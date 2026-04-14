엠젠솔루션, AI 화재 예측·진압 정부과제 선정

AI 핵심 요약beta
- 엠젠솔루션이 14일 자회사 현대인프라코어와 화재 대응 기술 개발에 나선다.
- 현대인프라코어의 화재·가스 예측 및 방폭 진압 장치 개발 과제가 정부 지원에 선정된다.
- 복합센서·AI 모듈로 산업현장 위험 예측하고 오경보 최소화하며 글로벌 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 기반 재난안전 솔루션 전문기업 엠젠솔루션이 자회사 현대인프라코어와 함께 차세대 화재 대응 기술 개발에 나선다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 현대인프라코어의 '이동형 All-In-One 복합센서·AI SoC 통합 모듈 기반 화재·가스 위험 예측 및 방폭형 화재진압 장치 개발' 과제가 정부지원 사업에 선정됐다. 이번 과제는 기존 AI 화재 탐지 및 진압 기술을 고도화해 산업현장별 특성에 맞춘 최적화된 재난 대응 역량을 확보하는 데 목적이 있다.
엠젠솔루션은 현재 비정형 작업 환경에서도 활용 가능한 복합센서 기반 All-In-One 모듈을 개발 중이다. 열화상·가시광·가스 센서를 통합해 다양한 위험을 동시에 감지하고, 엣지 기반 AI 분석을 통해 화재 및 가스 위험을 예측하며 오경보를 최소화하는 것이 특징이다.
특히 전세계 최초로 방폭 구역에서도 폭발과 화재에 대응하여 작동 가능한 화재진압 장치 개발을 병행해 고위험 산업현장 대응력을 강화할 계획이다.
엠젠솔루션은 공공기관과 대기업, 중소기업을 대상으로 솔루션 공급을 확대해 왔으며, 최근 자동차부품 공장 등 제조업 현장에 적용을 완료하고 추가 도입을 이어가고 있다.
엠젠솔루션 관계자는 "AI 화재탐지와 초동진압 기술을 기반으로 산업현장 안전의 새로운 기준을 제시하겠다"며 "글로벌 시장 확대에 나서겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com