩(19,501엔)과 큰 격차를 보이며, 기업들이 단순한 사무 공간이 아니라 생산성과 브랜드 가치를 동시에 고려한 업무 환경을 선택하고 있음을 보여줍니다.

세 번째 반전은 2023년의 폭발적 상승이 일시적 이벤트가 아니라 시장 체급 자체의 상승이었다는 점입니다. 수도권 신축 맨션 가격은 2020년 6,084만 엔 수준에서 시작해 2023년 8,101만 엔으로 급등했고 2025년에는 9,182만 엔에 도달했습니다.

겉으로 보면 최근 상승률은 과거보다 완만해 보일 수 있지만 이는 상승 동력이 약해진 것이 아니라 시장의 가격 기준선 자체가 높아진 결과입니다. 건축비 상승과 도심 공급 부족이 동시에 작용하면서 신축 주거 시장은 사실상 공급자 우위 시장으로 재편되었습니다.

네 번째 반전은 신축 가격 상승이 기존 주택 시장을 자극하는 낙수 효과를 만들고 있다는 점입니다. 수도권 신축 맨션 가격이 8,383만 엔을 넘어가자 실수요자들은 자연스럽게 기존 주택 시장으로 이동하고 있습니다.

수도권 기존 주택 거래는 15개월 연속 증가하며 시장의 활력을 보여주고 있으며 평균 가격은 5,493만 엔 수준으로 신축 대비 합리적인 대안으로 부상했습니다. 다만 오사카권에서는 거래는 증가하지만 ㎡당 가격이 1.1% 하락하는 등 가격 저항 신호도 나타나고 있습니다. 이는 일부 지역에서 시장이 조정 국면에 진입했을 가능성을 시사합니다.

2026년 일본 부동산 시장이 투자자에게 던지는 메시지는 분명합니다. 기록적인 공실률 하락과 임대료 상승, 그리고 기존 주택 거래 활성화는 현재의 상승세가 단순한 투기적 거품이 아니라 실수요 기반 구조 변화임을 보여줍니다.

앞으로 일본 부동산 시장은 도쿄 수도권 핵심 지역과 A클래스 자산으로 자본이 더욱 집중되는 반면, 오사카권과 노후 자산은 선별적 조정 압력에 놓일 가능성이 높으며, 투자자는 일본 전체를 하나의 시장으로 보는 접근에서 벗어나 도쿄 핵심 입지와 우량 자산 중심의 선택적 투자 전략을 고민해야 할 시점입니다.

*글로벌PMC 김용남 대표이사는 중소형 빌딩 자산관리 분야에서 차별화된 전문성으로 주목받고 있다. 2004년 글로벌PMC를 설립한 김 대표는 지난 20년간 빌딩 매입부터 관리, 매각까지 전 과정을 아우르는 종합 솔루션을 구축하며 시장을 개척해왔다. 부동산학 박사(PhD)이자 미국 상업용 부동산 투자분석사(CCIM), 영국 감정평가사(FRICS) 등 국제 자격을 두루 갖춘 최고 전문가다. 한국CCIM협회 및 한국부동산자산관리학회 회장을 역임했으며, 현재는 서울경기부동산자산관리조합 이사장과 한국경제신문 칼럼니스트로 활동하며 전문 지식을 전파하고 있다. 특히 글로벌PMC는 세계적인 부동산 네트워크 'CORFAC International'의 유일한 한국 파트너로서 미국, 일본, UAE 등 글로벌 시장으로 보폭을 넓히고 있다.