[글로벌 부동산] 시세차익의 시대는 끝났다: 살아남는 건물주는 현금흐름을 만든다

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사

대한민국 상업용 부동산 시장은 오랫동안 '불패의 신화'와 '자본 이득'이라는 두 기둥 위에 서 있었습니다. 입지가 좋은 건물을 매입해 보유하기만 하면 지가 상승이 금융 비용과 운영의 비효율을 자연스럽게 상쇄해주던 시기였습니다. 그러나 2026년 현재, 우리는 저금리 시대의 종언이라는 냉엄한 현실과 정면으로 마주하고 있습니다.

과거 연 2~3%대의 조달 금리가 일상이던 시절에는 4% 수준의 캡레이트(Cap Rate)만으로도 충분한 레버리지 효과를 누릴 수 있었지만, 이제는 대출 금리가 자산 수익률을 상회하는 '네거티브 레버리지(Negative Leverage)' 구간이 상시화되고 있습니다. 이는 단순히 투자 수익이 감소하는 수준을 넘어, 자산의 생존 자체가 운영 효율에 의해 좌우되는 국면에 진입했음을 의미합니다.

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사 사장.

이러한 변화의 본질에는 거시 경제 구조의 재편이 자리하고 있습니다. 글로벌 공급망의 재구성과 인플레이션의 구조적 고착화는 중앙은행의 긴축 기조를 장기화시키고 있으며, 이는 부동산 자산의 할인율 상승으로 이어져 밸류에이션에 지속적인 하방 압력을 가하고 있습니다.

과거에는 공실이 발생하더라도 지가 상승이 이를 보전해 주었지만, 현재 시장은 철저하게 순영업소득(NOI, Net Operating Income)에 기반하여 자산 가치를 평가합니다. 입지라는 정적 요소보다, 해당 공간이 매월 창출하는 현금 흐름의 질이 자산의 등급을 결정하는 시대가 도래한 것입니다. 이는 버블 붕괴 이후 일본 부동산 시장이 경험한 '금융 자산화'의 흐름과도 궤를 같이합니다.

그럼에도 불구하고 여전히 많은 투자자들이 '금리가 인하되면 과거와 같은 가격 회복이 가능할 것'이라는 기대 속에서 의사결정을 유보하고 있습니다.

그러나 이는 위험한 판단입니다. 금리가 일부 하향 조정되더라도 인건비와 원자재 가격 상승에 따른 운영 비용(OpEx)의 구조적 증가는 쉽게 해소되지 않을 가능성이 높기 때문입니다. 임차인 관리, 운영비 통제, 공실 대응 전략이 체계적으로 구축되지 않은 중소형빌딩은 고금리 환경을 견딜 수 있는 체력을 확보하기 어렵습니다.

결국 시장에서 자연스럽게 도태될 수밖에 없습니다. 이제는 비용 구조를 정교하게 혁신하고 임대 수익을 극대화할 수 있는 능동적 자산 운용 역량이 자산 가치의 핵심 변수로 자리 잡고 있습니다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 2026.04.03 chk@newspim.com

이 과정에서 투자자들이 흔히 간과하는 중요한 맹점이 존재합니다. 수익률 중심 투자로의 전환이 단순한 임대료 인상이나 비용 절감만으로 달성될 수 있다는 오해입니다. 실제로는 임차인 유지 전략, 공실 전환 속도, 리모델링의 실행 타이밍, 그리고 금융 구조 설계가 유기적으로 맞물릴 때 비로소 안정적인 현금 흐름이 창출됩니다.

특히 중소형빌딩 시장에서는 이러한 운영 전략의 유무가 곧바로 수익률 격차로 이어지며, 동일한 입지에서도 자산 간 가치 차이가 빠르게 벌어지는 양극화 현상이 더욱 뚜렷해지고 있습니다.

결국 향후 부동산 시장은 단순히 건물을 보유한 '소유자'와 자산을 경영하는 '운용가' 사이의 격차가 극명하게 벌어지는 방향으로 전개될 것입니다.

더 이상 우량 입지를 선점하는 것만으로는 경쟁 우위를 확보하기 어렵습니다. 거시 경제의 변동성을 방어할 수 있는 정교한 재무 설계와 임대차 관리 전략이 필수적인 경쟁 요소로 자리 잡고 있습니다.

'아크로 드 서초' 조감도 [자료=DL이앤씨]

이는 투자 방식의 변화가 아니라, 자본 이득 중심의 사고에서 벗어나 현금 흐름 중심으로 전환하고 자산의 내재 가치를 극대화하는 전문적 관리 체계를 구축해야 한다는 의미입니다. 투자자는 이제 자신의 건물을 단순한 부동산이 아닌, 운영 성과에 따라 가치가 변화하는 하나의 '기업'으로 인식해야 합니다.

앞으로의 시장은 물리적 공간의 점유를 넘어 콘텐츠와 운영 역량의 경쟁으로 재편될 것입니다. 금리 변동성에도 흔들리지 않는 견고한 자산을 만들기 위해서는 단순한 공실 관리 수준을 넘어, 임차인의 매출 증대와 체류 시간의 가치를 높이는 고도화된 운영 전략이 요구됩니다.

이에 따라 신규 매입 시에는 미래의 운영 비용 상승을 보다 보수적으로 반영한 수익률 산정이 필요하며, 기존 자산에 대해서는 가치 제고(Value-add)를 위한 전략적 리모델링과 전문적인 위탁관리(PM)를 적극적으로 검토해야 합니다. 결국 부동산 투자의 성패는 매입의 타이밍이 아니라, 자산을 어떻게 경영하느냐에 달려 있습니다.

*글로벌PMC 김용남 대표이사는 중소형 빌딩 자산관리 분야에서 차별화된 전문성으로 주목받고 있다. 2004년 글로벌PMC를 설립한 김 대표는 지난 20년간 빌딩 매입부터 관리, 매각까지 전 과정을 아우르는 종합 솔루션을 구축하며 시장을 개척해왔다. 부동산학 박사(PhD)이자 미국 상업용 부동산 투자분석사(CCIM), 영국 감정평가사(FRICS) 등 국제 자격을 두루 갖춘 최고 전문가다. 한국CCIM협회 및 한국부동산자산관리학회 회장을 역임했으며, 현재는 서울경기부동산자산관리조합 이사장과 한국경제신문 칼럼니스트로 활동하며 전문 지식을 전파하고 있다. 특히 글로벌PMC는 세계적인 부동산 네트워크 'CORFAC International'의 유일한 한국 파트너로서 미국, 일본, UAE 등 글로벌 시장으로 보폭을 넓히고 있다.