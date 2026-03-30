엠젠솔루션, 정기주총서 수소사업 추가…수익성 중심 체질 개선 선언

감사의견 '적정' 확보…재무 건전성 우려 해소, 턴어라운드 원년 선포

정관에 수소 생산·저장·충전 인프라 사업 추가…AI 안전관리 플랫폼 연계

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 엠젠솔루션이 정기주주총회에서 수소 관련 신사업을 정관에 추가하고 수익성 중심 경영으로의 전환을 공식화했다.

30일 엠젠솔루션은 서울 본사에서 제53기 정기주주총회를 개최해 모든 안건을 원안대로 가결했다고 밝혔다. 이번 주총에서 수소 생산 설비, 수소 저장·운송 및 충전 인프라, 신재생에너지 발전 사업 등을 정관상 목적사업에 추가했다.

회사는 기존 ICT 사업 부문에서 조달청·지자체 중심의 공공 인프라 사업으로 안정적인 매출 구조를 유지하는 한편 ▲AI 기반 영상 분석 ▲지능형 교통 시스템(ITS) ▲스마트 안전 솔루션 등 고부가가치 사업 비중을 확대해 영업 레버리지를 높일 계획이다. 아울러 프로젝트 단위 수익 구조에서 벗어나 유지관리 및 지속 서비스 모델로 사업 포트폴리오를 재편해 반복 매출 기반을 강화한다는 방침이다.

엠젠솔루션 로고. [사진=엠젠솔루션]

신사업으로 추가한 수소 분야에서는 기존 영상 인식·관제 기술을 수소 생산·저장 시설에 적용한 'AI 기반 수소 안전관리 플랫폼' 구축을 핵심 전략으로 내세웠다. 기존 AI 화재진압 시스템 및 스마트 안전 솔루션과의 기술 시너지를 통해 산업 현장 전반을 아우르는 재난·에너지 통합 관리 플랫폼으로 발전시킨다는 구상이다.

한편 회사는 최근 외부감사인으로부터 감사의견 '적정'을 확보하며 재무 건전성 관련 우려를 해소했다. 회사 관계자는 "2026년은 실질적인 턴어라운드 원년이 될 것"이라며 "수익성 중심의 사업 재편 및 비용 효율화를 통해 영업이익 개선과 주주가치 제고를 입증해 나가겠다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com