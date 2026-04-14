CJ올리브영, 제미나이 엔터프라이즈 전면 도입…유통업계 첫 전사 적용

AI 핵심 요약beta
- CJ올리브영이 14일 전 구성원 업무에 구글 클라우드 제미나이 엔터프라이즈를 도입했다.
- 비개발 인력도 AI로 시장 조사와 고객 데이터 분석을 일상화한다.
- 매장 운영과 글로벌 사업 확대를 통해 AI 적용 범위를 넓힌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ올리브영이 생성형 인공지능(AI)을 전사 업무 환경에 도입하며 조직 운영 방식 전반을 바꾸는 실험에 나섰다.
단순히 일부 부서에 AI 도구를 보급하는 수준이 아니라, 전 구성원이 직접 AI를 활용해 일하는 체계를 깔겠다는 점에서 유통업계의 AI 활용 방식이 한 단계 진화하고 있다는 평가가 나온다.
올리브영은 국내 유통업계 최초로 전 구성원의 업무 환경에 구글 클라우드 '제미나이 엔터프라이즈(Gemini Enterprise)'를 도입한다고 14일 밝혔다. 제미나이 엔터프르라이즈는 기업이 자체 데이터를 기반으로 필요한 AI 도구를 직접 만들어 활용할 수 있는 플랫폼이다.
이번 조치의 핵심은 'AI 내재화'다. 그동안 유통업계의 AI 활용은 추천 서비스나 챗봇, 일부 자동화 기능에 집중돼 있었다. 반면 올리브영은 상품기획자(MD), 마케팅 담당자 등 비개발 인력까지 AI를 직접 쓰게 해 시장 조사, 고객 데이터 분석, 업무 자동화를 일상화하겠다는 방향을 제시했다. AI를 IT 부서의 전유물이 아니라 현업 전반의 생산성 도구로 확장한 셈이다
이번 도입은 데이터 기반 의사결정과 개인화 서비스 경쟁력 강화를 위한 조치다. 올리브영은 비개발 직군인 상품기획자(MD)와 마케팅 담당자도 AI 도구를 직접 구축해 시장 조사와 고객 데이터 분석 등에 활용할 수 있도록 할 계획이다.
매장 운영에서도 AI를 활용해 진열과 재고를 실시간으로 관리하는 등 운영 방식을 고도화할 예정이다. 글로벌 사업 확대 과정에서도 국가별 언어와 고객 특성에 맞춘 정보 제공 등 AI 활용 범위를 넓힐 예정이다. 올리브영은 향후 물류 네트워크와 플랫폼 운영 전반으로 AI 적용을 확대해 장기적인 운영 혁신을 추진할 방침이다.
회사 관계자는 "구성원 개개인의 AI 활용 역량을 높여 조직 전반에 AI를 자연스럽게 내재화하고, 변화하는 시장에 기민하게 대응할 수 있는 기반을 마련하고자 한다"며 "이를 바탕으로 국내외 고객들의 경험을 지속 고도화하며 K뷰티 대표 플랫폼으로서 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
nrd@newspim.com