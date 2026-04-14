마키나락스-LIG D&A, '국방 인공지능 협력' MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 마키나락스가 9일 LIG D&A와 국방 AI 협력 MOU를 체결했다.
- 양사는 국방 AI 사업 참여와 공동연구, 인력 교류를 추진한다.
- 마키나락스의 AI OS 런웨이는 국방 폐쇄망에서 모델 개발부터 운영을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 산업 특화 AI 기업 마키나락스가 지난 9일 LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)와 국방 인공지능 분야 협력을 위한 업무제휴협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.
양사는 국방 AI 분야의 공동 발전을 추진하기로 했다. 협력 분야는 국방 AI 사업 참여, 국방 핵심기술 과제기획 및 소요제기, 공동연구 및 학술회의 개최, 인력 및 지식정보 교류 등이다. 양사는 사업 수행에 필요한 경험과 정보를 공유하며 협조 체제를 구축할 계획이다.
마키나락스는 방위사업청 선정 '방산혁신기업 100' 중 자체 AI 플랫폼을 보유한 유일한 기업이다. 핵심 제품인 'AI OS 런웨이'는 네트워크가 단절된 폐쇄망과 최고 수준의 보안이 요구되는 국방 환경에서 AI 모델의 개발부터 배포, 운영까지 전 과정을 지원한다. 마키나락스는 국방과학연구소, 합동참모본부, 국방기술진흥연구소, 해군1함대사령부 등과 함께 국방 현장에 특화된 AI 적용 사례를 확대하고 있다.
신용화 LIG D&A 미래전장사업본부장(부사장)은 "마키나락스와의 협력이 대한민국 국방 무기체계의 지능화를 앞당기는 중요한 분기점이 되기를 기대한다"며 "LIG의 방산 분야 도메인 전문성과 마키나락스의 AI 기술을 결합해 미래 전장의 불확실성을 극복할 수 있는 국방 AI 솔루션을 만들어가고자 한다"고 밝혔다.
윤성호 마키나락스 대표는 "거칠고 예측 불가능한 변수가 산재한 전장은 네트워크가 단절된 상태에서도 즉각적인 판단이 필요한 미션 크리티컬한 환경이라는 점에서 제조 현장과 매우 유사하다"며 "공장에서 검증된 마키나락스의 AI 기술력과 LIG의 방산 도메인 전문성을 결합해 지능형 무기체계를 만들며 대한민국 군의 경쟁력을 높이는 데 기여해 나가겠다"고 전했다.
nylee54@newspim.com